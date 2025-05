Neuer Preiskönig! Das ist jetzt der billigste 100-GB-Tarif

Wechsel an der Spitze der Preis-Leistungs-Champions im Handytarife-Game. Denn seit heute gibt es einen neuen Spitzenreiter in diesem Segment. Hintergrund ist eine gestartete Sonderaktion und wohl ein interessanter Kniff, auf den wir später zu sprechen kommen.

Neuer Spitzenreiter: 100 GB 5G für 11,99 Euro

Wer nach einem richtig fetten Handytarif sucht, aber wenig Geld dafür ausgeben möchte, findet beim Anbieter Dr. SIM jetzt das fällige Angebot: Eine Allnet-Flat mit 100 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) im Vodafone-Netz kostet hier gerade nur 11,99 Euro.

Das ist so derzeit nirgends günstiger zu haben und damit der beste 100er-Tarif, den du so abschließen kannst. Noch besser – selbst keine 50-GB-Option kommt an diesen Kurs heran, wie unser Tarifvergleich weiter unten im Artikel zeigt.

Tarif ist monatlich kündbar

Besonderer Flex-Bonus: Den Tarif kannst du sogar monatlich kündbar abschließen, dann kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro hinzu. Wer schon weiß, dass er den Tarif 2 Jahre nutzen möchte, kann sich auch die Einmalkosten sparen und den Tarif als Laufzeit-Vertrag abschließen.

Daneben gibt’s auch einen 20-GB-Tarif für monatlich 7,99 Euro und einen 30-GB-Tarif für 9,99 Euro. Alles, je nach Perspektive, starke Tipps. Den Vogel schießt Dr. SIM aber mit dem 100er Deal ab.

Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich, sämtliche Basis-Tarif-Features wie EU-Roaming sind obligatorisch. Realisiert werden die Tarife im Vodafone-Netz samt 5G-Zugang, wobei die Geschwindigkeit auf Budget-Markt-übliche 50 Mbit/s gedeckelt ist. Klingt im Vergleich zu den 300 bis 500 MBit/s, die es bei Vodafone selbst gibt, nach wenig. Reicht aber für alles aus, was du mit einem Smartphone so anstellen kannst, und ist nicht zuletzt für den niedrigen Preis mitverantwortlich.

→ Hier geht’s zum Angebot

Ungeschlagen im Vergleich

Der DR.-SIM-Tarif kostete zuletzt 14,99 Euro und ist mit dem Satz hinunter auf 11,99 Euro pro Monat nun auf den Bestpreis gesprungen. Einen vergleichbaren Tarif bekommst du gerade nirgends so günstig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Moment mal …

Wer den Markt ein bisschen begutachtet hat, sieht, dass es sich bei dem Tarif von Dr. SIM um ein Konterangebot zu einem Deal des Anbieters „Handyhelden“ handelt. Hier gab es bis zuletzt ebenfalls eine 11,99-Euro-Option mit 100 GB im Vodafone-Netz.

Erst einmal klingt das nach einem normalen Vorgang. Einer prescht vor, die anderen ziehen nach. Interessant ist hier allerdings das Detail, dass sowohl Dr. SIM als auch Handyhelden direkt oder indirekt zum Freenet-Konzern gehören. Man macht sich also offenbar selbst Konkurrenz und steuert den Preiskampf.

Wer allerdings von weiter weg drauf blickt, sieht vor allen Dingen, dass es sich – sowohl beim einen als auch beim anderen – um einen echt starken und vor allem ungeschlagenen 100-GB-Deal handelt.

Jetzt weiterlesen Sogar Bestandskunden profitieren: Netflix auf einmal mit Rabatt buchbar

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.