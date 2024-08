Ausgerechnet: „Teuer-Anbieter“ bietet die Bundesliga im günstigsten Streaming-Abo an

Ausgerechnet die Telekom bündelt mit seiner MegaSport Option bei Magenta TV jetzt nämlich das eigene Sportpaket mit den Angeboten von DAZN und Sky – bzw. WOW inklusive – und setzt so dem Abowahn ein Ende. Und das überraschend günstig. Günstig und Telekom – geht das zusammen? Normalerweise steht der Bonner Konzern zwar für Premium-Anspruch – aber eben auch für gesalzene Preise.

Komfortabel und mit nur einem Abo siehst du so wirklich alle Spiele der diesjährigen Bundesliga-Saison – und natürlich ebenso Partien der Champions League, einige internationale Ligen und vieles mehr. Kostenpunkt für das Komplettpaket: 55 Euro im Monat (für 12 Monate). Wie sich dieses Angebot im Vergleich schlägt und welche Deals die anderen Anbieter an den Start bringen, erfährst du in diesem Artikel. Denn auch Sky und sogar der Emporkömmling waipu.tv sind währenddessen nicht untätig geblieben.

Das Telekom-Bundesliga-Abo lässt dich über 100 Euro sparen

Alle Spiele der Deutschen Bundesliga in einem Abo – und dabei wird auch noch gespart? Genau das verspricht das neue MagentaTV „MegaSport“ Paket. Hier bekommst du DAZN, WOW Live-Sport (inklusive WOW Premium) und Magenta Sport alles zusammen für 55 Euro pro Monat. Dadurch hast du tatsächlich Zugriff auf alle 34. Spieltage der diesjährigen Bundesliga Saison sowie die Relegation. Und natürlich ist auch noch vieles mehr inklusive. Zusätzlich benötigst du allerdings ebenso ein MagentaTV Abo. Die Option „Smart“ gibt’s immerhin die ersten sechs Monate gratis, anschließend fallen hierfür 10 Euro an (24 Monate Laufzeit).

Der Preis mag auf den ersten Blick vielleicht recht teuer wirken. Doch schaut man sich die jeweiligen Einzelpreise von DAZN (34,99 Euro/Monat) und WOW Live-Sport samt WOW Premium (29,99 Euro/Monat + 5 Euro/Monat) an, sieht man ziemlich schnell, dass Magenta hier ein waschechtes Schnäppchen schnürt. Du sparst pro Monat nämlich fast 10 Euro, bzw. krasse 119,76 Euro über das gesamte Jahr – und das nur mit Blick auf die Einzelkosten von DAZN, WOW und MagentaTV Smart (ohne Berücksichtigung des Gratis-Zeitraums).

Das perfekte Bundesliga-Abo mit WOW, DAZN und MagentaSport

Zusätzlich bekommst du neben diesen beiden Abos aber ja auch noch Magenta Sport (12,95 Euro/Monat) mit dazu, welches dich beispielsweise die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga und die deutsche Eishockey Liga streamen lässt. Neben dem Bundesliga-Komplettpaket bekommst du als Fußball- und Sport-Fan also ebenfalls noch viele weitere spannende Inhalte geliefert.

Der aktuelle Angebotspreis von monatlich 55 Euro gilt dabei übrigens nur für kurze Zeit und ausschließlich für die ersten 12 Monate. Anschließend steigen die Kosten auf 75 Euro pro Monat, wodurch sich die Einzel-Abos bei DAZN und WOW Live-Sport wieder mehr lohnen könnten. Vor dem Preisanstieg kannst du aber natürlich problemlos kündigen und dich nach einem neuen Angebot umsehen.

Alternative: WOW Live-Sport – einzeln oder im waipu-Deal

Doch natürlich gehen auch die anderen Sport-Streamingdienste auf Kundenfang und stellen eigene Abo-Deals ins Schaufenster. Bei WOW bekommst du aktuell etwa das Live-Sport Paket für 29,99 Euro pro Monat (Jahresabo, sonst 35,99 Euro). Hier sind nicht nur alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive, sondern du kannst auch alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live miterleben. Hinzu kommen obendrein die Premier League, die Übertragung des DFB-Pokals sowie viele andere Sportarten.

Auf die Champions League musst du bei WOW allerdings komplett verzichten, da DAZN und Prime Video hierfür die Übertragungsrechte besitzen. Und auch WOW Premium ist hier noch nicht inklusive. Dieses optionale Add-on schaltet dir Full-HD, Dolby Digital 5.1 Surround Sound sowie zwei parallel laufende Streams frei und kostet 5 Euro pro Monat extra.

→ WOW Live-Sport Paket für monatlich 29,99 Euro (Jahresabo)

Ebenfalls ohne die Königsklasse, dafür aber mit einem umfangreichen TV-Streaming-Programm kommt dieses Angebot daher. Bei waipu.tv sicherst du dir jetzt nämlich ein Paket mit dem WOW Live-Sport Abo für monatlich 34,99 Euro (12 Monate Laufzeit). Du zahlst pro Monat also fünf Euro extra. Bekommst dafür aber auch das Perfect Plus Abo von waipu.tv – im Wert von eigentlich 12,99 Euro – mit dazu.

Hier gibt’s immerhin alle Samstagsspiele der Bundesliga + ein umfangreiches TV-Streaming-Abo

Für alle Sport-Fans beinhaltet dieses unter anderem die Pay-TV-Sender Sport1+ HD oder Eurosport2 HD. Doch auch viele weitere Bezahlsender sind mit von der Partie. Ebenso natürlich herkömmliche TV-Programme wie ProSieben, RTL und viele mehr. Und von den insgesamt rund 280 Sendern streamst du satte 264 sogar in HD. Wer neben der Bundesliga also auch das normale TV-Programm sowie einige coole Pay-TV-Sender genießen möchte, macht hier einen guten Deal.

→ WOW Live-Sport + waipu.tv Perfect Plus für 34,99 Euro

Eine Sache musst du bei dem waipu-Deal aber beachten: Nach Ablauf der 12 Monate steigen die monatlichen Kosten wieder auf die jeweiligen Normalpreise. Für das TV-Streaming-Abo zahlst du dann also 12,99 Euro pro Monat sowie weitere 35,99 Euro für WOW Live-Sport (Monatsabo). Du solltest zum Ende der Mindestlaufzeit also auch hier unbedingt kündigen und bei einem neuen Schnäppchen zuschlagen.