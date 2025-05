Eine Heißluftfritteuse bietet zahlreiche Vorteile: Die Zubereitung geht meist deutlich schneller als beim Backofen (vor allem aufgrund des Vorheizens), ist gleichzeitig stromsparender und natürlich ebenfalls deutlich gesünder im Vergleich zur herkömmlichen Fritteuse. Bei MediaMarkt gibt es jetzt eine ganz besondere Heißluftfritteuse satte 100 Euro günstiger. Was sie so besonders macht? Das zeigen wir dir jetzt.

Das macht die Tefal Heißluftfritteuse so besonders

Im Angebot ist dabei die Tefal FW402H Easy Fry XL Surface. Ursprünglich mit einem UVP von fast 300 Euro versehen, streicht MediaMarkt hiervon jetzt 56 Prozent bzw. ganze 100 Euro. Für dich stehen somit lediglich 129,99 Euro auf der Rechnung, der Versand ist obendrein kostenfrei. Im Netz bieten hier nur uns unbekannte Händler einen minimal günstigeren Preis, wodurch das MediaMarkt-Angebot definitiv zu empfehlen ist.

Der Preis kann sich somit auf jeden Fall sehen lassen, doch was zeichnet das Tefal-Gerät wirklich aus? Na klar: So wie alle Heißluftfritteusen bereitest du hiermit verschiedene Gerichte ruckzuck und dabei deutlich gesünder als mit einer herkömmlichen Fritteuse zu. Wer dabei jetzt aber nur an Pommes, Nuggets und Co. denkt, liegt falsch. Ganze 10 automatische Garprogramme stehen zur Auswahl, hierzu zählen unter anderem Modi für Gemüse, Speck und sogar Kekse. Und selbst Dörren kann man mit der Tefal Heißluftfritteuse.

Ein großer Vorteil gegenüber einigen Konkurrenzprodukten ist aber vor allem die große Garfläche. Das Volumen fällt mit 4 Litern zwar ordentlich aus, wirklich besonders ist aber, dass diese eher breit als hoch ist und dabei nicht in zwei Garräume aufgeteilt wird. Das sorgt dafür, dass du sogar eine Pizza mit bis zu 27 cm Durchmesser reinbekommst. Eine frische Pizza soll laut Tefal dann über das entsprechende Programm in nur 7 Minuten und komplett ohne Vorheizen fertig gebacken werden – genial, oder? Damit diese auch wirklich knusprig wird, wird über eine Ober-/Unterhitze mit bis zu 230 °C erwärmt. Nach der Zubereitung kannst du den Frittierkorb dann ganz easy in der Spülmaschine reinigen.

Ein anderes Modell kostet keine 100 Euro mehr!

Darf’s noch günstiger sein? Dann schau dir doch mal diese Tefal Heißluftfritteuse für unter 100 Euro an. Diese bietet dir ebenfalls 10 Programme und sogar ein Volumen von 5 Litern, allerdings bekommst du hier aufgrund der Bauart keine (normal große) Pizza rein.

