Der günstigste Handytarif auf dem Markt? Dieser 5G-Deal für unter 3 Euro ist quasi unschlagbar!

Die meisten Handytarife sind dir zu teuer und du brauchst eigentlich kein großes mobiles Datenvolumen – und stattdessen telefonierst du sowieso viel lieber? Dann hat Lebara gerade zwei spannende Tarife im Angebot, die dir neben einem kleinen Datenpaket auch eine Allnet- und SMS-Flat bieten – und das für nur 2,99 Euro im Monat!

1 GB oder 2 GB? Beide Tarif-Optionen kosten monatlich unter 3 Euro

Lebara hat dabei zwei Optionen zur Auswahl: monatlich kündbar mit 1 GB oder mit 24 Monaten Laufzeit und 2 GB Datenvolumen. Für das Checken der Bahnverbindung, Whatsapp und Co. reichen beide also in der Regel vollkommen aus. Aber auch als Smartwatch-Tarif können sich die Tarife lohnen.

Das Besondere ist vor allem der Preis: Die beiden Tarife kosten jeweils nur 2,99 Euro pro Monat. Wenn es dir wichtig ist, flexibel zu bleiben, ist der 1-GB-Tarif die beste Wahl, da du hier monatlich kündigen kannst. Der Tarif bringt dich einerseits ins 5G-Netz von Telefónica, wodurch du dich auf kurze Ladezeiten verlassen kannst. Andererseits ist auch noch eine volle Allnet- und SMS-Flat mit dabei, sodass du unbegrenzt telefonieren und Kurznachrichten verschicken kannst. Neben EU-Roaming stehen dir weiterhin 30 Freiminuten pro Monat in 50 ausgewählten Ländern zur Verfügung. Das ist ideal, wenn du Freunde oder Familie außerhalb der EU erreichen willst. Wichtig: Es kommt bei Abschluss des Vertrags noch eine Aktivierungsgebühr von einmalig 15 Euro dazu. Davon kannst du dir aber zumindest zehn Euro Wechselbonus zurückholen, wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst.

Wenn du doch lieber etwas mehr Datenpuffer haben möchtest, ist der 2-GB-Tarif die bessere Wahl. Hier musst du dich zwar 24 Monate an Lebara binden, bekommst dafür aber doppelt so viel Datenvolumen. Der Rest ist identisch zur 1-GB-Option. Du profitierst also ebenfalls vom stabilen 5G-Netz, einer Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Außerdem stehen dir auch hier 30 Minuten in 50 Nicht-EU-Ländern zum Telefonieren zur Verfügung. Neben den 2,99 Euro Grundgebühr musst du hier ebenfalls 15 Euro Aktivierungsgebühr zum Start zahlen, die du dir aber teilweise über den Wechselbonus zurückholen kannst.

Urlaub außerhalb der EU? Dann ist das die perfekte Ergänzung!

Übrigens: Wenn du planst, außerhalb der EU zu verreisen, lohnt sich zusätzlich ggf. ein Travel Pass von Lebara. Je nachdem, wohin es geht und wie viel Datenvolumen bzw. Freiminuten du brauchst, kannst du verschiedene Pakete dazubuchen. Los geht’s schon ab 4,99 Euro für vier Wochen, um unter anderem in der Türkei, Schweiz, in den USA oder in Großbritannien 2 GB Datenvolumen sowie 25 Minuten und SMS nutzen zu können. Alle möglichen Optionen findest du auf der Übersichtsseite.

