Die Gutscheinheft-Aktion hat zahlreiche Top-Angebote in petto – kein Wunder also, dass wir der Aktion bereits einen größeren Artikel gewidmet haben (hier findest du ihn). Neben Kopfhörern, Smartphones und Co. ist dabei eine bestimmte Art von Produkt jedoch unerwähnt geblieben. Das ändern wir jetzt, denn das MediaMarkt-Angebot hierzu kann sich echt sehen lassen.

Um dieses Produkt geht es

Wir rücken raus mit der Sprache: Es geht um Drohnen! Doch nicht um irgendwelche Billig-Modelle von unbekannten Herstellern, sondern um Drohnen von DJI, einem der führenden Hersteller in diesem Bereich. Besonders spannend ist dabei das MediaMarkt-Angebot zur DJI Mini 4 Pro in der „Fly More Combo“.

Darum ist das Ganze so besonders

Luftaufnahmen mit Drohnen können wirklich spektakulär sein – egal ob Gebirge, endlose Landschaften oder beeindruckende Architektur: Mit einer guten Drohne wird dein nächstes Urlaubsvideo garantiert zum Highlight. Die DJI Mini 4 Pro ist dabei eine ultraleichte Kameradrohne, die unter 300 Gramm wiegt und deshalb ganz ohne Drohnenführerschein geflogen werden darf.

Neben dem Gewicht spielt bei einer Drohne natürlich die Kamera ebenso eine große Rolle. Die Mini 4 Pro filmt in 4K mit bis zu 60 fps oder in Full HD mit bis zu 200 fps. Der interne Speicher liegt bei 2 GB, lässt sich aber per microSD-Karte erweitern. Die Kamera hat eine Brennweite von 24 mm und schießt Fotos mit 8.064 x 6.048 Pixeln – sogar ein dreifacher digitaler Zoom ist mit an Bord.

Besonders angenehm ist die omnidirektionale Hinderniserkennung: Dank dualer Sichtsensoren und 3D-Infrarotsensor fliegst du sicherer und entspannter. Dadurch können auch Neulinge Probeflüge machen. Die maximale Flugzeit liegt laut DJI bei 34 Minuten, die Reichweite bei stolzen 10 Kilometern. Mit mehr Akkus, die du seperat kaufen kannst, lässt sich die Flugzeit natürlich erweitern (nach kurzem Boxenstopp am Boden). Gesteuert wird die Mini 4 Pro über die DJI RC 2-Fernbedienung, auf deren 5,5-Zoll-Display du alles siehst, was auch deine Drohne erfasst. Die Steuerung erfolgt ganz intuitiv über zwei Sticks – ebenfalls perfekt für Profis wie Einsteiger.

Da du hier die sogenannte „Fly More Combo“ bekommst, ist natürlich ordentlich Zubehör dabei. Der komplette Lieferumfang lautet wie folgt:

1x DJI Mini 4 Pro

1x DJI RC 2 Fernbedienung

3x Intelligent Flight Battery

3x Propeller-Paare inkl. Schrauben

1x Schraubendreher

1x Gimbal-Schutz

1x Propellerhalter

1x Kurzanleitung und Sicherheitsrichtlinien

1x USB-C auf USB-C PD-Kabel

1x USB-C-Kabel

1x DJI Mini Umhängetasche

1x Zweiwege-Ladestation für Mini 4 Pro / Mini 3

Und der Preis? MediaMarkt sorgt für Kracher-Deal!

Und was kostet dich das Ganze? Die UVP liegt bei 1.129 Euro, aber MediaMarkt zieht während der Gutscheinheft-Aktion satte 230 Euro ab – du zahlst also nur noch 899 Euro. Versandkosten? Gibt’s keine. Dadurch sorgt MediaMarkt für einen im Netz ungeschlagenen Deal, der auch generell nur wenige Euro über dem bisherigen absoluten Tiefstpreis liegt (zum Preisvergleich). Wer also ohnehin schon länger mit dem Kauf geliebäugelt hat, kann jetzt bedenkenlos zugreifen.

Wenn du allerdings einfach mal in die Drohnenwelt reinschnuppern willst, ist das vielleicht zu viel des Guten. Dafür bietet MediaMarkt aber ebenso die DJI Neo Fly More für nur 299,99 Euro an – eine tolle Einsteigervariante.

MediaMarkt feiert Rückkehr von beliebter Aktion: Was diese Angebote so besonders macht

