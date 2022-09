Ersatzteile fürs Auto immer passend: Das ist deine eigene digitale Garage

Wer schon mal Motoröl, einen Luftfilter oder ein paar Bremsklötze für sein Auto online bestellt hat, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist, die passenden Ersatzteile zu finden. Gibt man den Modellnamen seines Autos und das Baujahr ein, bekommt man in so manchem Shop unzählige Ergebnisse angezeigt. Dabei kann ein Ölfilter, der zum vermeintlich selben Modell des gleichen Baujahrs passt, beim eigenen Auto nicht passen. Die Folge: Man muss das Teil zurückschicken und neu bestellen.

Der Ärger ist groß, da häufig Versandkosten fällig werden, man die Ware wieder verpacken und zur Post bringen muss. Zudem muss man dann ein weiteres Mal bestellen und wieder einige Tage auf das passende Ersatzteil warten, während das Auto womöglich weiterhin nicht fahrtauglich ist. Doch es gibt eine ziemlich einfache Lösung für dieses Problem.

Ersatzteile immer passend: In der eigenen digitalen Garage

Eine eigene digitale Garage, in der man das virtuelle Abbild seines Autos hinterlegt und so immer die passenden Ersatzteile angezeigt bekommt? Das kann die My Garage von eBay. Alles was man dafür benötigt, ist der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil1). Um an die passenden Ersatzteile für das eigene Fahrzeug zu kommen, muss man nur die HSN-Nummer und die TSN-Zeichenfolge eingeben. Beides findest du im Fahrzeugschein auf der ersten Seite ganz oben. Hast du deinen Fahrzeugschein gerade nicht parat und kennst dein Fahrzeug in- und auswendig, kannst du alternativ auch nur die Fahrzeugdetails eingeben. Angaben zu Marke, Modell und Motor ersetzen dann die HSN und TSN.

Anschließend spuckt die Suche möglicherweise mehrere Modelle aus. Hier wählst du das Baujahr deines Fahrzeugs aus, das du ebenfalls im Fahrzeugschein findest. Und das war es auch schon. Jetzt ist das virtuelle Abbild deines Fahrzeugs in der digitalen Garage von eBay hinterlegt.

Nun kannst du nach Ersatzteilen wie Ölfilter, Rücklicht oder Keilriemen suchen. In den Ergebnissen zeigt dir eBay anschließend nur Ersatzteile, die zu deinem Fahrzeug passen. Bestellst du jetzt einen Ölfilter, kannst du dir sicher sein, dass er passen wird. Denn nichts ist ärgerlicher, als unter dem Auto liegend, einen Ölfilter abzuschrauben und dann festzustellen, dass der neue nicht passt.

Vom Auspuff bis zur Zündkerze: Das findest du in deiner digitalen Garage

Viele wissen es nicht, aber bei eBay findet man von der kleinsten Schraube für das Armaturenbrett bis zum Motor alles, was das eigene Auto benötigt. Wer etwa nicht weiß, wie man ein bestimmtes Ersatzteil nennt, kann sich auch durch die Produktkategorien klicken. Unter „Antriebsteile & Getriebe“ etwa findet man die passende Achsmanschette oder den Kupplungssatz. Zudem erfährt man nach einem Klick auf Motoren und Motorenteile, ob das eigene Auto einen Zahnriemen hat, den man regelmäßig wechseln muss. Spuckt die Suche hier keinen Zahnriemen aus, hat das Auto wahrscheinlich eine Steuerkette, die in der Regel wartungsfrei ist.

Ersatzteile in der digitalen Garage von eBay

Neben Verschleiß- und Ersatzteilen liefert die My Garage von eBay aber auch Tuning-Teile oder Zubehör fürs eigene Auto. Von digitalen Parkscheiben über Becherhalter bis zum Wunderbaum findet man hier nahezu alles, wonach man sucht – ob für Innen oder Außen.

Das Beste: Bist du bei eBay mit einem Konto angemeldet, speichert der Online-Shop dein Auto in der Garage, sodass du es nie wieder eingeben musst. Stattdessen kannst du sogar noch weitere Autos oder Motorräder hinzufügen, sollte nicht nur ein Fahrzeug in deiner Garage stehen.

Die passenden Reifen finden

Und da sicher aber langsam der Oktober und somit auch die Winterreifenzeit kommt, gibt es in der digitalen Garage auch die passenden Reifen für das eigene Auto. Die richtigen Reifen zu finden ist ziemlich einfach, da eBay dafür eine eigene Seite eingerichtet hat. Hat man die Reifengröße eingegeben und sich in diesem Fall für Winter- oder Ganzjahresreifen entschieden, zeigt eBay die passenden Reifen an. Wenn es sich aber nicht um Kompletträder inklusive Felgen handelt, bringen den meisten allein die Reifen zu Hause nicht wirklich weiter. Schließlich müssen die alten Reifen von der Felge runter, die neuen Pneus drauf und dann müssen die Räder auch noch ausgewuchtet werden.

Die passenden Reifen bei eBay finden

eBay weiß das und kooperiert deshalb mit 4.500 Partnerwerkstätten. Die Reifen lassen sich also zu einer Werkstatt in der Nähe verschicken und eine Montage gleich mitbestellen. Man muss dann nur noch zur vereinbarten Zeit sein Auto in die Werkstatt bringen und die Mechaniker kümmern sich um die Räder.