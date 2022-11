iPad, Mac oder Apple Watch zum Black Friday: So zocken die Händler dich ab

Apple-Produkte sind für ihre relativ stabilen Preise bekannt. Während andere Marken regelmäßig mit großen Rabatten locken, sind diese bei Apple selten. So gibt es bei dem kalifornischen Hersteller selbst zum Black Friday nur eine Gutscheinkarte zu ausgewählten Produkten wie Mac, iPad und Apple Watch. Doch bei Drittanbietern kannst du auch Apple-Produkte mit Rabatt kaufen. Hierbei solltest du jedoch wachsam sein.

Darauf musst du beim Kauf von Apple-Produkten achten

Beim iPhone ist es relativ einfach: Auf das iPhone 12 folgte das iPhone 13 und darauf das iPhone 14. Wenn du also ein iPhone am Black Friday kaufen möchtest, ist es klar, welches Gerät du bekommst. Bei anderen Produktreihen ist es hingegen nicht so einfach.

Etwa beim iPad: Das Basis-Modell heißt bei Apple einfach „iPad“. Eine Modellnummer findet sich nur im Kleingedruckten. Wir haben uns drei Angebote zum iPad angeschaut:

Ein Händler bezeichnet das Tablet als „iPad 9. Generation“, einer als „iPad 2021“ und einmal heißt es einfach nur „iPad“. Für den Kunden ist es oftmals nur schwer zu erkennen, welches Modell er gerade kauft.

Einige Händler nutzen diese Situation aus und verkaufen ältere Modelle als vermeintliche Schnäppchen. Generell spricht nichts dagegen, ein älteres Modell zu kaufen. Apple versorgt seine Produkte über viele Jahre mit Updates, sodass man auch ein oder zwei Jahre alte Geräte noch problemlos kaufen kann. Jedoch sollte man dies beim Kauf wissen und ältere Produkte nur bei einem angemessenen Preisnachlass kaufen.

Das richtige Modell erkennen – so gehts

Um zu erkennen, welches Modell im jeweiligen Shop angeboten wird, kann man auf verschiedene Faktoren achten:

Generation (z. B. „9. Generation“)

Baujahr (z. B. 2021)

Modellnummer (Buchstabe A gefolgt von vier Zahlen)

Gibt der Hersteller eine oder mehrere dieser drei Angaben in seinem Angebot an, kannst du bei Apple nachsehen, um welche Generation es sich handelt. So hat der kalifornische Hersteller zu jeder Produktlinie eine Übersicht mit allen Generationen auf seiner Website. Dort siehst du auch, ob es neuere Modelle gibt:

Fehlt hingegen jegliche Angabe, um welche Generation es sich handelt, solltest du auf jeden Fall die Finger von dem Angebot lassen.