Krass: Aldi reduziert 4K-TV von Samsung erstmals unter 300 Euro

Der Samsung-Fernseher, aus dem Jahre 2024, bietet ein starkes Gesamtpaket für alle, die auf der Suche nach einem kompakten, aber leistungsfähigen Smart-TV sind. Mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll ist er ideal fürs Schlafzimmer, kleinere Wohnzimmer oder als Zweitgerät – ohne dabei auf starke die Samsung-Bildqualität verzichten zu müssen. Und der Aldi-Preis stimmt natürlich ebenso.

Kompakt und leistungsfähig

Der Samsung GU43CU6979 vereint ein handliches Format mit starker Technik: Die gestochen scharfe 4K-UHD-Auflösung bringt Filme, Serien und Games mit brillanter Farbintensität und hoher Detailtiefe auf den Bildschirm. Das hauseigene Tizen-Betriebssystem überzeugt durch schnelle Reaktionszeiten, eine intuitive Benutzeroberfläche und nahtlosen Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video oder YouTube. Auch optisch macht der Fernseher was her: Mit seinem schlanken Rahmen und dem minimalistischen Design passt er sich mühelos jeder Einrichtung an.

Samsung 43″ 4K UHD Smart TV GU43CU6979UXZG

Technisch hat der Smart-TV ebenfalls einiges an Bord: Durch HDR-Unterstützung liefert er sattere Kontraste und realistischere Bilder – ideal für aktuelle Filme und Games. Der integrierte Triple-Tuner erlaubt dir den Empfang über Antenne, Kabel oder Satellit – ganz ohne zusätzlichen Receiver. Dank Apple AirPlay 2 streamst du zudem Inhalte direkt von iPhone oder iPad auf den großen Bildschirm. Außerdem dabei: drei HDMI-Anschlüsse, ein USB-Port sowie Sprachsteuerung über Bixby, Amazon Alexa oder Google Assistant. So wird Fernsehen noch komfortabler.

Aldi setzt den Rotstift an: Samsung-TV für unter 300 Euro

Aktuell bekommst du den Samsung-TV im Aldi-Onlineshop zu einem besonders günstigen Preis, der deutlich unter vergleichbaren Angeboten liegt. Beim Discounter bekommst du ihn gerade 299 Euro statt des UVP von 499 Euro. Für einen 4K-Fernseher aus dem Hause Samsung ist das ein echtes Schnäppchen, perfekt für alle, die Qualität zum Discounterpreis wollen.

Ein Preisvergleich zeigt, dass Aldi hier deutlich günstiger als andere Anbieter unterwegs ist. Das nächstbeste Angebot gibt’s erst ab 321,29 Euro. Lass dir die Chance also nicht entgehen und greife zu!

