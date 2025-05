Lassen wir die Katze aus dem Sack: Aufgebessert wurden jetzt die sogenannten Young-Tarife im Vodafone-Netz von otelo. Während zuvor nur Personen unter 28 Jahre hier zuschlagen konnten, wird die Altersgrenze jetzt auf einschließlich 29 Jahre angehoben. Und nicht nur das: Von den Vorteilen wie dem doppelten Datenvolumen profitierst du nach Abschluss des Vertrags sogar über das 30. Lebensjahr hinaus.

Forever Young: Bei otelo gilt der Junge-Leute-Vorteil für immer

Wer einen Tarif für Junge Leute bei otelo bucht, darf sich auf die doppelte Menge Datenvolumen zum gleichen Preis freuen. Bisher richtete sich das Young-Angebot an alle zwischen 18 und 27 Jahren. Diese Altersgrenze hebt der Provider jetzt auf einschließlich 29 Jahre an. Außerdem neu und richtig cool ist, dass jeder, der einen Young-Tarif bei otelo abgeschlossen hat, für immer vom doppelten Datenvolumen profitiert. Wer also jetzt einen guten Deal für sich entdeckt, nutzt diesen auch über Jahre hinweg zu den gleichen Konditionen – selbst wenn du dann nicht mehr zur „Young“-Zielgruppe gehörst.

Der Mobilfunkprovider stellt die Tarife als SIM Only Variante oder mit einem passenden Handy zur Verfügung. Wahlweise gibt es 30, 80 oder 200 GB. Besonders spannend ist ein aktuelles Angebot mit dem iPhone 16e, das wir dir mal genauer vorstellen.

iPhone 16e im Young-Tarif

Apples neues iPhone haben wir übrigens bereits getestet. Es hat den Anspruch, die Preis-Leistungs-Brücke für Apple-Fans zu schlagen. Überzeugen kann das 16e mit einem 6,1-Zoll-Display sowie einer starken Akkulaufzeit und Apples hauseigener KI. Im Inneren hantiert der effiziente A18-Chip. Fotografen dürfen sich auf die 48-MP-Kamera freuen.

Apple iPhone 16e Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor A18 Chip Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Schwarz

Weiß Marktstart Februar 2025 Gewicht 167 g

Du bekommst das iPhone 16e bei otelo schon ab einem Euro – zum Beispiel in der Allnet Flat Classic Young. Diese bietet dir 80 GB im Netz von Vodafone. Du bist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s unterwegs und kannst auf Wunsch auch 100 Mbit/s dazubuchen. Im Vertrag enthalten ist eine Telefon- und eine SMS-Flat sowie EU-Roaming. In Kombination mit dem iPhone 16e zahlst du hierfür 34,99 Euro monatlich. Als SIM-Only-Tarif wären es 19,99 Euro im Monat.

Wenn du bis zum 05. Juni buchst, kassierst du außerdem noch 50 Euro Cashback. Das Geld bekommst du sowohl beim iPhone-Deal als auch bei den SIM-Only-Verträgen (nur 80 und 200 GB). Alles, was du dafür tun musst, ist beim Bestellprozess den Haken in dem dafür vorgesehenen Feld zu setzen. Dann nur noch deine E-Mail-Adresse eintragen und nach der Bestellung bei Tellja registrieren. Das Cashback landet dann circa sechs Monate später auf deinem Konto.

