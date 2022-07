Das Boot in 8K-Auflösung: So streamst du die Serie diesen Sommer

Ab Juli startet die dritte Staffel der Erfolgsserie „Das Boot“, die von Bavaria Fiction und Sky produziert wurde, mit einer Überraschung durch. Als besonderes Extra zur dritten Staffel hat die Produktion sich etwas Neues einfallen lassen. Die dritte Staffel von „Das Boot“ kannst du diesen Juli in 8K-Auflösung streamen. Allerdings profitiert nicht jeder Fan der Serie von der verbesserten Qualität.

Das Boot in 8K-Auflösung: Eine Kooperation von Samsung und Sky

Bei „Das Boot“ handelt es sich um die erste, deutsche Serienproduktion, die man nativ in 8K produzierte. Damit möglichst viele Zuschauer von der hohen Auflösung profitieren können, gingen Sky und Samsung eine Kooperation zum Staffelstart ein. Über Samsung TV Plus, den Free-TV-Dienst des Unternehmens, sind die neuen „Das Boot“-Folgen daher auf Sky exklusiv in Original-8K-Auflösung verfügbar. Das bedeutet jedoch ebenso, dass du nur vom hohen Detailreichtum der Originalaufnahmen profitieren kannst, wenn du bereits einen 8K-fähigen Samsung-TV besitzt. Alle Fans der Serie, die kein passendes TV-Gerät besitzen, gehen an dieser Stelle zunächst leer aus.

Samsung wirkt bereits seit dem ersten QLED 8K-Fernseher aus 2018 an der Entwicklung der neuen TV-Technologie mit. Die Auflösung von 8K-Fernseher ist viermal höher als bei 4K-TVs. Dadurch lassen sich noch mehr Details auf den Displays abbilden, die vorrangig eine bessere Tiefendarstellung ermöglichen. „Das Boot“ ist nun die erste nativ in 8K aufgenommene Serie, die man in dieser Qualität im TV ausstrahlt. Sie könnte jedoch keineswegs die letzte bleiben. Gus Grimaldi, Head of Product für Samsung Europa, hob hervor, dass Samsung bestrebt sei, seine Streaming-Dienste durch eine Kombination von spannenden Inhalten und Display-Technologien ständig weiterzuentwickeln. Das könnte einen Hinweis darauf darstellen, dass Unternehmen bereits weitere 8K-Inhalte für seine Nutzer in Planung hat. Oder zumindest den Ausbau von 8K-Inhalten in Samsung TV Plus erwägt.

8K-Streaming benötigt höhere Bandbreite

Die zehn neuen Episoden von „Das Boot“ in 8K-Auflösung sind ab Juli in der neuen Auflösung über Samsung TV Plus verfügbar. Damit die Serie jedoch in angemessener Qualität gestreamt werden kann, ist laut Samsung eine Internetverbindung von mindestens 40 Mbit pro Sekunde erforderlich. Darin liegt leider auch die Krux des 8K-Streamings begraben. Da hier wesentlich größere Dateien übertragen werden müssen, wird eine höhere Bandbreite benötigt. Zu Stoßzeiten wie am Wochenende und abends gegen 20 Uhr erreicht diese bereits bei 4K-Streaming in einigen Haushalten nicht das gewünschte Niveau. Damit auf Dauer 8K-Inhalte in viele Haushalte gestreamt werden könnten, wären somit bessere Internetverbindungen erforderlich.

Mit diesen Samsung-TVs ist der Empfang möglich

Eine erfreuliche Nachricht gibt es dennoch, denn auch ältere Samsung Smart TVs aus den Vorjahren können von der Aktion profitieren. Samsung TV Plus ist auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 vorinstalliert. Jedes 8K-fähige Modell aus den Vorjahren ermöglicht dir also einen Zugriff auf den kostenlosen Streaming-Dienst, der die 8K-Version bereitstellt. Samsung hat Samsung TV Plus ausgebaut, sodass jeder Fernseher mit der App dir Zugang zu Sport, Serien, Filmen und weiteren Inhalten bietet. Dabei benötigst du weder eine Registrierung, noch musst du ein Abonnement abschließen. Bisher ist Samsungs Zusatz-Angebot für TVs keine Konkurrenz zu anderen Streaming-Anbietern, sondern eher eine nette Bereicherung für Samsung-Kunden. Das könnte sich mit weiteren Exklusiv-Inhalten wie in diesem Fall zukünftig jedoch ändern.