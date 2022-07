Die 5 preiswertesten 8K-Fernseher - welche Investition sich wirklich lohnt

Ein 4K-Fernseher gehört in der Welt des Entertainments heute schon zum guten Ton. Wenn das Gerät noch imstande ist weitere Features wie HDR-Unterstützungen oder Ambilight zu bieten – umso besser! Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Technologie den nächsten Schritt wagt und uns die neuen 8K-Fernseher beschert.

8K-Fernseher – doppelte Auflösung zu 4K-Fernsehern?

Der Name mag vermuten lassen, dass die neuen Modelle die doppelte Auflösung besitzen wie ihre Vorgänger. Tatsächlich vervierfacht das 8K-Modell die vorhandenen Pixel im Verhältnis zu 4K-Fernsehern. Während uns bei 4K eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel geboten wird, wartet 8K mit einer Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixel auf. Mitunter wird die 4K-Auflösung auch mit 4K2K bezeichnet, was sich auf die horizontale und vertikale Pixelauflösung bezieht. Dem gleichen Muster folgt die Bezeichnung 8K4K als Alternativname für die 8K-Auflösung.

8K-Fernseher – lohnt sich in die Investition in die höhere Auflösung?

Die vierfache Auflösung von 4K-Fernsehern lässt stärkere Details und somit eine bessere Bildqualität vermuten. Eine Studie, die von Warner Bros im Zusammenhang mit Pixar, Amazon Prime Video, LG, und der American Society of Cinematographers (ASC) durchgeführt wurde, kam jedoch zu dem Schluss, dass die meisten Menschen 8K-Inhalte nur als geringfügig besser empfanden als die dargestellten 4K-Inhalte. Eine Ausnahme bildeten dabei jedoch zwei gezeigte Clips in der Double-Blind Studie. „A Bug’s Life“ und „Stacey Spears‘ nature footage“ erreichten annähernd die Wertung „etwas besser“. Die meisten Zuschauer nehmen somit also nur eine geringfügige Verbesserung bei 8K-Fernsehern im Vergleich zu 4K-Modellen wahr. Wer also bereits einen guten 4K-Fernseher besitzt, muss nicht zwingend in ein neues Modell investieren.

Einen entscheidenden Vorteil kann 8K jedoch 4K gegenüber ausspielen. Die 8K-Auflösung ermöglicht eine höhere Tiefenwirkung, die insbesondere bei kleineren Details in # Naturaufnahmen zur Geltung kommt. Dieser Detailreichtum kann in solchen Aufnahmen von Zuschauern wahrgenommen werden, wenn sie in üblicher Entfernung zum Bildschirm sitzen. Diese höhere Tiefenwirkung könnte auch in zukünftigen Spielfilmen einen Effekt auf das Filmerlebnis haben – vornehmlich, wenn Szenen in besonders detailreicher Umgebung wie einem Dschungel gedreht werden. Viele Dokumentationen könnten davon profitieren, die Aufmerksamkeit der Zuschauer noch intensiver an den Bildschirm zu binden.

Wer also ohnehin in ein neues Fernsehmodell investieren möchte, ist mit einem 8K-Fernseher immer noch gut beraten, da dieses Modell ebenso 4K-Inhalte wiedergeben kann. Eine Neuinvestition wegen der höheren Auflösung allein ist jedoch nicht empfehlenswert.

8K-Inhalte rar gesät?

Bisher lässt die große Fülle an 8K-Inhalten noch auf sich warten, auch wenn es bereits Licht am Ende des Tunnels gibt. So hat Samsung etwa in Kombination mit BT bereits einen Streaming-Testlauf für 8K-Übertragungen am 27. Februar 2020 veranstaltet. Dort wurde ein Spiel zwischen Arsenal und Olympiakos in 8K übertragen und von zwei Fernsehgeräten empfangen.

Die erste Übertragung lief dabei direkt über Kabel und lieferte mit einer kräftigen Datenübertragung von 48 GB/s ein Ergebnis, das laut Veranstaltern beeindruckend ausfiel. Da in der Realität solche Übertragungsraten im heimischen Wohnzimmer wohl nicht zu realisieren sind, wurde auf dem zweiten Fernsehmodell eine kabellose Übertragung mit 60 MB/s simuliert. Sowohl Samsung als auch BT schienen mit dem Ergebnis zufrieden, sodass die Aufnahme von 8K-Streaming geplant ist. Auch mit Amazon Prime Video will Samsung kooperieren, um 8K-Streaming zu ermöglichen.

Da auch die erschienenen Videospielekonsolen Sony Playstation 5 und die Microsoft Xbox Series X 8K unterstützen, kann wohl davon ausgegangen werden, dass sich die Auswahl an 8K-Inhalten in absehbarer Zeit zumindest etwas erweitern wird. Die Video-Plattform YouTube hat bereits den Upload von 8K-Videos ermöglicht. Die erste 8K-Dokumentation „Makerspace – Paradies der Prototypen“ ist dort verfügbar.

Hersteller von 8K-Fernseher haben jedoch damit gerechnet, dass die Bandbreite an 8K-Inhalten nicht sofort nachfolgen wird. Deshalb verfügen Fernsehmodelle wie etwa von Samsung über 8K AI Upscaling-Technologie, mit der Inhalte auf 8K angepasst werden. Ein Wunder sollte man von dieser Technologie jedoch nicht erwarten, da sie die Tiefenwirkung, die durch eine echte 8K-Aufnahmen entsteht, nicht simulieren kann.

OLED-Modelle als 8K-Fernseher?

Auch OLED-Modelle sind als 8K-Fernseher verfügbar, diese sind im Verhältnis zu anderen 8K-Geräten jedoch in Ihrem Anschaffungspreis teuer. Einige 8K-Modelle von LG kosten hierbei rund 20.000 bis 30.000 Euro. Wer sich sehnlichst ein 8K-Modell mit OLED-Technologie wünscht, sollte daher auf möglichst günstige Angebote hoffen oder sich noch etwas gedulden. Denn der chinesische Hersteller für Fernsehdisplays BOE hat kürzlich angekündigt, in die Produktion von großen 8K-OLED-Paneelen einzusteigen. Sollte BOE tatsächlich damit beginnen, Fernsehhersteller mit günstigeren Displays zu beliefern, könnten die Preise für diesen Marktsektor deutlich fallen. Wann genau die ersten Geräte mit BOE-Displays erhältlich sein werden, lässt sich jedoch nicht absehen. Bist du bereits heute auf der Suche nach einem OLED-TV mit 8K-Auflösung, kannst du von Preisstürzen auf ältere Modelle profitieren.

Die günstigsten 8K-Fernseher

Samsung QLED 8K Q700T

Für alle, die in einen möglichst günstigen 8K-Fernseher investieren wollen, ist dieses Modell einen Blick wert. Denn mit einem Preis von knapp 1.500 Euro ist dieser 8K-TV eines der günstigsten Geräte, das mit dieser Auflösung zu finden ist. Allerdings handelt es sich dabei um einen Fernseher aus dem Modelljahr 2020, sodass er nicht mit den neusten Features von 8K-TVs ausgestattet ist. Dennoch verfügt er über ein ausreichend gutes Setup, um noch immer einen brauchbaren Kandidaten für das Upgrade auf eine 8K-Auflösung darzustellen. Er verfügt über einen 55 Zoll großen Anti Reflection Screen, der störende Spiegelungen auf dem Display vermeidet. Sowohl Unterstützung für HDR10+ als auch Quantum HDR 1000 werden hier geboten, sodass der Fernseher eine Leuchtdichte von 1000 cd/m² erreichen kann. Viele der heutigen Modelle überbieten diese Leistung stark, doch die Darstellung ist noch immer kräftig genug, um gute Kontrastverhältnisse zu liefern.

Dank Tizen als Betriebssystem und unterstützt so alle gängigen Streaming-Apps. Eine Sprachsteuerung über Alexa oder den Google Assistant sind ebenso möglich. Der verbaute Quantum Prozessor 8K verwendet 8K AI Upscaling sowie Adaptive Picture. So wird nicht nur die Darstellung an die Umgebungsbedingungen angepasst, sondern auch Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, werden auf 8K hochgerechnet, um auf dem Display passend ausgegeben zu werden.

Samsung QLED 8K Q700T

Samsung Neo QLED 8K TV QN700A

Dieser 8K-Fernseher aus Samsungs Sortiment stammt aus dem letzten Modelljahr und wird daher mit einigen Rabatten angeboten. Tatsächlich lohnen sich in diesem Fall verschiedenen Display-Größen des Modells. Mit einem 55 Zoll-Display kannst du das Gerät für knapp 2.000 Euro erwerben. Dank einer aktuellen Rabatt-Aktion kommst du mit dem 65-Zoll-Display sogar mit 1.900 Euro ein günstigeres Angebot. Die 75-Zoll-Größe lässt sich für 2.900 Euro erwerben. Allen Modellen gemeinsam ist Quantum HDR 2000 für besonders helle Darstellungen, die ein kontrastreiches Fernsehbild ermöglichen. Ebenso kann der Fernseher in allen Größen mit einer Slim One Connect Box von Samsung genutzt werden, sodass nur ein Kabel für die Verbindung zum Fernseher benötigt wird.

Samsung Neo QLED 8K TV QN700A

Wie einige der Premium-Modelle aus Samsungs Sortiment besitzt diese Reihe OTS+. Mithilfe dieser Technologie wird der Sound passend zur Bewegung auf dem Bildschirm ausgegeben, was für eine größere Immersion im gezeigten Geschehen sorgt. Dank einer Antireflexbeschichtung spiegelt der Fernseher kaum bei einfallendem Licht, sodass er gut in hellen Räumen aufgestellt werden kann. Dank Samsungs hauseigenem Betriebssystem Tizen, erhältst du Zugang zu verschiedensten Streaming-Apps und sowie der Xbox Gaming-App. Eine Alexa-Integration ist in dem QLED-TV ebenso vorhanden.

Samsung Neo QLED 8K TV QN800A

Bei diesem Modell wird dir eine 8K-Auflösung sowie Bildaktualisierungsrate von 120 Hz auf einem 65-Zoll-Display geboten. Dadurch bist du nicht nur ideal für Filme und Serien gerüstet, sondern kannst deinen Fernseher ebenso als Gaming-Monitor mit deinen Konsolen nutzen. Das Modell verfügt über OTS+, sodass der TV die Geräuschkulisse individuell an die dargestellten Inhalte anpassen kann. So werden etwa Geräusche, die sich entfernen, leiser oder Laute scheinen von der jeweiligen Seite des Fernsehers zu kommen, auf der sie dargestellt werden.

Diesen 8K-Fernseher kannst du für knapp 2.500 Euro kaufen.

Samsung Neo QLED 8K TV QN800A

Samsung Neo QLED 8K QN700B

Für diesen 8K-Fernseher musst du rund 2.500 Euro zahlen. Er bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll sowie Quantum HDR 2000 für höhere Kontraste mit realitätsgetreuen Farben. Dank Dolby Atmos kannst du mit dem 8K-TV Audio in Raumklangqualität genießen. Auch dieses Modell kann bequem mit einer Slim One Connect & One Cable Solution angeschlossen werden, um störendem Kabelgewirr vorzubeugen. Dazu besticht es mit einem Infinity One Design, das sich durch besonders schmale Displayränder am Fernseher sowie ein dünnes Gehäuse auszeichnet. Da auch dieser Fernseher über Tizen verfügt, bietet er dir Zugang zu Streaming-Diensten, der Xbox Gaming-App sowie zur Sprachsteuerung.

Samsung Neo QLED 8K QN700B

LG signature OLED77ZX9LA – günstigster 8K-OLED-TV

Mit einem Preis von rund 8.000 Euro ist dieser 8K-Fernseher der günstigste 8K-OLED-TV, den du zurzeit kaufen kannst. Mit Dolby Vision IQ sorgt der Fernseher nicht nur für detailreiche, dynamische Kontraste. Er passt das Bild dank eines integrierten Lichtsensors automatisch an, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Dank einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie HDMI 2.1-Anschlüssen mit Unterstützung für VRR und ALLM ist er hervorragend für Gaming gerüstet. Mithilfe von Dolby Atmos wird ein entsprechender Raumklang ermöglicht. Ähnlich wie viele 8K-Modelle besitzt auch dieser Fernseher eine Upscaling-Funktion, mit der Inhalte auf 8K hochgerechnet werden. Mit webOS 5.0 als Betriebssystem hast du zudem Zugriff auf gängige Streaming-Apps. Freunde von Sprachsteuerungen können auf Alexa und den Google Assistant zurückgreifen.

LG signature OLED77ZX9LA

LG signature OLED77Z19LA OLED

Diesen 8K-OLED-TV kannst du zurzeit für rund 11.100 Euro kaufen. Er bietet dir ein 77-Zoll-Display sowie Dolby Vision IQ und Dolby Atmos. Dadurch kann dein Fernseher sowohl das dargestellte Bild automatisch an veränderte Lichtverhältnisse anpassen als auch lebensnahe Farben und Details liefern. Dolby Atmos sorgt für den passenden Raumklang, damit auch die Tonqualität zur Bildqualität passt. Der integrierte α9 8K AI-Prozessor der 4. Generation optimiert Bild, Klang und Helligkeit selbstständig anhand von Deep Learning-Algorithmen. Damit auch Inhalte mit geringerer Aufgabe-Auflösung auf dem 8K-Display gut zur Geltung kommen, besitzt der Fernseher eine 8K AI Upscaling-Funktion. Allerdings sollte man von dieser keine Wunder erwarten. Dank des Betriebssystems webOS 6.0 hast du Zugang zu gängigen Streaming-Anbietern und sogar Cloud-Gaming-Apps. Dank seiner Bildaktualisierungsrate von 120 Hz, einer schnellen Reaktionszeit von 1ms und HDMI 2.1-Anschlüssen ist das Modell auch für Gamer hervorragend gerüstet. Auf Wunsch ist eine Sprachsteuerung dank Alexa-Integration und Google Assistant ebenso möglich.

LG signature OLED77Z19LA