8K-Streaming: Die Zukunft? So gut funktioniert 8K-Streaming heute

4K-Streaming-Qualität ist längst in vielen deutschen Wohnzimmern angekommen. Da 8K-Fernseher heutzutage viel bezahlbarer geworden sind, erscheint auch das Interesse an 8K-Streaming-Inhalten zuwachsen. Wir konnten mit einem Samsung 8K-Fernseher „Das Boot“ in 8K-Qualität streamen. Dadurch konnten wir einen genauen Blick auf die heutigen Möglichkeiten werfen.

8K-Streamingqualität: Das Fernsehen der Zukunft?

Um die Qualität der 8K-Inhalte im Bild zu beurteilen, konnten wir das 8K-Streaming auf einem Samsung 8K-Fernseher, dem Samsung 65-Zoll Neo QLED 8K QN900B testen. Damit auch die Tonausgabe zur Streaming-Qualität passt, wurde uns zusätzlich für den Sound eine Samsung 3.1.2-Kanal Soundbar HW-S810B zur Verfügung gestellt. Für Samsungs 8K-Fernseher werden über die Samsung TV Plus App die Folgen der dritten Staffel von „Das Boot“ in einer 8K-Auflösung angeboten. Sobald wir den Fernseher in unkomplizierten Einrichtungsschritten mit dem Internet verbunden hatten, konnte es direkt losgehen. Ein zusätzliches Streaming-Abo ist für die Nutzung der Samsung TV Plus App bei Samsung-TVs nicht notwendig. Sie wird als Gratis-App für dich angeboten, damit du auch dann auf Inhalte zurückgreifen kannst, wenn du bei keinem Streaming-Dienst Kunde bist.

8K-Streaming – mit 100 Mbit/s kein Problem

Dank einer Internetverbindung von 100 Mbit/s lief der Stream im Test außerhalb der Stoßzeiten stabil. Befinden sich jedoch viele Nutzer gleichzeitig im Internet, kann es zu Unterbrechungen in der Übertragung kommen. Die Bildqualität kann sich sehen lassen, die größere Tiefenwahrnehmung bei 8K-Auflösungen kommt durch die szenischen Aufnahmen der Serie gut zur Geltung. In Kombination mit der zugehörigen Soundbar konnten sich Bild und Audio durch Samsungs Q Symphony Technologie gut miteinander abstimmen. Dadurch wurde auch der Ton in einer angemessenen Qualität wiedergeben. Meiner Ansicht nach bemerkt man, dass es sich hierbei nicht nur um eine Upscalierung der Inhalte handelt, sondern die Dreharbeiten nativ in 8K stattgefunden haben. Und das im Übrigen als erste deutsche Produktion, die nativ in dieser Auflösung gedreht wurde. Bild- und Tonqualität liefern so gefühlt mehr Details, die tiefer in das dargestellte Geschehen eintauchen lassen.

Unterschiede zwischen 4K- und 8K-Auflösung

Abgesehen von der Tiefenwahrnehmung lässt sich durch das bloße Auge kein zu großer Unterschied zwischen 4K- und 8K-Streaming-Qualität erkennen. Beide bilden die Inhalte dank HDR-Formaten dynamisch und mit ausdrucksstarken Kontrasten ab, sodass sie authentisch wirken. Dadurch wirkt die Serie in der 8K-Auflösung auf dem Fernseher zu Hause wie ein kleiner Kinobesuch, den man sich gönnt, ohne das Haus dafür zu verlassen. Dank der größeren Tiefenwahrnehmung bei 8K-Auflösungen profitieren vor allem Szenen, die Landschaften oder Natur darstellen. Für „Das Boot“ bedeutet dies, dass insbesondere Aufnahmen, die das Schiff in Kombination mit dem Ozean zeigen oder Landschaft und Städte einfangen, an Effekt gewinnen.

8K-Streaming als Maßstab für die Zukunft?

8K-Inhalte können als Streaming-Inhalte einen Mehrwert gegenüber Full-HD-Auflösung und 4K-Auflösungen bieten. Sie stehen jedoch vor einem entscheidenden Problem, um in der Masse in deutsche Wohnzimmer einzuziehen. Bereits UHD-Auflösungen setzen Internetbandbreiten von wenigstens 25 Mbit/s voraus, damit die Übertragung ohne Störung funktionieren kann. 8K-Inhalte benötigen noch mehr Bandbreite für eine störungsfreie Übertragung, nämlich wenigstens 50 Mbit/s. Leider steht das Internet in Deutschland immer wieder vor Herausforderungen. Vornehmlich dadurch, dass bei Anschlüssen weniger Leistung ankommt, als durch den Vertrag vom Kunden bestellt wird. Das Internet stellt nämlich in all den möglichen Empfangsarten ein Shared Medium dar, das bei einer größeren Auslastung schnell an Bandbreite für den einzelnen Haushalt einbüßt. Insbesondere zu Stoßzeiten wie Sonntagen, Feiertagen oder Werktags ab 8 Uhr kann es daher zu Einbrüchen in der Übertragungsgeschwindigkeit kommen. Damit 8K-Inhalte tatsächlich in vielen Haushalten gleichzeitig genutzt werden können, müsste also ein leistungsfähiges und gut ausgebautes Netz vorliegen.

Solange die einzelnen Haushalte voraussichtlich nicht sicher 8K-Streaming empfangen können, werden die Angebote für diese vermutlich rarer gesät bleiben. Zwar finden sich langsam immer mehr Inhalte in der hohen Auflösung, im Vergleich zu dem Angebot an 4K-Streams erscheint die 8K-Landschaft jedoch karg. „Das Boot“ stellt darum eine Ausnahme unter den verfügbaren Streaming-Inhalten dar, die man gern genießen kann, wenn der eigene Fernseher und die Internetleitung dies hergeben. Bis 8K-Streaming auf die gleiche Art verfügbar wird, wie wir es von UHD-Inhalten gewohnt sind, dürfte es jedoch dauern.