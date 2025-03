Dabei geht es um den Streaming-Dienst waipu.tv. Dieser bietet dir Zugang zu über 260 TV-Sendern in HD, was ihn zur idealen Alternative zu teuren HD-Karten macht. Doch auch abseits davon lohnt sich das umfangreiche Paket des Anbieters definitiv – insbesondere zum aktuellen Preis. Wer für einmalig 60 Euro zuschlägt, sichert sich nämlich den 4K-TV-Stick von waipu.tv und kann anschließend ein Jahr ohne weitere Kosten streamen. Doch aufgepasst: Die Aktion läuft nur noch bis zum 31. März.

Gratis-Streaming-Dienst für 1 Jahr

Mit dem waipu.tv 4K-Stick streamst du vornehmlich Fernseh- und Pay-TV-Programme, aber auch massig Streaming-Inhalte „on demand“ stehen zur Verfügung. Insgesamt 276 Sender stehen dir beim sogenannten Perfect Plus Abo zur Verfügung – darunter ganze 261 in HD (öffentlich-rechtliche sowieso, aber auch die meisten privaten Sender) sowie über 60 Bezahl-Sender, zu denen unter anderem SYFY HD, National Geographic oder Sport1+HD zählen. Der Anbieter ist eine der Top-Alternativen zu Kabel- oder Satelliten-Fernsehen auf Basis des Internetanschlusses.

Und jetzt kannst du dir das umfangreiche Streaming-Paket von waipu.tv tatsächlich ein Jahr kostenlos sichern, wenn du dir den eben angesprochenen Stick kaufst. Du zahlst somit nur einmalig 59,99 Euro (plus Versand) für den Stick und streamst anschließend ganze 12 Monate ohne weitere Kosten. Das Angebot lohnt sich also für alle Sparfüchse und die, die noch auf der Suche nach dem optimalen TV-Anbieter sind.

So viel Sparpotenzial steckt wirklich drin

Ganz umsonst ist das Ganze zwar nicht, mächtig gespart wird aber trotzdem. Beim Kauf des waipu.tv 4K-Sticks für einmalig 59,99 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten) bekommst du das Perfect Plus Abo – welches eigentlich 14,99 Euro pro Monat kostet. Auch wenn hier bei Solo-Buchung der erste Monat gratis ist, betragen die regulären Kosten für das erste Jahr noch 164,89 Euro. Bei Nutzung des Stick-Angebots sparst du also etwas über 100 Euro. Auch und vor allem mit Blick auf das umfangreiche Programm von waipu.tv ist dies ein Hammer-Deal. Allerdings läuft der Spra-Trick aus – laut Kleingedrucktem ist am Sonntag (16.3.) Schluss.

→ Jetzt sichern: Gratis TV-Streaming mit 4K-Stick

Die Kombi aus Stick und Streaming-Abo für ein Jahr gab es auch so schon – allerdings für zusammen knapp 200 Euro. Legen wir das zu Grunde sparst du sogar 140 Euro. Rechnerisch sind das dann 70 Prozent Rabatt.

Selbst, wer schon waipu-Kunde ist, kann profitieren, indem er einfach ein neues Konto erstellt (oder den Partner/die Partnerin zur Konto-Inhaberin macht) und vom Neukunden-Bonus profitiert.

Das steckt im waipu-Abo „Perfect Plus“

waipu.tv macht TV-Streaming recht simpel – ob mit oder ohne Stick. Der erweitert deinen TV aber um eine angepasste Bedienoberfläche und ist etwas performanter und netz-unabhängiger als die reine Smart-TV-App von waipu.

Zusätzlich bekommst du noch eine Universalfernbedienung mit Schnellwahltasten geliefert, wodurch du ebenso deinen TV selbst, inklusive anderer Streaming-Anbieter, komfortabel steuerst. Währenddessen bist du aber keinesfalls auf den Streaming-Stick beschränkt. Du kannst nämlich bis zu vier Streams gleichzeitig laufen lassen, etwa auch über einen Webbrowser oder per App auf dem Smartphone und Tablet.

So sieht der waipu.tv 4K Stick aus

Und dann wäre da noch der Umfang des Streaming- und TV-Dienstes. Und der ist bei waipu.tv wirklich üppig. Du hast du Zugriff auf ganze 276 Sender, wovon ein Großteil (261) dir auch in HD zur Verfügung steht. Hierzu zählen keinesfalls nur öffentlich-rechtliche wie ARD und ZDF, sondern auch beliebte private Sender wie RTL und ProSieben. Dadurch wird also für viele auch eine HD+-Karte obsolet. Über 60 Pay-TV-Programme, coole Vorteile wie die waiputhek mit rund 30.000 Serien und Filmen auf Abruf sowie der 100-stündige Aufnahmespeicher runden das exzellente Angebot dann noch ab. Und jetzt gibt’s das alles für 12 Monate gratis zum 4K-Stick!

Die Gratis-Aktion läuft vorerst bis zum 31. März. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. Nach Ablauf des Gratiszeitraums von 12 Monaten wandelt sich das Perfect Plus Abo dann übrigens in ein kostenpflichtiges um, wodurch 14,99 Euro pro Monat anfallen würden. Falls du dann kein Interesse mehr hast, kannst du zu diesem Zeitpunkt aber problemlos kündigen.