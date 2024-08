Google: Bald kannst du mit deinem Handy eine Unterhaltung führen

Google hat gestern nicht nur die neue Pixel-9-Serie, sondern auch den Nachfolger von Google Assistant vorgestellt. Schon seit einiger Zeit ist klar, dass Gemini den alten Sprachassistenten langfristig ersetzen soll. Jetzt zeigt man den neuen Assistenten erstmals in Aktion.

Was ist Gemini?

Unter dem Namen Gemini vereint Google alle seine Produkte rund um den aktuellen KI-Hype. Für den normalen Nutzer ist es nicht einfach bei Begriffen wie Gemini Nano, Gemini Flash oder Gemini Pro 1.5 durchzublicken. Bei all diesen Produkten handelt es sich um sogenannte KI-Modelle, vergleichbar mit ChatGPT.

Auch bietet Google verschiedene Abo-Modelle rund um Gemini an. Mit Gemini Advance hast du etwa Zugriff auf Gemini Pro 1.5. Ohne Abo kannst du nur den Vorgänger Gemini Pro nutzen.

Ebenfalls Gemini heißt seit Anfang 2024 auch Googles Chatbot. Dieser war zuvor unter dem Namen Bard bekannt. Jetzt führt man mit Gemini Live eine Sprach-Funktion hinzu. Damit kannst du nicht nur Sprach-Befehle an dein Handy richten, sondern eine komplette Unterhaltung führen.

Jetzt kannst du dich mit deinem Handy unterhalten

Aktuell kannst du dem Google Assistant eine Frage stellen und erhältst darauf eine Antwort. Mit Gemini Live kannst du hingegen eine komplette Unterhaltung führen. Also beispielsweise nach einem Vorschlag fürs Abendessen fragen, eine der Optionen wählen, weitere Fragen dazu stellen und vieles mehr. Dabei sollst du mit dem Handy eine natürliche Unterhaltung führen können. Wie sich Google das vorstellt, zeigt man in einer Demo auf dem Pixel 9 Event.

Im Gegensatz zum Google Assistant ist Gemini Live hingegen nicht kostenlos und erfordert ein Google One AI Premium-Abo. Dieses enthält 2 Terabyte Cloudspeicher und Zugriff auf diverse KI-Funktionen von Google für 21,99 Euro pro Monat. Zumindest bisher.

Gemini Live funktioniert auch im Hintergrund oder bei gesperrtem Display. Bisher ist die Funktion nur in den USA und auf Englisch verfügbar.

Google baut Gemini überall ein

Damit Gemini in Zukunft auch Aufgaben auf dem Handy für dich erledigen kann, baut Google den neuen Assistenten in zahlreiche Dienste und Apps ein. So etwa in Notizen und Tasks. So kannst du in Zukunft per Sprache Notizen anlegen oder eine Einkaufsliste schreiben. Auch in YouTube Music kannst du Playlisten erstellen lassen.

Auch die Gerätesteuerung von Google Assistant wird zunehmend integriert. So kann Gemini auch Alarme und Timer stellen, die Lautstärke verändern oder die Taschenlampe einschalten. Kleinere Aufgaben sollen dabei lokal auf dem Gerät erledigt werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.