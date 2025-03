Netflix-Abo mit Extras zum Schnäppchenpreis: So kommst du dran

Wenn du weder die neue Staffel von Squid Game noch von Wednesday oder Stranger Things verpassen möchtest, brauchst du ein Netflix-Abo. Das Problem: Das Standard-Abo ohne Werbung ist ziemlich teuer geworden. Rund 14 Euro zahlst du mittlerweile für die riesige Film- und Serienbibliothek. Es geht aber auch anders. Im Bundle mit einem TV-Streaming-Paket von O₂ TV zahlst du nämlich nur einen kleinen Aufpreis, hast dafür aber zusätzlich noch Zugriff auf über 130 TV-Sender in HD und viele weitere Blockbuster aus der Videothek.

Netflix günstiger zusammen mit O₂ TV: Das steckt drin

An ein Netflix-Abo ohne Werbung kommst du aktuell nicht mehr unter 13,99 Euro pro Monat. Willst du Filme und Serien in 4K schauen, zahlst du sogar monatlich 19,99 Euro. Es gibt jedoch einen Weg, wie du rechnerisch günstiger drankommst – und zwar zusammen mit einem O₂ TV-Abo.

Hiermit hast du Zugriff auf ProSieben, Sat.1, RTL und insgesamt gut 130 TV-Sender. Und das ganz bequem auf verschiedenen Geräten. Besonders attraktiv: Aktuell gibt es drei Monate Joyn Plus+ als Bonus dazu. Damit kannst du zahlreiche Serien und Shows sogar werbefrei auf Abruf genießen.

Im Bundle mit Netflix ist immer das sogenannte O₂ TV XL Abo enthalten. Das Paket bietet dir zusätzlich eine umfangreiche Mediathek mit zahlreichen Filmen und Serien, jederzeit abrufbereit. Außerdem lassen sich bis zu fünf Nutzerprofile erstellen und vier Streams gleichzeitig nutzen – ideal für Familien oder WGs. Egal, ob auf dem Smart-TV, Tablet oder Smartphone – dein Lieblingsprogramm begleitet dich überallhin, sei es ins Bett oder in die Bahn. Auch im EU-Ausland kannst du streamen und verpasst so nie wieder deine Lieblingsshows. Darüber hinaus lassen sich mit dem Abo bis zu 100 Stunden Sendungen aufnehmen und jederzeit wieder abrufen.

Dazu erhältst du im Paket das Netflix Standard-Abo ohne Werbung, mit dem du Serien in Full HD streamen kannst. Das Abo kannst du zudem mit einer weiteren Person aus deinem Haushalt teilen und so auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Dank der Downloadfunktion kannst du vor längeren Reisen obendrein dein Lieblingsprogramm herunterladen und belastest so nicht dein Datenvolumen.

So viel sparst du wirklich im Bundle

Schauen wir nun auf die Kosten. Für O₂ TV XL mit einem Netflix Standard-Abo zahlst du aktuell 19,99 Euro pro Monat (12 Monate Mindestlaufzeit). Zum Vergleich: Das Netflix Standard-Abo ohne Werbung kostet allein bereits 13,99 Euro pro Monat. Für rund 6 Euro monatlichen Aufpreis erhältst du hier nicht nur einen Zugriff auf viele weitere Filme und Serien, sondern auch auf Live-TV mit vielfältigen Vorteilen. Das O₂ TV Abo allein kostet normalerweise übrigens 9,99 Euro pro Monat. Würdest du dir beides einzeln holen, müsstest du also fast vier Euro monatlich mehr zahlen. Im Bundle sparst du somit definitiv.

O₂ TV mit Netflix – die Optionen im Überblick

Übrigens: Es gibt auch andere Pakete von O₂ TV mit Netflix. Macht dir etwas Werbung nichts aus, zahlst du etwa im Bundle 12,99 Euro pro Monat. Und zusammen mit Netflix Premium für 4K-Streaming zahlst du monatlich 24,99 Euro.