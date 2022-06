„Kostenlos auf Joyn“: Für diese Blockbuster gilt das Versprechen jetzt

Neben zahlreichen privaten wie öffentlich-rechtlichen Sendern, die du auf Joyn im Livestream sehen kannst, gibt es auf der Plattform auch einige Video-on-Demand-Inhalte. Viele starke und preisgekrönte Serien sind staffelweise verfügbar und in der Film-Mediathek gibt es hunderte Top-Titel, die nach der TV-Ausstrahlung noch längere Zeit auf Abruf in der Joyn Mediathek verfügbar sind. Klingt nach Netflix – ist aber zu großen Teilen kostenlos. Zwar gibt es mit Joyn Plus+ auch ein kostenpflichtiges Abo (erster Monat gratis), in dem noch viel mehr Inhalte lauern, aber auch ohne Zahlungspflicht kannst du hier ein lang anhaltendes Filmvergnügen genießen.

Highlights im Juni: Diese Blockbuster gibt’s kostenlos auf Joyn

Im Juni 2022 sind einige Blockbuster kostenlos verfügbar. Dabei unterscheidet die Plattform unter Filmen, die im linearen TV liefen und danach als Catch-Up auf Joyn in derselben Version verfügbar sind und solchen, die klassisch on demand abrufbar sind. Diese Titel gibt es im Juni als Catch-Up aus dem TV-Programm:

Kostenlos mit Registrierung

Diese Filme kannst du auf Joyn zwar kostenlos sehen, du musst dich aber für den Zugang mit deiner Mail-Adresse registrieren. Komplett ohne Registrierung und Kosten gibt es unter vielen anderen diese Film-Highlights zum kostenlosen Streamen via Joyn:

Kostenlos und ohne Registrierung

Joyn als App auf vielen Smart TVs

Du siehst – hier ist für Action-Fans, Drama-Queens, Romantiker und herzhafte Lacher einiges dabei. Joyn ist ein guter Tipp für einen kurzweiligen Heimkino-Abend ohne Abo-Zwang. Und du musst dich hier auch nicht mit mehreren vor einen kleinen Tablet-Bildschirm zwängen. Joyn gibt es als Gratis-App für die gängigen Smart-TV-Oberflächen von Samsung, LG, Sony, Philips und Co. Außerdem gibt es die App unter anderem über die Streaming-Sticks von Amazon (Fire TV Stick).

