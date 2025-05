Ein besseres Apple-Handy als das iPhone 16 Pro Max gibt’s bisher nicht auf dem Markt. Vom exzellenten OLED-Display, über die starke Kameraausstattung bis hin zur gewohnten flüssigen Performance unter iOS – das iPhone 16 Pro Max weiß eigentlich in jeder Hinsicht zu überzeugen. Pack dazu jetzt noch die derzeit besten Apple-Kopfhörer sowie einen starken 5G-Tarif im O 2 -Netz – und du hast dieses spannende Tarif-Angebot.

iPhone 16 Pro Max und 30-GB-Tarif: Das steckt im Bundle

Mit dem iPhone 16 Pro Max sicherst du dir Apples derzeit leistungsstärkstes Smartphone. Es verfügt über ein beeindruckendes 6,9-Zoll-OLED-Display, wird von einem schnellen A18-Pro-Chip sowie 8 GB RAM angetrieben und bietet eine hochmoderne Triple-Kamera mit zweimal 48 und 12 Megapixeln. Der Akku mit einer Kapazität von 4.685 mAh sorgt zudem für ausreichend Energie. In diesem Paket sind zusätzlich die hochwertigsten In-Ear-Kopfhörer von Apple enthalten, die mit ihrer aktiven Geräuschunterdrückung und hervorragendem Klang überzeugen – ideal für unterwegs oder für ein tolles Sounderlebnis zu Hause.

Weiterhin ist in diesem Bundle der O₂ Mobile M-Tarif dabei. Dieser bietet dir – neben einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS samt EU-Roamming – schnelles 5G-Internet mit einem Datenvolumen von 30 GB pro Monat im ersten Jahr, das jedes weitere Jahr um 5 GB monatlich anwächst. Dies liegt am sogenannten O 2 Grow Vorteil. Hierdurch bekommst du ohne irgendwelche Extra-Kosten mit jedem Vertragsjahr 5 GB kostenlos on top – bis hin zu maximal 130 GB Datenvolumen. Es lohnt sich also durchaus, den Vertrag auch über die Mindestlaufzeit hinaus laufen zu lassen.

Hier kommt dann auch der O 2 Paystop zu tragen. Während andere Anbieter mit tollen Angebotspreisen locken – die dann jedoch nach 24 oder 36 Monaten plötzlich exorbitant steigen – macht es O 2 anders. Sobald du dein Smartphone, in diesem Fall das iPhone 16 Pro, über die Mindestvertragslaufzeit abbezahlt hast, sinken deine Monatskosten automatisch wieder auf den herkömmlichen Tarifpreis – das ist fair!

Alle Kosten im Überblick

Nun willst du aber sicher wissen, wie viel dich das Paket kostet. Im Monat zahlst du für das iPhone 16 Pro Max, die AirPods und den Tarif 54,99 Euro. Das Gerät zahlst du über 36 Monatsraten ab, anschließend sinkt der Monatspreis dank O 2 Paystop wie erwähnt automatisch wieder. Den Tarif selbst kannst du übrigens trotzdem schon nach 24 Monaten wechseln oder kündigen – auch wenn sich das mit Blick auf den O 2 Grow Vorteil vielleicht eher weniger lohnt. In jedem Fall kommen dazu einmalige Kosten in Höhe von 5,99 Euro. Diese beinhalten die Gerät-Anzahlung und die Versandkosten. Der Anschlusspreis entfällt hingegen komplett. Alles in allem sicherlich keine kleine Summe, du bekommst aber auch eine ganze Menge dafür.

Wer hingegen einfach mal das O 2 -Netz testen möchte, sollte sich unbedingt die Testkarte des Netzbetreibers genauer anschauen. Hiermit surfst du 30 Tage lang komplett kostenfrei und ohne Limit. Du sicherst dir also wirklich einen kostenlosen Unlimited-Tarif – und das komplett unverbindlich. Noch mehr Infos zur Testkarte liest du hier, oder klick dich direkt durch zur O 2 -Seite.

