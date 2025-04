Zwei Marken-Geräte, ein großer 5G-Tarif samt Allnet-Flat und das alles für nur 10,99 Euro im Monat? Genau das haben wir beim Anbieter Blau entdeckt! Hier bekommst du jetzt tatsächlich ein Paket bestehend aus einem Smartphone, einer Smartwatch und einem 5G-Tarif zum erstaunlich kleinen Preis.

Das bietet dir der 5G-Tarif im Detail

Bevor wir uns die beiden Geräte genauer anschauen, nehmen wir erst mal den Tarif unter die Lupe. Blau bietet dir hier 20 GB im 5G-Netz von Telefónica. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, eine gute Geschwindigkeit für den Alltag rund um Surfen, Streamen und Chatten. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist ebenfalls enthalten.

Preislich werden hierfür monatlich 10,99 Euro veranschlagt, bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Wer sich nicht gleich so lange binden möchte, kann auch eine Laufzeit von 24 Monaten wählen. Einen großen Aufpreis zahlst du dafür nicht: Lediglich 50 Cent pro Monat extra – also monatlich 11,49 Euro – können sich echt lohnen. Der Anschlusspreis wird dir in beiden Fällen erstattet.

Smartphone & Smartwatch: Diese Geräte bekommst du dazu

20 GB für 10,99 Euro ist bereits ein ganz okayer Preis. Wirklich gut wird das Angebot aber erst durch die beiden Marken-Geräte, die du noch dazu bekommst. Zum einen wäre da das Xiaomi Redmi 14C. Hierbei handelt es sich zugegebenermaßen nicht um ein Top-Smartphone, aber das braucht ja auch nicht jeder. Das LTE-fähige Handy punktet mit seinem großen Display (6,88 Zoll), der starken Akkulaufzeit sowie dem guten Kamera-Setup rund um die 50-MP-Hauptkamera. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung, die du per microSD-Karte aber erweitern kannst. Weitere Funktionen wie Face-Unlock und ein Fingerabdrucksensor runden das Gesamtpaket ab.

Xiaomi Redmi 14C Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor MediaTek Helio G81-Ultra Arbeitsspeicher 4 GB , 8 GB Farbe Blau

Grün

Schwarz

Violett Marktstart September 2024 Gewicht 211 g

Zum anderen gibt’s mit der Redmi Watch 5 Active ebenfalls noch eine Smartwatch des Herstellers mit dazu. Diese ist der perfekte Begleiter an deinem Handgelenk im Alltag und natürlich ideal auf das Smartphone abgestimmt. Die über 140 Sportmodi der Watch sowie das Gesundheitstracking sind aber das wahre Highlight. Die Uhr kann kontinuierlich die Herzfrequenz überwachen, den Blutsauerstoffgehalt (SpO₂) messen sowie deine Schlafqualität analysieren. Eine ganztägige Stressüberwachung ist ebenfalls möglich.

Und das Beste: Die beiden Xiaomi-Geräte kosten dich lediglich 5,99 Euro inklusive Versand extra. Dadurch schnürt Blau ein rundum preiswertes Paket.

