Keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kostenanstiege – einfach nur ein 5G-Tarif mit ordentlich GB für unter 5 Euro. Genau das verspricht dieses aktuelle Angebot!

Nie wieder Preiserhöhungen: Hier zahlst du dauerhaft nur 4,99 Euro

Während du dir bei anderen Mobilfunkverträgen aufgrund des sich anbahnenden Preisanstiegs die Kündigung quasi schon im Kalender markieren musst, kannst du bei diesem Angebot von Handyhelden endlich mal entspannen. Du zahlst hier nur 4,99 Euro im Monat – und das dauerhaft! Keine Kostenfalle oder Preisanstiege nach X Monaten – der aktuelle Preis von rund 5 Euro gilt echt ewig.

Dies ist eigentlich schon die größte Besonderheit und – neben dem geringen Preis – das Kauf-Argument schlechthin. Zusätzlich kommt der Tarif ohne Mindestlaufzeit daher. Wer besonders flexibel bleiben möchte, muss sich also gar nicht erst lange vertraglich binden. Einziger Nachteil: Bei der monatlich kündbaren Variante fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an.

Der Hinweis unten zeigt: Einen Kostenanstieg musst du hier nicht berüchten

Alternativ gibt’s den Tarif auch mit einer 24-monatigen Laufzeit und dadurch ohne Anschlussgebühr (per Klick auf der Angebotsseite auswählbar). Der Haken hier ist allerdings deutlich größer, denn ein Preisversprechen wie bei der flexiblen Variante suchst du hier vergebens: Nach den zwei Jahren stehen dadurch dann plötzlich 9,99 Euro pro Monat auf der Rechnung. Wir empfehlen daher eindeutig die monatlich kündbare Variante.

→ Jetzt zuschlagen!

17 GB, 5G-Netz & Allnet-Flat: Der Tarif im Überblick

Was dir der Tarif für 4,99 Euro alles bietet? Allen voran 17 GB im 5G-Netz von Telefonica (bis zu 50 MBit/s). Dieses Datenpaket sollte für die meisten Nutzer absolut ausreichen und bietet genügend GB für das tägliche Surfen sowie Musikstreaming unterwegs. Für echte Vielsurfer haben hier einen anderen Tarif-Tipp mit 100 GB.

Aber zurück zum Schnäppchen-Tarif: Für unter 5 Euro beinhaltet der Vertrag obendrein eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Die Rufnummernmitnahme ist wie gewohnt kostenlos möglich. On top verspricht der Anbieter Handyhelden Vorteile wie eine schnelle Lieferung (angeblich sogar am nächsten Tag bei Bestellungen bis 12:30 Uhr) sowie einen Kundenservice bis 21 Uhr, welcher sechs Tage die Woche erreichbar ist. Und solltest du wider Erwarten doch unzufrieden mit dem Tarif sein, ist die Stornierung 30 Tage lang kostenlos möglich.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

17 GB Datenvolumen

5G-Netz von Telefonica (bis zu 50 MBit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Rufnummernmitnahme kostenlos möglich

keine Mindestlaufzeit

19,99 Euro Anschlussgebühr

Für dauerhaft nur 4,99 Euro pro Monat

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.