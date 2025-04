Garmin Preisverfall beginnt: Diese Multi-Smartwatch ist auf einmal krachend günstiger

Jetzt sind einige Uhren des Herstellers im Sonderangebot zu haben und mit teils krachenden Preisverfallen versehen. Der Sprung eines Modells ist dabei besonders auffällig.

Garmin Fenix 7 Pro: Solar-Smartwatch unter 500 Euro

Wenn du regelmäßig Sport treibst oder gerade richtig durchstarten willst, solltest du bei diesem Deal unbedingt genauer hinschauen. Denn die Garmin Fenix 7 Pro Solar – eine Kombi aus High-End-Technik, langer Akkulaufzeit und stylischem Outdoor-Look, bekommst du bei MediaMarkt gerade zu einem Preis, der sich gewaschen hat.

Statt ursprünglich einmal gut 700 Euro und vor Aktionsstart mindestens 570 Euro, ist die teil-solarbetriebene Fenix 7 Pro jetzt nämlich für unter 500 Euro zu haben. 479 Euro stehen gerade bei MediaMarkt auf dem Preisschild im Rahmen der „Garmin Week“. Ein richtig starker Kurs für die Uhr, auf die sogar Extremsportler schwören.

Für 120 Euro mehr gibt’s auch die größere Fenix 7 X Pro Solar. Unser Preis-Tipp ist allerdings die kleine Schwester – denn die Abstriche, die du hier machst, sind für die allermeisten absolut verschmerzbar.

Garmin Fenix 7 (X) Pro Solar: Das steckt drin

Diese Multisport-Smartwatches sind wie gemacht für alle, die mehr wollen – beim Training, beim Tracking und im Alltag. Mit ihrem 1,4 Zoll großen, transflektiven Display hast du selbst bei greller Sonne beste Sicht auf deine Werte. Das robuste Gehäuse mit Titan-Lünette sorgt nicht nur für eine hochwertige Optik, sondern auch für echte Widerstandsfähigkeit. Das Silikonarmband passt sich locker an Handgelenke von 127 bis 210 mm an, und mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 ATM kannst du die Uhr auch beim Schwimmen oder Tauchen ohne Bedenken tragen.



Die Fenix 7 X Pro Solar unterstützt eine ganze Bandbreite an Sportarten: Joggen, Biken, Rudern, Krafttraining und mehr. Mit an Bord sind Sensoren zur Herzfrequenzmessung, zur Ermittlung deines VO2-Max-Wertes und für das Stresslevel. Selbst deinen Menstruationszyklus kannst du tracken.

So sieht sie aus

Besonders stark: der Akku. Im Smartwatch-Modus kommst du dank Solarladefunktion auf bis zu 37 Tage Laufzeit – bei moderater Nutzung. Intensiver Gebrauch oder GPS-Modus verkürzen das natürlich, aber insgesamt ist die Ausdauer echt beeindruckend. Zusätzlich kannst du mit Garmin Pay kontaktlos zahlen und die Uhr ganz easy mit iOS oder Android koppeln.

Garmin-Uhren sind zwar kein Schnäppchen – aber aktuell bekommst du sie so günstig wie selten. Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dir eine Premium-Smartwatch zuzulegen, ist die Garmin-Week bei MediaMarkt der perfekte Zeitpunkt. Ob für intensives Training, Alltag oder einfach als smarter Begleiter – die Fenix 7 X Pro Solar (oder ihre kleine Schwester) liefern ordentlich ab.

So gut ist das MediaMarkt-Angebot wirklich

Normalerweise kostet dich die große Fenix 7 X Pro Solar stolze 799,99 Euro. Während der aktuellen Aktion bekommst du sie bei MediaMarkt aber für 597 Euro – ganze 25 Prozent günstiger. Zwar gab es sie in der Vergangenheit schon einmal minimal günstiger (Stichwort: 580-Euro-Tiefstpreis), aber aktuell findest du sie bei keinem anderen Händler günstiger.

Wenn dir die X-Variante ein bisschen zu groß oder zu teuer ist, kannst du auch zur Fenix 7 Pro Solar greifen – technisch fast gleich, aber etwas kompakter. Sie kostet dich während der Aktion nur 479 Euro statt der UVP von 699,99 Euro. Dafür bekommst du immer noch starke Hardware, aber eine etwas kürzere Akkulaufzeit von bis zu 22 Tagen. Die Uhr legt einen beeindruckenden Preisverlauf hin, vor wenigen Tagen hättest du noch fast 100 Euro mehr gezahlt. Und hier zahlst du auch den besten Preis aller Zeiten, günstiger hat es das Wearable noch nie gegeben.

