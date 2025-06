Neues Lock-Angebot von DAZN? Bundesliga-Konferenz für ’nen Zehner

Paukenschlag im Sport-Streaming: DAZN hat sich die Rechte für die Fußball-Bundesliga Samstags-Konferenz für die kommende Saison gesichert. Sonst gab es dieses Highlight immer nur bei Sky. Doch jetzt hat DAZN die Konkurrenz ausgestochen – und lockt mit einem neuen Angebot die Kunden. Für nur 9,99 Euro im Monat siehst du dadurch unter anderem künftig die Bundesliga-Konferenz.

DAZN: Bundesliga-Streaming endlich wieder für 10 Euro

Wie eingangs erwähnt, lag DAZN zum Start preislich wirklich bei nur rund 10 Euro und hielt dies auch lange durch. Dann folgten jedoch teils starke Preiserhöhungen und Unmut bei den Kunden, welcher vor allem auf Social Media teils immer noch zu sehen ist.

Doch jetzt gibt es endlich wieder positive Preis-Schlagzeilen von DAZN: Über das „für kurze Zeit“ aufgelegte Sonderangebot zu „DAZN Super Sports“ kommst du tatsächlich wieder für nur 9,99 Euro pro Monat an ein Abo. Und mit dabei: die Samstags-Konferenz der Fußball-Bundesliga.

Es gibt also endlich wieder die Möglichkeit auf Bundesliga-Fußball für unter 10 Euro pro Monat. Allerdings mit Einschränkungen. Das Streaming-Abo bezieht sich ausschließlich auf die Konferenz. Die ebenfalls bei DAZN laufenden Sonntagsspiele sind nicht Teil des Pakets. Einzelspiele am Samstag laufen ohnehin bei Sky – also wer eher seinem eigenen Team folgt, der ist bei dem Deal falsch. Wer aber grundsätzlich die Option haben will, Bundesliga am Samstag zu schauen, der kann sich jetzt zum günstigen Preis einwählen – auch, wenn gerade erst einmal Sommerpause ist.

Erstmal Sommerpause: Lohnt sich das trotzdem jetzt schon?

Sprich: Wer die anderen Inhalte (u. a. die anstehende FIFA Klub-WM, NFL, UFC, die spanische „La Liga“ mit Real & Barca) nicht schätzt und nur wegen der Bundesliga erwägt, zuzuschlagen, der zahlt erst einmal zwei Monate, bevor es überhaupt losgeht.

Insgesamt lohnt sich der Deal aber schon, denn: Die 9,99 Euro gelten bei Abschluss jetzt dauerhaft für den Mindestvertragszeitraum von 24 Monaten. Insgesamt musst du also 240 Euro bezahlen – und kannst die Konferenz dann für zwei volle Saisons schauen. Das ist und war bei keinem Anbieter so bisher möglich. Regulär kostet das Paket das Doppelte (19,99 Euro). Die Ersparnis macht sich also schnell bezahlt.

Wer alle Spiele sehen will, muss tief in die Tasche greifen

Die Kombination aus Sky und DAZN, mit der man alle Spiele sehen kann, ist derweil ungleich teurer. Für Konferenz und Sonntagsspiele zahlst du bei DAZN allein 34,99 Euro – Für das Freitagsspiel und die Samstag-Einzelspiele (+ Topspiel) kommen bei Sky dann nochmal 35 Euro hinzu (29,99 Euro bei wow). Selbst in einem aktuellen Angebot, in dem nur die Freitagsspiele enthalten sind (+ Serien & Filme + Netflix) sind es 15 Euro extra. Dann würdest du für 50 Euro acht der neun Spiele pro Spieltag schauen (die meisten aber auch nur in der Konferenz). Der preisliche bessere Deal ist dann schon die DAZN-Konferenz für 10 Euro.

Am Ende ist ohnehin klar: Fußball Bundesliga im Live-Betrieb ist auf legalem Wege immer auch ein Spiel mit den Preisen. Immerhin gibt es jetzt nochmal ein Angebot, das sich wirklich „Deal“ nennen darf.

