Neue Xiaomi E-Scooter im Vergleich: Reichweite, Preis & mehr im Check

Berufsverkehr, Stau und Baustellen liefern Autofahrern vor allem innerhalb der Stadt quasi tagtäglich Kopfschmerzen. Kein Wunder, dass viele Leute auf flexible Fahrzeuge umsteigen. Wer dabei besonders flott und gleichzeitig komfortabel unterwegs sein möchte, sollte sich einen E-Scooter anschaffen. Xiaomi liefert dir mit dem Electric Scooter 4 und der Lite-Variante aktuell gleich zwei neue Modelle – einer kostet 550 Euro, der andere ist 100 Euro günstiger. Wir machen den großen Vergleich und zeigen dir alle Vorteile der jeweiligen Roller.

Reichweite, Geschwindigkeit & Co. – So fahren sich die E-Scooter

Fangen wir doch direkt mit den wohl wichtigsten Faktoren bei E-Scootern an: dem Fahrgefühl und der Reichweite. Beim ersten Punkt wissen sowohl der E-Scooter 4 als auch das Lite-Modell vollends zu überzeugen. Beide Roller liefern dir dank der 600 bzw. 300 Watt starken Motoren nämlich eine flotte Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h. Hierbei stehen dir darüber hinaus verschiedene Fahrmodi wie etwa ein praktischer Fußgängermodus zur Verfügung.

Die 10 Zoll Reifen des Xiaomi E-Scooter 4 sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl

Den ersten größeren Unterschied gibt es hingegen bei der Reichweite. Während der E-Scooter 4 mit einer vollen Akkuladung ganze 35 km schafft, befördert dich die Lite-Variante „nur“ 20 km durch die Gegend. Für flotte Fahrten durch die Stadt, etwa zum Büro oder zu nahegelegenen Freunden, reicht daher die Lite-Variante total aus. Auch Hügel meistern die E-Scooter fast gleichermaßen gut. Der Xiaomi E-Scooter 4 Lite überwindet Steigungen von bis zu 14 Prozent, beim normalen Roller sind sogar 16-prozentige Steigungen kein Problem.

Das Lite-Modell kann mit einer schnelleren Akku-Ladegeschwindigkeit punkten: Bereits in 4,5 Stunden soll dieser wieder vollständig aufgeladen sein. Der Xiaomi E-Scooter 4 benötigt hierfür 5 Stunden – ist dann aber eben für längere Strecken bereit. Der größere lohnt sich also, wenn du nicht ganz so oft an die Steckdose willst.

Klappfunktion & cooles Display: Diese Komfortfunktionen liefern dir die E-Scooter

Hinzu kommen aber natürlich noch zahlreiche Komfortfunktionen. Bei beiden E-Scootern setzt Xiaomi etwa auf ein nützliches Display am Lenker. Hier werden dir fortlaufend alle wichtigen Infos übersichtlich angezeigt. Im Vergleich zu älteren Modellen wurde die Anzeige noch um einen Hinweis zur Wartung der Reifen erweitert. Wer noch mehr Daten und Informationen zu seinem Roller möchte, kann zusätzlich noch zur „Xiaomi Home“ bzw. zur „Mi Home“-App greifen. Diese wird auch zur ersten Einrichtung verwendet.

Über das Display hast du stets alle wichtigen Infos im Blick

Ein großer Vorteil bei den Xiaomi E-Scootern ist zudem die nützliche Klappfunktion. Dadurch kannst du die Roller im Handumdrehen deutlich kompakter machen und so etwa im Auto transportieren. Gleichzeitig eignen sich die E-Scooter ebenso perfekt für Pendler: Vor dem Einstieg in die Bahn klappst du das Gerät einfach schnell zusammen und anschließend bist du genauso schnell wieder unterwegs.

Die weiteren wichtigen Infos im Überblick

Zusammengeklappt misst der Xiaomi E-Scooter 4 Lite dann nämlich nur 49,5 × 111 cm. Dabei wiegt der Roller mit seinen 8,5 Zoll großen Reifen nur 15,6 kg und kann bis zu 100 kg belastet werden. Der Xiaomi E-Scooter 4 in der normalen Ausführung ist mit 114 cm minimal länger und zusammengeklappt lediglich 48,7 cm hoch. Das Gewicht (17,2 kg) und die maximale Traglast (110 kg) fallen beide jeweils etwas höher aus. Die Reifen messen darüber hinaus 10 Zoll, was für noch mehr Stabilität beim Fahren sorgt.

Dank der nützlichen Klappfunktion lassen sich die E-Scooter leicht transportieren

Beide Roller verfügen über ein duales Bremssystem (E-ABS vorne + Scheibenbremse hinten) sowie ordentliche Beleuchtung (Vorderlicht, Hinterscheinwerfer, Rückreflektor). Das Batteriesystem ist zudem mit vielen Schutzfunktionen ausgestattet. Für ausreichend Sicherheit hat Xiaomi hier also in jedem Fall gesorgt. Beim E-Scooter 4 kommt obendrein noch ein integrierter sechs Achsen ACC-Gyroskopsensor zum Einsatz. Mithilfe eines intelligenten Algorithmus soll die Motorleistung dadurch entsprechend der Fahrbewegung und dem Neigungswinkel angepasst werden.

Preis-Check: So viel kosten die neuen E-Scooter

Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die Preise. Für den Xiaomi Electric Scooter 4 stehen zum deutschen Marktstart 549,99 Euro auf der Rechnung. Ein fairer Preis, immerhin wurde der Vorgänger einst mit einem identischen UVP versehen.

→ Xiaomi E-Scooter 4 für 549,99 Euro

Die Lite-Variante ist hingegen sogar 100 Euro günstiger und kostet somit nur 449,99 Euro. Wenn du vor allem nur kürzere Strecken mit dem Roller zurücklegen möchtest, kannst du bedenkenlos zu diesem Modell greifen. Bei beiden Varianten bekommst du beim Kauf bis zum 9. August übrigens noch das Redmi Smart Band 2 umsonst on top.

→ Xiaomi E-Scooter 4 Lite für 449,99 Euro

Noch mehr Reichweite: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro & Ultra

Wer bereit ist, etwas mehr auszugeben, kann zusätzlich auch noch einen Blick auf den Xiaomi Electric Scooter 4 Pro werfen. Dieser Roller liefert dir mit bis zu 55 km die größte Reichweite unter den drei Modellen und kann Steigungen bis 20 Prozent überwinden. In unserem Test schnitt der E-Scooter zudem überaus gut ab: Hierbei überzeugte uns insbesondere das durchweg angenehme Fahrgefühl sowie der nützliche Klapp-Mechanismus. Gleichzeitig fällt das Preisschild mit aktuell 699 Euro aber auch noch mal ein wenig höher aus.

→ Xiaomi E-Scooter 4 Pro für 699 Euro

Das absolute Maximum an Leistung und Reichweite gibt’s hingegen beim Xiaomi E-Scooter 4 Ultra. Dieses Gerät verfügt nämlich über einen 940 Watt Motor und einem noch mal eindeutig stärkeren Akku. Dieser bietet dir eine Reichweite von bis zu 70 km – somit kannst du mit dem Roller deutlich längere Strecken zurücklegen. Ein weiteres Highlight bei dieser Variante ist das doppelte Federungssystem, wodurch du selbst auf unebenen Strecken angenehm unterwegs bist. Der Xiaomi E-Scooter 4 Ultra kostet zum Marktstart 999,99 Euro. Als Pendler und innerhalb der Stadt solltest du definitiv zu den günstigeren Modellen greifen. Für alle, die täglich längere Strecken zurücklegen müssen, können sich die Pro- und Ultra-Varianten aber durchaus lohnen.

→ Xiaomi E-Scooter 4 Ultra für 999,99 Euro