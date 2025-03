Streaming-Dienst: Mit diesem Trick sparst du ein Jahr lang die halben Abokosten

Und einer dieser Streaming-Dienste, die sich hervortun, ist waipu.tv. Einst gestartet als reiner TV-Streaming-Dienst, mit dem du ARD, ZDF, aber auch die Privaten sehen kannst, hat sich das Angebot mittlerweile deutlich verbreitert.

Exklusiv: Spar-Trick erlässt ein Jahr lang die Hälfte der Kosten

inside digital Leser und Leserinen haben Glück: Wir haben von waipu.tv einen exklusiven Gutschein bekommen, mit dem sich ein Jahr lang die Hälfte der Abokosten sparen lässt. Das Besondere am Gesamtkomplex – der Trick ist insbesondere auf die monatlich kündbaren Pakete anwendbar, sodass hier nicht mal eine Abofalle droht.

Wie das geht? Du musst über einen der Links aus diesem Artikel zu waipu wechseln und dort im Zuge der Bestellung außerdem den Code inside50 eingeben.

→ Jetzt Tarif auswählen und bestellen (Gutschein inside50 eingeben)

Im kleinsten waipu-Paket „Comfort“ zahlst du dann weniger als 4 Euro monatlich für das breite Streaming-Angebot von waipu. Die Bestseller-Option waipu Perfect Plus, die sich auch mit Netflix koppeln lässt, kostet so nur 7,50 Euro pro Monat – und bleibt monatlich kündbar.

Unter 4 Euro pro Monat: Auf diese Pakete kannst du den Trick anwenden

Teilnahmeberechtigt sind die folgenden Pakete mit den entsprechenden Preisen pro Monat:

Comfort – 3,74 Euro ( 7,49 Euro )

( ) Perfect Plus – 7,50 Euro ( 14,99 Euro )

( ) Perfect Plus mit 4K Stick 12 Monate – 8,00 Euro ( 15,99 Euro )

( ) Perfect Plus mit TV-Box 12 Monate – 9,00 Euro ( 17,99 Euro )

( ) Perfect Plus mit Türk-Option – 12,50 Euro ( 24,99 Euro )

( ) Türk-Paketi – 5,00 Euro ( 9,99 Euro )

Wichtig – ohne Weg über den speziellen Link und ohne Eingabe des Gutscheincodes gibt es keine Möglichkeit, den Rabatt zu aktivieren. Wobei der Gutschein im Regelfall schon vor-ausgefüllt sein sollte.

Die teilnehmenden Streaming-Optionen, Preise und Inhalte von waipu.tv

Ein Angebot lohnt sich nicht

Auch wenn wir dir den Exklusiv-Gutscheincode natürlich besonders ans Herz legen, müssen wir ehrlich sein: Zu der Option mit dem 4K Stick von waipu.tv gibt’s gerade sogar noch eine bessere Option. Denn noch bis Ende März bekommst du den Tarif „Perfect Plus“ für ein Jahr komplett gratis, wenn du dir den Stick für 60 Euro holst, was einen Monatspreis von heruntergerechnet nur 5 Euro bedeutet. In dem Falle solltest du also besser zum Stick-Angebot greifen.

Ansonsten sind die Exklusiv-Deals aber gerade in Bezug auf Flexibilität und angesichts der 50-Prozent-Rabatte aktuell unschlagbar. Laut unseren Informationen sind die Gutscheincodes erst einmal nicht limitiert.

Was steckt drin? waipu.tv schnell erklärt

Der Fokus bei waipu.tv liegt nach wie vor im Live-Streaming von Fernsehsendern. Dabei hat sich der Anbieter auf dem deutschen Markt in die Pole-Position katapultiert, da neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch die größten privaten in HD dabei sind. Den großen Mehrwert liefern dann aber noch zahlreiche Pay-TV-Spartensender, die kostenlos mit dabei sind und die mehr als 30.000 Inhalte, die – klassisch für einen Streamingdienst – auf Abruf verfügbar sind.

Jedes Konto besitzt noch einen Aufnahmespeicher (50 Stunden im Comfort-Paket, 150 im Perfect Plus), sodass ganze Serien oder Live-TV-Events immer und überall zur Verfügung stehen.

Das Comfort-Paket bietet 2 Streams gleichzeitig, lohnt sich also vor allem für Alleinstehende (mit Second Screen) oder Paare. Perfect Plus ist insgesamt größer aufgestellt (mehr HD- und mehr Pay-TV-Sender) und erlaubt sogar 4 Streams gleichzeitig.

Die Türkei-Optionen bieten hierzulande günstige Möglichkeiten, völlig legal und ohne VPN-Umwege auf türkische TV-Streams zuzugreifen.

→ Jetzt zu waipu.tv wechseln

