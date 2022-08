Starlink kommt auf jedes Handy: Satelliten-Internet für alle kommt

Mit deinem ganz normalen Handy sollst du die Satellitensignale von Starlink demnächst empfangen können. Starlink will auf diesem Weg vor allem Funklöcher schließen und so im Zweifelsfall Leben retten, wenn ein Notruf abgesetzt werden muss.

In den USA haben sich jetzt nach einem Bericht des Handelsblattes Starlink und T-Mobile zusammengetan. Im kommenden Jahr soll ein Beta-Test starten, bei dem T-Mobile das notwendige Frequenzspektrum stellt, das Starlink nutzt, um die Handys zu adressieren. So soll eine USA-weite Abdeckung erreicht werden. „Künftig kann jedes Smartphone überall auf der Welt Empfang haben“, sagte Musk.

Handynetz-Ersatz: Starlink bietet bis zu vier MBit/s per Satellit

Diese neue Satelliten-Abdeckung bedeutet aber nicht, dass das Netz dort dann dazu geeignet ist, hunderte von Megabit zu übertragen. Musk versprach, man werde Text-Nachrichten verschicken können. Auch Videos seien denkbar, wenn der Empfang besonders gut sei – allerdings langsamer als bei Starlink üblich. Denn zum Einsatz kommt nur das Frequenzspektrum, das Starlink von den jeweiligen lokalen Mobilfunkanbietern nutzen darf. Das ist begrenzt. Die Technik sei daher nicht ein der Lage, herkömmliche Mobilfunknetze komplett zu ersetzen. Starlink könne jedoch dort, wo es kein Netz gibt, Verbindungen ermöglichen. Jede Zelle werde etwa zwei bei vier Mbit/s Kapazität haben, die sich die Nutzer teilen müssten, schreibt das Handelsblatt.

Nach Angaben von Musk werde das ergänzende Handynetz per Satellit so gut funktionieren, dass man das Handy nicht künstlich in Richtung Himmel halten müsse. Man gehe davon aus, dass der Empfang auch in der Hosentasche oder im Auto möglich sei.

Die Beta-Phase soll Ende kommenden Jahres starten, heißt es von T-Mobile in den USA. Für die Kunden gibt es keine Extrakosten. Und Musk kündigte an, die Technik weltweit ausrollen zu wollen. Interessierte Mobilfunkanbieter sollen sich bei Starlink melden. Die Deutsche Telekom dürfte hier der Kandidat Nummer Eins für Musk sein, ein Sprecher betonte gegenüber dem Handelsblatt aber, die Kooperation sei zunächst auf die USA beschränkt.

Starlink hat die monatlichen Kosten für seinen Internetzugang per Satellit gerade erst gesenkt.