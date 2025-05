Philips Hue endlich günstig: Smarte Leuchte im Sale bei Amazon

Die beliebte Philips Hue Go Bluetooth-Tischleuchte ist bei Amazon gerade so günstig wie nie zuvor. Statt des regulären Preises zahlst du im Moment nur 55 Euro – und das ist noch nicht alles: Mit einem zusätzlichen Coupon-Rabatt kannst du den Preis noch weiter drücken. Ein smarter Deal für eine smarte Lampe, die sich flexibel einsetzen lässt, kabellos funktioniert und für echtes Ambiente sorgt. Wer sich schon länger mit Philips Hue eindecken wollte, sollte hier nicht lange zögern!

Philips Hue Go Tischleuchte: Das macht sie so besonders

Bei der Hue Go Tischleuchte von Philips handelt es sich um eine unscheinbare Lampe, die in etwa so aussieht, als hätte man einen Fußball mal eben halbiert – aber in schick! In Kombination mit ihren kompakten Maßen (B/T/H: 15 x 7,9 x 15 cm) passt sie dadurch perfekt auf jeden noch so kleinen Nachttisch, neben dem PC auf dem Schreibtisch oder als Lichtblick in einem Regal.

Die kompakte Philips Hue Go Lampe ist mit dem gedimmten Licht etwa ideal für den Nachttisch

Wie bei Philips Hue typisch, holst du dir aber natürlich nicht einfach ein normales Leuchtmittel. Die Lampe kann sowohl gedimmt werden und dadurch satte 50.000 Weißschattierungen von kühlem bis zu warmweißem Licht darstellen, als auch in mehr als 16 Millionen Farben erstrahlen. Gesteuert wird das Ganze easy über die dazugehörige App oder auf Wunsch auch per Sprachsteuerung via Alexa oder Google Assistant. Hierüber kannst du ebenso bestimmte Lichtszenarien auswählen, beispielsweise um bei der nächsten Party für die richtige Lichtstimmung zu sorgen.

Jetzt für nur 55 Euro bei Amazon

Wirklich beachtlich ist all das aber vor allem aufgrund des aktuellen Amazon-Angebots. Statt des UVPs von 65,90 kostet dich die Philips Hue Go jetzt nämlich nur noch 55 Euro. Durch einen 10-Euro-Coupon drückst du den Preis auf 45 Euro, was für Philips Hue wirklich erschwinglich ist. Dies ist nicht nur der derzeit beste Preis im Netz (siehe Preisvergleich). Mehr noch: Generell war die Lampe mit Blick auf die Preishistorie noch nie günstiger zu haben.

