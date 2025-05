Lohnt sich die Investition? Hier ist Huawei Watch Fit 4 Pro besser als der Vorgänger

Am 15. Mai hat Huawei mit der Watch Fit 4 Serie eine neue Smartwatch-Generation auf den Markt gebracht. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob sich die Investition in die Watch Fit 4 Pro lohnt, bist du hier genau richtig. Wir vergleichen in diesem Artikel die brandneue Version mit der Watch Fit 3.

Huawei Watch Fit 3: Das steckt in der Vorgängerversion

Zunächst werfen wir einen Blick auf die Watch Fit 3. Wir haben dieses Modell im vergangenen Jahr testen können und waren uns sicher: Huawei hat damit einen regelrechten Preis-Leistungs-Kracher in den Ring geworfen.

Mit nur 49 Gramm inklusive Armband ist die Uhr ein Leichtgewicht, das im Alltag und beim Sport kaum auffällt. Zum Tracking deines Workouts stehen dir über 100 verschiedene Sportprofile zur Auswahl. Um ein verlässliches Ergebnis bei der Herzfrequenzmessung zu erzielen, muss die Uhr laut unseres Testers Hayo allerdings ziemlich fest am Handgelenk sitzen. Die hauseigene Huawei-App ermöglicht dir, auf sechs kostenlose Trainingspläne zuzugreifen, sodass du dich stetig steigern kannst. Mit Blick auf die Akkulaufzeit kann sich die Watch Fit 3 ebenfalls sehen lassen. Im Test hielt sie bis zu 10 Tage durch. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt natürlich auch immer von den verwendeten Funktionen ab.

Einige Mankos birgt die Uhr aber dann doch. Die Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits lieferte zwar ausreichende Ergebnisse, jedoch war die automatische Helligkeitsregelung der Uhr nicht immer optimal. Auch bei den Gesundheitsfunktionen und den Features mischt die Watch Fit 3 nicht unbedingt ganz vorn mit. Einen Höhenmesser beispielsweise findest du hier nicht. Für den Preis von 129 Euro, den du aktuell im Huawei-Store zahlst, sind das aber verkraftbare Einschnitte.

Huawei Huawei Watch Fit 3 Watch Fit 4 Pro Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmbanduhr Fitnessarmbanduhr Marktstart 07.05.2024 05.2025 Verfügbarkeit ja angekündigt UVP 159,00 € Farbe Beige

Gold

Grau

Pink

Silber Blau

Grün

Schwarz Betriebssystem HarmonyOS Kompatibilität Android

iOS Android

iOS Gehäuseform eckig eckig Displaygröße 1,82 zoll 1,82 zoll Touchscreen ✗ ✓

Neue Maßstäbe? Die Watch Fit 4 Pro

Während dir die Watch Fit 3 bereits zu einem sehr erschwinglichen Preis viele Funktionen bietet, legt der Hersteller mit der Watch Fit 4 Pro noch mal einen drauf.

Optisch fällt auf: Das Design ist deutlich schmaler geworden. Die Fit 4 Pro bringt nur 30,4 Gramm auf die Waage und ist damit um einiges leichter als die Vorgängervariante. Dabei ist das Display mit einer Größe von 1,82 Zoll gleich groß geblieben. Die Spitzenhelligkeit liegt bei 3.000 Nits. Das ist doppelt so hoch wie bei der Watch Fit 3. Selbst bei strahlendem Sonnenschein solltest du hier keine Probleme haben, alle Daten zu erkennen.

So sieht die Huawei Watch Fit 4 Pro aus

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller, abhängig von der Nutzungsintensität, ebenfalls mit bis zu 10 Tagen an. In der Kategorie Sport- und Gesundheitsmanagement hat Huawei im Vergleich zur Watch Fit 3 deutlich nachgerüstet. Die neueste Generation von Huaweis TruSense System sammelt alle deine Vitalwerte. Inkludiert ist neben der Herzfrequenz auch der SpO2-Wert, ein EKG oder das Risiko einer Herzrhythmusstörung. Für möglichst erholsamen Schlaf liefert dir die Uhr ebenfalls Informationen über deine Atemgewohnheiten im Schlaf.

Neu sind außerdem Wassersportarten wie Segeln, Tauchen oder Rudern. In diesen Modi kannst du jetzt ebenfalls deine Herzfrequenz, deine Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Distanz aufzeichnen lassen. Weiterhin ist ein innovativer Luftdrucksensor verbaut, der Aktivitäten auf unterschiedlichen Höhen überwacht. Wer gerne in unbekannten Gebieten wandert, dürfte die Map-Tracking-Funktionen besonders spannend finden. Hiermit stehen dir unter anderem offline Farbkarten zur Verfügung. Du kannst die Route vom Smartphone auf die Watch Fit 4 Pro importieren und dann über die Uhr navigieren. Benachrichtigungen und die Navigation zu bestimmten Checkpoints erleichtern das Vorankommen zusätzlich.

Kaufen kannst du die Watch Fit 4 Pro im Huawei-Shop für 279 Euro. Mit unserem Code AINSIDEDIGFIT4PRO79 sahnst du bis zum 31. Mai noch FreeArc Kopfhörer und ein zweites Armband deiner Wahl kostenlos dazu ab, wenn du das entsprechende Paket auf der Produktseite auswählst (und den Code nicht vergisst!). Zusätzlich wird dadurch übrigens auch die Garantie verlängert.

Welche Watch ist die Richtige für dich?

Preislich liegen die Watches durchaus ein paar Euro auseinander. Die Watch Fit 3 bekommst du aktuell für 129 Euro, was sie zu einer budgetfreundlichen Smartwatch mit erstklassigen Features macht. Wer also neu im Smartwatch-Game ist und sich mit dem Wearable erst mal vertraut machen will, ohne gleich zu viel Geld zu investieren, ist mit diesem Modell gut beraten.

Wenn du allerdings bereits eine Smartwatch – vielleicht ja sogar schon von Huawei – besitzt und ein neues Level erreichen willst, solltest du die Watch Fit 4 Pro genauer unter die Lupe nehmen. Die Technik ist hochkarätiger und auch die Funktionen sind umfangreicher. Der Preis von 279 Euro (plus Gratis-Extras mit unserem Code AINSIDEDIGFIT4PRO79) ist hier wirklich fair.

Abschließend kann gesagt werden: Welche Uhr die Richtige für dich ist, hängt hauptsächlich von deinen Ansprüchen ab. Mit der Watch Fit 3 bekommst du eine zuverlässige Begleitung im Alltag und beim Sport, während die Fit 4 Pro ein umfangreicheres Gesundheitsmanagement und noch einige Features mehr bietet.

