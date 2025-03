Noch günstiger als Amazon: Samsung QLED-TV zum Spitzenpreis

Wer einen hochwertigen 4K-Fernseher sucht, stößt zwangsläufig auf Marken wie Sony, LG oder Samsung. Während es derzeit etwa einen Sony-TV zum Tarif geschenkt gibt, haben wir ein Samsung-Modell hingegen zunächst bei Amazon im Angebot entdeckt. Der Samsung QLED GQ50Q80DAT ist hier günstig zu haben. Doch im Netz konnten wir im Anschluss noch ein deutlich besseres Angebot finden.

Hier gibt’s den Samsung-TV am günstigsten

Der Händler Coolblue hat nämlich einen großen TV- und Soundbar-Abverkauf gestartet, bei dem es unter anderem den Samsung QLED-TV im Angebot gibt. Der Preis für das 50-Zoll-Modell liegt hier bei nur noch 749 Euro, und der Versand ist komplett kostenfrei. Damit unterbietet Coolblue nicht nur Amazon deutlich, ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zudem: Günstiger gab’s den 4K-Fernseher zuvor sogar noch nie!

Wer Platz für einen etwas größeren 4K-TV hat, sollte dann aber doch wieder bei Amazon vorbeischauen. Hier gibt’s das 55-Zoll-Modell des Samsung-Geräts nämlich für nur 756,39 Euro – also lediglich 7,39 Euro mehr als die 50-Zoll-Variante bei Coolblue. Welches Angebot sich für dich persönlich mehr lohnt, liegt ganz an dir und deinem Wohnzimmer.

Das bietet dir der Samsung-QLED

Der Preis stimmt also schon mal, doch was bietet dir Samsung mit seinem QLED-TV dafür überhaupt? Zunächst in den Blick fällt natürlich die Bildschirmdiagonale von 50 Zoll (ca. 127 cm) bei Coolblue bzw. 55 Zoll (ca. 139 cm) beim Amazon-Angebot. Dadurch hat der Fernseher in beiden Fällen eine ordentliche Größe fürs Wohn- oder Schlafzimmer. Technisch weiß das Display mit seiner 4K-Auflösung und Co. aber ebenso zu punkten. Die QLED-Technik sorgt nämlich für eine besonders gute wie lebendige Farbdarstellung inklusive satter Kontraste. Dabei soll auch das sogenannte „Full Array Local Dimming“ helfen, indem schwarze Bereiche wirklich tief schwarz dargestellt werden.

Durch den mittig platzierten Standfuß passt der 4K-TV auch auf kleinere Kommoden

Weitere Bildoptimierungen samt 4K AI Upscaling für ältere Inhalte runden das gute Gesamtpaket ab und machen den QLED-TV zu einer guten Wahl. Lediglich die Bildwiederholrate fällt mit 50 Hz nicht ganz so hoch aus – fürs alltägliche Fernsehen und Streaming-Abende reicht das aber trotzdem locker. Apropos Streaming: Natürlich hast du den Samsung-TV ebenso ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden und greifst auf alle gängigen Apps wie Netflix und Disney+ zu. Beim Sound wird währenddessen auf 40 Watt Gesamtleistung und eine Dolby Atmos Unterstützung gesetzt. Sollte dir das nicht reichen, kannst du dir bei Coolblue im Rahmen der Soundbar-Deals das passende Gerät günstig dazu holen.

Bei den Anschlüssen hat Samsung zum Glück ebenfalls nicht gegeizt. Gleich vier HDMI-Stecker (2.1 mit eARC) bieten dir reichlich Platz für Konsolen, Soundbars und vieles mehr. Außerdem gibt es einen digitalen Audioausgang und einen USB-Slot sowie einen CI+-Anschluss samt digitalem Tuner. Alles in allem bekommst du ab 749 Euro hier also wirklich einiges geboten und einen guten Marken-TV in einer ordentlichen Größe.

