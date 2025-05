Huawei-Neuheiten in den Startlöchern: Sichere dir noch schnell einen saftigen Rabatt

Huawei-Fans dürfen sich freuen: Am 15. Mai launcht der Hersteller in Berlin neue Technik-Highlights. Darunter sind unter anderem zwei Smartwatch-Generationen. Dabei handelt es sich um die brandneue Watch Fit 4 (Pro) und die Watch 5. Und es bleibt spannend: Denn am Ende des Artikels verraten wir dir, wie du dir die brandneuen Uhren direkt mit einem ordentlichen Rabatt und Gratis-Zugaben sichern kannst.

Die neuen Huawei Watches – kurz vorgestellt

Wer die Watch Fit 3 gern benutzt, darf die Watch Fit 4 Serie nicht verpassen. Erstmalig launcht der Hersteller hier ein Basis- und ein Pro-Modell. Je nach deinen Ansprüchen ist hier also garantiert auch eine Version für dich dabei.

Mit der Huawei Watch 5 will der Hersteller währenddessen die Messlatte für Wearables noch einmal anheben. Das neue Flaggschiff soll mit innovativer Technik zum Tracking deiner Vitalwerte kommen, sodass du das Maximum aus deinem Alltag herausholen kannst. Ein erstes Launch-Video gibt Hinweise auf einen seitlichen Sensor, den Nutzerinnen und Nutzer möglicherweise zum Tracking der Gesundheitsdaten verwenden können.

So kommst du an die neuen Smartwatches

