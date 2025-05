Wenn „Draußen sein“ zu deinen absoluten Leidenschaften gehört, hast du vermutlich auch spezielle Ansprüche an eine Smartwatch. Die neue Watch Fit 4 Serie von Huawei setzt genau da an. Die Neuheit ist in einem Basis- und Pro-Modell erhältlich. Beide Geräte liefern Funktionen, die perfekt zu einem aktiven Lebensstil passen. Wir stellen dir die Watch Fit 4 Pro jetzt mal genauer vor und verraten am Ende, wie du mit unserem exklusiven Rabattcode sogar gratis Produkte on top abstauben kannst.

Damit überzeugt die Watch Fit 4 Pro

Mit einer Breite von 9,3 Millimetern und einem Gewicht von rund 30 Gramm ist die Watch Fit 4 Pro ein echtes Leichtgewicht. Das 1,82-Zoll-Display aus speziellem Saphir-Glas sowie ein Gehäuse aus Aluminium und Titan sollen das Wearable möglichst robust und widerstandsfähig machen – perfekt fürs nächste Outdoor-Abenteuer. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits ist der Bildschirm der Uhr zudem auch in direktem Sonnenlicht gut ablesbar.

Der Akku der Watch Fit 4 Pro hält bis zu 10 Tage, wodurch du dich sogar auf mehrtägigen Ausflügen auf sie verlassen kannst. Praktisch: Du kannst die Huawei-Watch mit Android und iOS-Smartphones gleichermaßen verwenden. Außerdem begleitet dich die Smartwatch nicht nur problemlos beim Joggen, sondern kann auch bei diversen Wassersportarten wie Tauchen, Segeln oder Surfen genutzt werden. Ein integrierter Luftdrucksensor und ein ausführliches Navigationssystem mit Offline-Karten eignen sich obendrein ideal für Wanderer und Trailrunner. Die Uhr verwendet GPS und sendet Benachrichtigungen, wenn du einer Karte folgst.

So sieht die neue Smartwatch von Huawei aus

Um deine Gesundheitsdaten ganzheitlich im Blick zu haben, überwacht die Smartwatch auch deinen Schlaf sowie den Blutsauerstoffgehalt und deine Herzfrequenz. Zusätzlich erfasst sie das Risiko einer Herzrhythmusstörung und kann ein Elektrokardiogramm (EKG) aufzeichnen.

Viel Smartwatch für wenig Geld: Das kostet die neue Serie

Für die Huawei Watch Fit 4 Pro zahlst du 279 Euro, während dich die Basis-Variante 169 Euro kostet. Bis zum 31. Mai kannst du dir passend dazu aber auch noch ein paar Gratis-Extras schnappen. Mit unserem exklusiven Rabattcode AINSIDEDIGFIT4PRO79 sicherst du dir zur Watch Fit 4 Pro zusätzlich ein passendes Armband deiner Wahl sowie die FreeArc-Kopfhörer kostenlos dazu. Wähle hierfür unbedingt „Paket 3“ auf der Produktseite aus und vergiss unseren Code nicht.

Für die Watch Fit 4 gibt’s ebenfalls eine ähnliche Aktion samt gratis Goodies. Alle Infos zu beiden Angeboten findest du hier auf einen Blick:

Watch Fit 4 Pro

Kaufe das Paket Nummer 3

Gib den Code AINSIDEDIGFIT4PRO79 beim Check-out ein

beim Check-out ein Sichere dir ein Armband deiner Wahl und die FreeArc-Kopfhörer gratis!

Hier für 279 Euro kaufen!

Watch Fit 4

Kaufe das Paket Nummer 3

Gib den Code AHWFIT469 beim Check-out ein

beim Check-out ein Sichere dir ein Armband deiner Wahl, die FreeBuds SE2 Kopfhörer, die Personenwaage Scale 3 und eine verlängerte Garantie gratis!

Hier für 169 Euro kaufen!

→ Hier geht’s zu Huawei!