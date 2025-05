Geheimnis gelüftet? Das wissen wir über die neue Huawei Watch 5

Bereits in wenigen Tagen bringt Huawei neue Innovationen nach Deutschland. Besonderes Augenmerk liegt hier vor allem auf den neuen Smartwatches und allen voran der Huawei Watch 5. Natürlich winkt auch in diesem Jahr eine „Early Bird“-Aktion, bei der du exklusive Rabatte abstauben kannst – allerdings nur unter einer Bedingung. Worum es sich hierbei handelt und was dich erwartet, erfährst du in diesem Artikel.

Neue Smartwatches von Huawei: Das wissen wir bisher

Sonderlich viel ist noch nicht bekannt. Der Hersteller hält sich bedeckt, wenn es um seine neuesten Innovationen geht. Klar ist nur, dass die Flaggschiff-Serie ein neues Modell erhält: die Huawei Watch 5. Wie gewohnt können wir hier wohl von einer hochwertigen Verarbeitung und zahlreichen Funktionen zur Gesundheitsüberwachung ausgehen. Ob sich das 1,5-Zoll-AMOLED-Panel hält, der Speicher erweitert oder die Akkulaufzeit verbessert wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Sollte sich Huawei allerdings treu bleiben, dürften wir erneut Sensoren zur Beschleunigungsmessung oder der Herzfrequenzüberwachung sehen – und sicherlich noch einiges mehr.

Bisher gibt es also nur recht vage Infos zum neuen Wearable. Allerdings können wir anhand der bisherigen Huawei-Smartwatches zumindest erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Klar ist nur, dass Ihr hochwertige Smartwatches zum fairen Preis ergattern könnt. Vor allem dann, wenn Ihr am Vorverkauf teilnehmt.

Huawei Launch Event – Wann ist es soweit?

Spannen wir dich also nicht weiter auf die Folter. Am 15. Mai findet das große Release-Fest in Berlin statt, welches sich insbesondere Fans der Android-Smartwatches also unbedingt in ihrem Kalender markieren sollten. Entscheidend ist allerdings auch, was davor geschieht.

Derzeit findet nämlich eine sogenannte „Pre-Heat-Phase“ statt, bei der du dich jetzt für den Vorverkauf anmelden und dadurch zum Launch sparen kannst. Dafür musst du dich bloß für den Huawei-Newsletter anmelden, der dich neben exklusiven Angeboten sowie einem 8-Prozent-Rabatt-Coupon auch mit aktuellen Updates und Infos rund um die neuen Produkte versorgt. Direkt zum Launch der Huawei Watch 5 (und den weiteren Neuheiten) erhältst du hierdurch dann zusätzlich einen exklusiven Code per Mail, mit dem du dir im Huawei Store einmalig einen Rabatt auf eines der neuen Geräte sichern kannst.

Wie du dich anmeldest, um den Rabatt abzustauben, kannst du in den nachfolgenden Screenshots sehen.

Gib deine Mailadresse ein, klick die Checkbox an und wähle zum Schluss noch abonnieren – fertig!

Interessierst du dich also für die Huawei Watch 5, kannst du dich komplett kostenlos und unverbindlich zum Newsletter anmelden. Selbst, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, schadet es sicherlich nicht – die Vorteile der Vorverkaufs-Aktion bekommst du dadurch sowieso.