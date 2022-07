Stiftung Warentest prüft Fernseher: So gut kann günstig sein

Es muss nicht immer teuer sein. Tatsächlich konnten sich ganze 17 der Fernseher-Modelle ein gutes Qualitätsurteil von Stiftung Warentest sichern. Drei gute Fernsehgeräte aus diesem Test kannst du bereits für rund 500 bis 800 Euro kaufen. Den Testsieger dieses Vergleichs kannst du dir bereits unter 2.000 Euro sichern.

Fernseher geprüft von Stiftung Warentest: 23 neue Modelle auf dem Prüfstand

Stiftung Warentest hat weitere Fernsehgeräte geprüft und in die Vergleichsliste der zurzeit 315 getesteten TV-Modelle aufgenommen. 17 der 23 neusten Modelle konnten dabei ein Qualitätsurteil von gut ergattern. Die restlichen Fernsehgeräte konnten sich ein Ergebnis von befriedigend sichern. Mit einer Gewichtung von 40 Prozent, wie bei früheren Tests, hat die Bildqualität dabei den größten Einfluss auf die Testnote. Dicht gefolgt von Ton und Handhabung, die man mit jeweils 20 Prozent in der Gesamtnote berücksichtigt. Der restliche Anteil des Testergebnisses entfällt mit einer Aufteilung zu je 10 Prozent auf die Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften der Modelle. Die in diesem Testlauf geprüften Geräte konnten die Testergebnisse einiger Geräte aus dem Monat März noch überbieten. Das beste Fernsehgerät im Test kostet dich weniger als 2.000 Euro.

LG OLED55C27LA – Testsieger dieses Vergleichs

Der Testsieger der in diesem Vergleich geprüften Fernseher zieht für knapp 1.700 Euro in dein Wohnzimmer ein. Insgesamt verdiente sich das Modell eine Testnote von sehr gut (1,6). Ähnliche Testnoten entfielen auf weitere Geräte der gleichen Serie. Zu dieser Produktreihe zählen der LG OLED65C27LA (1,6), der LG OLED48C27LA (1,7) sowie der LG OLED43C27LA (1,8). Sowohl seine Bild- als auch seine Tonqualität konnten sich eine Beurteilung von sehr gut sichern. Auch die Vielseitigkeit benoteten die Tester mit sehr gut, während man die Handhabung mit gut einstufte.

LG OLED55C27LA

Bei dem Modell handelt es sich um einen OLED-TV mit einem 55-Zoll-Display in einer 4K-Auflösung. Dank webOS 22 als Betriebssystem kannst du auf gängige Streaming-Dienste sowie Cloud-Gaming-Apps zugreifen, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Dank Dolby Vision IQ verfügt das Gerät über einen eingebauten Lichtsensor, mit dessen Hilfe er dein Fernsehbild automatisch an veränderte Lichtbedingungen anpasst. Die gebotene Bildaktualisierungsrate von 120 Hz eignet sich hervorragend für Gaming mit dem Modell ebenso wie die 4 HDMI 2.1-Anschlüsse. Dazu verfügt das Modell über einen Twin Triple Tuner, WLAN– und Bluetooth-Unterstützung. Sprachsteuerung ist wahlweise durch den Google Assistant oder Alexa möglich.

Samsung GQ65QN85B – bester Samsung-Fernseher, geprüft von Stiftung Warentest

Den besten Samsung-Fernseher dieses Tests kannst du für unter 2.000 Euro kaufen. In diesem Test konnte er sich ein Qualitätsurteil von gut (1,8) sichern. Er konnte mit einem sehr gut bewerteten Ton sowie einer sehr gut bewerteten Vielseitigkeit im Test auftrumpfen. Sowohl die Bildqualität, die Handhabung als auch seine Umwelteigenschaften benoteten die Tester mit gut. Bei diesem Fernseher handelt es sich um einen Neo QLED-TV mit einem 65-Zoll-Display sowie einer 4K-Auflösung. Das Modell verfügt über eine Bildaktualisierungsrate von 120 Hz, die für Serien und Filme vollkommen genügt. Dank Samsungs Betriebssystem Tizen ist der Zugang zu diversen Streaming-Apps sowie künftig der Xbox Gaming-App möglich. Dazu bietet das Modell eine Bluetooth– und WLAN-Unterstützung sowie eine Antireflexions-Beschichtung und einen Augenkomfort-Modus gegen Augenermüdung.

Samsung GQ65QN85B

LG 50QNED819QA – guter Fernseher für 800 Euro

Diesen QNED-LED-TV kannst du für knapp 800 Euro kaufen. Seine Gesamtnote im aktuellen Test fiel gut (2,3) aus. Sowohl seine Vielseitigkeit, Handhabung als auch Bildqualität bewerteten die Tester als gut. Umwelteigenschaften und Tonqualität mussten sich hingegen mit der Note befriedigend zufriedengegeben. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Mini LED-TV mit einem 50-Zoll-Display mit einer 4K-Auflösung. Auch dieser Fernseher besitzt webOS 22 als Betriebssystem, sodass dein Zugang zu Streaming-Anbietern und Gaming-Apps gesichert ist. Ähnlich wie andere Modelle des Herstellers kann auch dieses mit Alexa und dem Google Assistant per Sprache bedient werden. Dank einer Bildaktualisierungsrate von 120 Hz eignet sich der TV ebenso für Videospiele.

LG 50QNED819QA

Samsung GQ55LS03AAU

Für diesen Fernseher musst du unter 800 Euro investieren. Er konnte im Test ein Gesamturteil von gut (2,4) ergattern. Während sich Tonqualität und Umwelteigenschaften mit einer Einstufung von befriedigend präsentieren, konnten Bildqualität, Vielseitigkeit und Handhabung punkten. Diese drei Kriterien bewerteten die Tester mit gut. Der Fernseher verfügt ebenso über eine 4K-Auflösung, die hier auf einem 55-Zoll-Display mit LCD-Technologie geboten wird. Wie andere Samsung-TVs besitzt auch dieses Modell das Betriebssystem Tizen, mit dem Zugang zu Streaming-Apps und der Xbox-Gaming-App gewährleistet sind. Zusätzlich handelt es sich bei diesem Modell um einen Fernseher aus Samsungs The Frame Serie, die durch ein besonderes Gehäuse mit Anpassungsmöglichkeiten besticht.

Samsung The Frame

LG 43UQ91009LA – der günstigste „gute“ Fernseher

Mit einem Preis von knapp 500 Euro ist der LG 43UQ91009LA der günstigste noch gut bewertete Fernseher dieses Tests. Insgesamt konnte er sich ein Qualitätsurteil von gut (2,5) verdienen. Abgesehen von den Umwelteigenschaften des Fernsehers, die nur für ein ausreichend genügten, konnten alle anderen Testkriterien sich eine Beurteilung von gut sichern. Wie alle hier vorgestellten TVs verfügt er über eine 4K-Auflösung sowie Unterstützung für HDR-Formate wie HDR10 Pro. Seine Bildschirmdiagonale fällt mit 43 Zoll jedoch geringer aus als die restlichen hier aufgelisteten Fernseher. Der LED-TV bietet dank webOS 22 Zugang zu gängigen Streaming-Diensten und Gaming-Apps. Wenn du deinen Fernseher gern per Sprache steuerst, ist das hier mit Alexa sowie dem Google Assistant möglich. Alles in allem handelt es sich um ein solides Modell, das du ohne große Kosten erwerben kannst.

LG 43UQ91009LA