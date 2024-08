Marktfrisch und direkt günstig: Google Pixel 9 jetzt vorbestellen und Vorteile sichern

Für Google-Fans ist die neue Pixel-9-Reihe, die aus insgesamt vier Smartphones besteht, heiß ersehnt. In der Vorbestellerphase sicherst du dir die neuen Google-Phones jeweils mit mehr internem Speicherplatz zum Preis der nächstkleineren Variante. Dadurch gibt’s das Pixel 9 mit 256 GB Speicher und einem 25-GB-Tarif jetzt bei O 2 für nur 44,99 Euro im Monat. In der Pre-Sales-Phase kannst du außerdem noch von einem Trade-In-Bonus Gebrauch machen, wenn du ein Altgerät einschickst.

Google Pixel 9: Das Wichtigste zum neuen Smartphone im Überblick

Beim Pixel 9 hat Google das Design deutlich verändert. Denn die Kameraleiste auf der Rückseite ist jetzt oval und geht nicht mehr komplett bis an den Rand. Wie bei den Vorgängern wackelt das Smartphone dadurch nicht, wenn du es auf den Tisch legst. Die Vorderseite ziert zudem ein OLED-Display mit rund 6,3 Zoll Diagonale und einer Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz. Das ist perfekt, um unterwegs zum Beispiel Serien mit hohen Kontrasten und ohne Ruckler zu schauen. Und auch TikTok, YouTube Shorts und Co. sehen dadurch schön flüssig aus.

Der 4.700-mAh-Akku versorgt dich zudem mehr als 24 Stunden mit Energie. Obendrein sitzt unter dem Display der neue Google Tensor G4 Prozessor, der von 12 GB RAM unterstützt wird. Der neue Prozessor soll dabei vor allem für KI-Aufgaben mehr Leistung bringen können, als der G3. Grundsätzlich gibt es das Pixel 9 mit 128 oder 256 GB Speicherplatz – während der Vorbestellerphase bekommst du das Smartphone aber zum Preis der 128-GB-Version mit doppelt so viel Speicher. Auf der Rückseite befindet sich zudem eine Dualkamera, bestehend aus einer 50-MP-Weitwinkel- und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus. Die Selfie-Kamera knipst Bilder mit 10,5 MP.

Für noch mehr Infos: Google Pixel 9 Serie vorgestellt

Besonders sind aber auch die umfänglichen KI-Funktionen in den neuen Pixel-Phones. Um den vollen Umfang nutzen zu können, benötigst du allerdings Google One AI Premium. Den zusätzlich buchbaren Dienst bekommst du jedoch als Google One Neukunde jetzt zusammen mit 2 TB Cloudspeicher für ein Jahr lang kostenfrei dazu.

Tarif und Kosten der neuen Google-Pixel-Reihe bei O2

Im Bundle ist weiterhin der Tarif O 2 Mobile M enthalten, der dir 25 GB 5G-Datenvolumen bereithält. Jedes Jahr kommen außerdem fünf GB monatliches Inklusivvolumen dazu. Bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten zahlst du dafür 44,99 Euro im Monat. Hinzu kommt eine einmalige Anzahlung von einem Euro, den Anschlusspreis bekommst du geschenkt. Tauschst du dann noch dein Altgerät ein, erhältst du zudem einen Trade-In-Bonus von 150 Euro zusätzlich zum Wert des jeweils eingetauschten Smartphones.

Den O 2 -Tarif gibt’s aber auch zusammen mit den anderen neuen Smartphones der Pixel 9 Reihe. Jeweils ohne Anschlusskosten und mit einem Euro Anzahlung. Die Kosten für die Modelle bei 36 Monaten Laufzeit findest du hier in der Übersicht: