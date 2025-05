Cube-E-Bike mit Bosch-Motor für unter 1.100 Euro: Dieses Angebot überrascht!

Das Angebot stammt vom Anbieter Upway, der sich auf generalüberholte E-Bikes spezialisiert hat. Fachleute nehmen jedes Rad genau unter die Lupe, überarbeiten es technisch sowie optisch – und stellen sicher, dass du ein top gewartetes Modell bekommst. Im Gegensatz zum klassischen Gebrauchtkauf erhältst du hier geprüfte Qualität mit deutlich weniger Risiko. Und das Beste: Die Preise fallen hier oft deutlich günstiger aus, wie dieses aktuelle Cube-E-Bike beweist.

Warum sich refurbished E-Bikes lohnen

Der Vorteil von refurbished Produkten bei Upway gegenüber dem klassischen Gebrauchtkauf: Du kannst dir sicher sein, dass die E-Bikes keine grundlegenden Mängel aufweisen, die etwa die Sicherheit gefährden könnten. Alle verschlissenen Teile werden ersetzt, und wenn die Akkukapazität unterhalb von 80 Prozent des eigentlichen Wertes liegt, gibt’s ebenfalls eine neue Batterie. Lediglich kleinere äußerliche Gebrauchsspuren können die elektrischen Fahrräder aufweisen. Entsprechende Hinweise dazu stehen aber immer auf der jeweiligen Angebotsseite. Nun haben wir dich aber genug auf die Folter gespannt. Hier sind drei Empfehlungen für Cube E-Bikes, die nebenbei bemerkt auch die drei beliebtesten E-Fahrräder im Upway-Shop sind.

Dieses Cube E-Mountainbike gibt’s schon für unter 1.100 Euro

Wir haben dir in der Überschrift ein Cube E-Bike für unter 1.100 Euro versprochen. Und das Versprechen halten wir natürlich auch. Das Modell Cube Cross Hybrid Pro Allroad bekommst du nämlich generalüberholt satte 54 Prozent günstiger. So zahlst du nur noch 1.099 Euro statt knapp 2.399 Euro (UVP) für das E-Trekkingbike, welches für eine Körpergröße von 1,80 bis 1,85 Meter perfekt ist. Hiermit fährst du nicht nur elektrisch unterstützt durch die City mit bis zu 25 km/h, sondern dank ordentlicher Reichweite – der Akku hat eine Kapazität von 500 Wh und erst 37 Ladezyklen hinter sich – ebenso auf langen Touren durchs Gelände. Angetrieben wird das E-Bike von einem Bosch Performance Line CX Motor und es verfügt über eine 10-Gang-Schaltung von Shimano Deore. Der bisherige Kilometerstand des Bikes beträgt 3.252 Kilometer.

Cube Reaction Hybrid One: Weniger Kilometer, mehr Gänge und satte 43 Prozent Rabatt

Ein weiteres E-Mountainbike von Cube findest du mit dem Reaction Hybrid One gerade im virtuellen Schaufenster von Upway. Das hat mit einem Kilometerstand von nur 582 Kilometern deutlich weniger Strecke hinter sich gelegt, wodurch der Akku nur 13 Ladezyklen erlebt hat. Dadurch ist der Akkuzustand laut Expertenprüfung noch in einem ursprünglichen Zustand und bietet eine Kapazität von 625 Wh. Auch hier ist ein Bosch-Motor verbaut, der dich bei Fahrten bis zu 25 km/h unterstützt – ob auf dem Weg zur Arbeit oder über Feld- und Waldwege am Wochenende und Feierabend. Eine 10-Gang-Schaltung von Shimano erleichtert das Bergauffahren zusätzlich zur Motorunterstützung. Und auch dieses refurbished Modell ist für Radfahrer/innen mit einer Körpergröße von ca. 1,80 Meter bis 1,95 Meter geeignet. Das E-MTB kostet nur 1.799 Euro, was einer Vergünstigung von 38 Prozent gegenüber dem UVP entspricht.

Dieses E-Bike ist auch für kleinere Körpergrößen geeignet und bietet noch mehr Komfort

Das Cube Stereo Hybrid 160 HPC Action Team 625 E-Mountainbike ist für eine Körpergröße von 1,72 Meter bis 1,85 Meter geeignet. Außerdem dämpft hier ein hinterer Stoßdämpfer Ruckler und Stöße auch am Hinterrad ab, wodurch selbst holprige Strecken komfortabel befahren werden können. Mit insgesamt zehn Gängen der Shimano-Gangschaltung kommst du ebenfalls gut Steigungen hinauf und fährst ebenso effizient auf ebenen Strecken. Auch die Batteriekapazität dieses E-Bikes mit Bosch-Motor wird mit 625 Wh als „ursprünglich“ angegeben. Der Kilometerstand ist mit 4.493 Kilometern aber etwas höher als bei dem vorigen Modell. Dadurch hat der Akku bereits 57 Ladezyklen hinter sich. Im Hinblick auf die gesamte Lebenszeit ist das aber trotzdem nicht zu viel. Und der Preis? Upway verlangt noch rund 44 Prozent des UVPs für das E-Bike von Cube. Dadurch stehen für dich noch 2.499 Euro auf der Rechnung. Ein fairer Preis für das, was du hier bekommst.

Es gibt aber auch noch weitere Cube E-Bikes, auf die sich ein Blick lohnt. Hier gelangst du direkt zu den Angeboten:

Da es sich bei Upway immer um Einzelangebote handelt, können die Modelle schnell vergriffen sein. Weitere spannende Angebote gibt’s direkt im Onlineshop von Upway.

