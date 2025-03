Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ sind mittlerweile kaum mehr aus dem Wohnzimmer wegzudenken. Statt auf den allabendlichen Blockbuster um 20:15 Uhr zu warten, hast du hier rund um die Uhr Zugriff auf gute Unterhaltung. Sender wie RTL sind mittlerweile ebenfalls auf den Streaming-Zug aufgesprungen und bieten mit RTL+ exklusiven Zugang zu beliebten Reality-TV-Shows. All diese Abos kosten natürlich – und das meistens nicht mal wenig. Wer sich nicht nur für einen Anbieter entscheiden kann oder will, schließt dann mehrere Abos ab und die Kosten summieren sich. Mit MagentaTV MegaStream kommst du in den Genuss von vier verschiedenen Streaminganbietern UND TV-Streaming in HD-Qualität, alles in einem Abo. Und das dann auch noch günstig?

MagentaTV: Das Streaming-Abo mit Netflix, Disney+ & Co. im Detail

MagentaTV bietet dir neben anderen Video-Streaminganbietern auch selbst Zugriff auf über 160 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität. Du kannst die Sendungen live gucken, aber auch pausieren und neu starten ist möglich. Dabei kannst du auf bis zu drei Geräten gleichzeitig streamen – optimal also, wenn es mal wieder Unstimmigkeiten über die Filmauswahl gibt. Zusätzlich kannst du Filme und Serien auch aufnehmen, dazu steht dir ein 100 Stunden Speicher zur Verfügung. Jeden Monat wandern außerdem neue Filme und Serien in die MagentaTV-Mediathek, die du dann abrufen und streamen kannst. Damit entpuppt MagentaTV sich als eine flexible Alternative zu teuren HD-Karten und herkömmlichen Fernsehen.

Achtung: Um MagentaTV ohne zusätzliche Hardware auf dem Fernseher nutzen zu können, benötigst du einen Smart-TV, auf den du die App herunterladen kannst. Sollte dein Gerät dazu nicht in der Lage sein, musst du entweder einen separaten Receiver (einmalig 169 Euro) oder einen TV-Stick (einmalig 69 Euro) kaufen.

Oder du investierst in einen neuen Fernseher: Noch günstiger als Amazon? Samsung QLED-TV zum Spitzenpreis

Die Extras im MegaStream-Modell sind RTL+ Premium, Netflix ohne Werbung, Disney+ ohne Werbung und sogar Apple TV+. Du bekommst hier also ein Streaming-Komplettpaket geschnürt. Es gibt allerdings auch Pakete mit weniger Extras, die sich ebenfalls lohnen können. Wir dröseln aber vor allem den MegaStream-Deal jetzt gemeinsam auf und zeigen, wie sich das Ganze preislich echt lohnt.

So günstig kommst du insgesamt weg

Du hast grundsätzlich schon mal den Vorteil, nur ein einziges Abo für insgesamt vier verschiedene Streamingdienste mit HD-TV-Streaming abschließen zu müssen. Aber dieses Angebot ist eben nicht nur praktisch, sondern schont sogar deinen Geldbeutel.

Entscheidest du dich für MagentaTV MegaStream, bindest du dich für insgesamt 24 Monate an den Provider und zahlst im Monat 30 Euro für alles. Und das Beste: Aktuell bekommst du sogar das erste halbe Jahr komplett kostenlos. Aber rechnet sich das auch? Angenommen, du schließt die Abos alle einzeln ab, dann würde dein Kontoauszug am Ende des Monats folgende Abzüge aufweisen:

Netflix Standard ohne Werbung: 13,99 Euro monatlich

RTL+ Premium: 8,99 Euro monatlich

Disney+ Standard ohne Werbung: 9,99 Euro monatlich (bei jährlicher Zahlung: 8,32 Euro monatlich)

Apple TV+: 9,99 Euro monatlich

Zusammengefasst würden sich für all diese Abos ein Preis von rund 43 Euro pro Monat ergeben. Und dann hast du nicht mal TV-Streaming in HD-Qualität mit dabei. Selbst wenn du nur Interesse an den Streaming-Diensten Netflix, AppleTV+ und Disney+ hast, kommst du bei MagentaTV günstiger weg! Die sechs Gratismonate runden das ohnehin schon attraktive Angebot noch ab. Du siehst: Wenn du gerne Serien, Filme und Shows schaust und außerdem auf der Suche nach einer kostengünstigen Alternative zu HD-Karten bist, landest du hier einen absoluten Volltreffer.

