Du wirst dich fragen, wie du je ohne diese Küchengadgets ausgekommen bist - hier sind sie bis zu 57 % günstiger

Wenn du noch ein oder mehrere praktische Küchengeräte für dein Zuhause suchst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, bei MediaMarkt vorbeizuschauen. Vom leistungsstarken Pürierstab über clevere Küchenmaschinen bis hin zum hochwertigen Kaffeevollautomaten oder einem tragbaren Smoothie-Maker – bei dieser Aktion ist wirklich für jeden etwas dabei. Viele der Angebote sind stark reduziert, doch Vorsicht: Nur bis zum 31. Mai und nur solange der Vorrat reicht.

Vielseitiger Pürierstab mit viel Power

Ein echtes Highlight ist der Braun Multiquick 7 MQ 7045X Pürierstab, der mit einem umfangreichen Zubehör-Set geliefert wird. Damit kannst du nicht nur Suppen und Soßen pürieren, sondern dank Zerkleinerer-, Schneebesen- und Mixaufsatz auch Sahne schlagen, Nüsse hacken oder Smoothies mixen. Der kraftvolle 1000-Watt-Motor sorgt dafür, dass selbst harte Zutaten mühelos zerkleinert werden. Besonders praktisch ist die Smart-Speed-Technologie, mit der du die Leistung flexibel und einhändig regulierst. Statt 156 Euro kostet das Set jetzt nur noch 79 Euro – das sind satte 49 Prozent Ersparnis.

Braun Multiquick 7 MQ 7045X Pürierstab im Set

Kompakte Küchenmaschine für jede Herausforderung

Wenn du nach einer Allround-Lösung fürs Kochen und Backen suchst, bietet MediaMarkt aktuell die Kenwood Küchenmaschine mit 4-Liter-Rührschüssel an. Sie passt auch in kleinere Küchen und bringt zahlreiches Zubehör mit – darunter Knethaken, Schneebesen, Spritzschutz, Messlöffel und sogar einen Smoothie-Aufsatz. Mit 800 Watt Leistung und sechs Geschwindigkeitsstufen meistert sie sowohl leckere Dips als auch schweren Brotteig. Die Ersparnis kann sich sehen lassen: Statt 329 Euro kostet die Maschine jetzt nur noch 199 Euro – das sind 39 Prozent Rabatt.

Kenwood Küchenmaschine mit 4-Liter-Rührschüssel und diersen Aufsätzen

Für kleinere Küchen: Die Kenwood MultiPro Compact+

Wenn dir ein kleineres Gerät reicht, bietet sich die Kenwood MultiPro Compact+ an. Sie kommt mit einer 2,1-Liter-Rührschüssel und gleich mehreren Aufsätzen – darunter Arbeitsscheiben, Doppelschneebesen, Glas-Multimühle, Zitronenpresse, Teighilfe und sogar mit einer integrierten Wiegeschale. So kannst du in nur einem Gerät Zutaten abwiegen, zerkleinern, raspeln oder Sahne schlagen. Mit 800 Watt Power und zwei Geschwindigkeitsstufen bietet sie genug Leistung für viele Küchenaufgaben. Dank 36 Prozent Rabatt zahlst du bei MediaMarkt jetzt nur noch 111 statt 174 Euro.

Kenwood MultiPro Compact+

Café-Feeling für zu Hause: DeLonghi Magnifica

Wenn du Kaffee liebst, wird dich der DeLonghi Magnifica Kaffeevollautomat begeistern. Frische Bohnen werden auf Knopfdruck zu Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato verarbeitet – mit cremigem Milchschaum dank der integrierten Aufschäumdüse. Die Stärke und Menge kannst du individuell über einen Drehregler anpassen, der Wassertank fasst großzügige 1,8 Liter. Auch Tee lässt sich über die Heißwasserfunktion zubereiten. Die Brühgruppe und die Abtropfschale sind herausnehmbar und leicht zu reinigen. Und der Preis? Statt 615 Euro verlangt MediaMarkt nur noch 259 Euro – ein Rabatt von ganzen 57 Prozent.

DeLonghi Magnifica Kaffeevollautomat

Für unterwegs: Nutribullet Flip Smoothie-Maker

Ideal für Reisen, Büro oder Fitnessstudio ist der Nutribullet Flip, ein tragbarer Smoothie-Maker mit integriertem Isolierbecher. Einfach frische oder gefrorene Zutaten einfüllen, Knopf drücken und püriertes Getränk genießen. Der Inhalt bleibt bis zu 24 Stunden kalt, dank Tragegriff ist er außerdem mobil einsetzbar. Das Aufladen erfolgt bequem per USB-C und ermöglicht bis zu 14 Mixzyklen. Auch die Reinigung ist ein Kinderspiel: Etwas Wasser und Spülmittel in den Becher geben, Mixer starten – fertig. Aktuell kostet das Gadget nur noch 69 Euro – 22 Prozent günstiger als sonst.

Nutribullet Flip Smoothie-Maker

Noch mehr Küchen-Deals bei MediaMarkt

Neben diesen fünf starken Angeboten findest du bei MediaMarkt noch viele weitere Küchenhelfer im Angebot. Jetzt ist also die perfekte Gelegenheit, deine Küche aufzurüsten. Aber warte nicht zu lange: Die Aktion läuft nur noch bis zum 31. Mai – und die besten Deals sind schnell vergriffen. Viel Spaß beim Stöbern!

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.