Funkeln, Leuchten, Govee: Smarte Lichterketten und Vorhang-Lichter für dein Zuhause

Mit leuchtenden Augen steht man da – und staunt einfach nur. In festlichem Lichterglanz erstrahlt drinnen und draußen nun alles, was hell leuchten soll. Diese drei Govee-Lichter bringen Licht ins Dunkel.

Lichterglanz das ganze Jahr über: mit den Govee Christmas String Lights

Woran denkst du, wenn du „Lichterketten“ hörst? Wahrscheinlich an die klassischen Varianten, richtig? Die Govee Christmas String Lights sind zwar auch Lichterketten, doch mit einem entscheidenden Unterschied zu den gewöhnlichen: Sie sind smart und können nahezu jede denkbare Farbe und Gestalt annehmen. Mehr als 60 vordefinierte Beleuchtungsszenen bringen eine weihnachtliche Atmosphäre in dein Zuhause. Mit den Govee-Podukten brennen aber nicht nur die Lichtlein am Adventskranz. Schmücke deinen Weihnachtsbaum oder beleuchte deine gesamte Wohnkultur zum nächsten Geburtstag, oder einfach im Alltag. Das eingebaute Mikrofon im Steuerkasten erlaubt die Synchronisation von Licht und Musik. Das Ergebnis: eine mitreißende Lichtshow, die im Takt der Musik pulsiert. Mit vier vordefinierten Optionen kannst du die Lichter an verschiedene Musikrichtungen anpassen.

Govee Christmas String Lights für drinnen und draußen

Statt der traditionellen, gepunkteten Glühbirnen, schmücken klare Tropfenperlen die Kette. Der Lichteffekt ist damit kristallklar und der beleuchtete Bereich wird erheblich erweitert – eine großartige Dekoration für dein Zuhause. Das Resultat sind lebendige, farbenfrohe Halos, die jeden Raum in ein Fest verwandeln.

Apropos Vielseitigkeit – die Govee Christmas String Lights sind nicht nur für den Innenbereich geeignet, sondern trotzen auch den Widrigkeiten des Außenbereichs. Selbst bei Temperaturen bis zu -20°C halten sie stand. Ideal für den Winter und die Weihnachtszeit, denn so lassen sich die Lichter als Außendekoration nutzen und dein Haus mit Grundstück oder deine Wohnung mit Garten in ein festliches Lichtermeer tauchen.

Die Installation dieser smarten Lichterketten ist kinderleicht. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die selbst die anspruchsvollsten Erwartungen erfüllen, sind sie sogar mit einer praktischen Aufbewahrungsrolle ausgestattet. Du kannst sie mühelos über die Govee Home App steuern, sei es per Bluetooth oder WLAN, und auch mit Google Home und Alexa sind sie kompatibel. Ein Leichtes, deine (Fest-)beleuchtung in ein intelligentes Erlebnis zu verwandeln.

→ Govee Christmas Lights (10m) für 79,99 Euro (UVP)

→ Govee Christmas Lights (20m) für 109,99 Euro (UVP)

Aktion: Mit klickbaren Amazon-Coupons kannst du aktuell (November 2023) Rabatt erwirken und den Preis der 20m-Variante auf 87,99 Euro senken. In der Black-Friday-Aktion ab 17.11., wird der Preis sogar auf 76,99 Euro gesenkt.

Govee Curtain Lights: Malen, Texten, und noch viel mehr!

Von stimmungsvoller Umgebungsbeleuchtung bis hin zu spezifischen Musterdarstellungen: Mit den Govee Curtain Lights stehen dir unzählige beeindruckende Lichtvorführungen zur Verfügung. Das Beste daran: Du kannst deine Kreativität im DIY-Modus spielen lassen und deine eigenen Designs erstellen. Es ist, als hättest du eine persönliche Lichtshow in deinem Wohnzimmer. Oder in deinem Garten. Oder wo du sie sonst brauchst. Die nächste Geburtstagsfeier verwandelt sich mit den Vorhang-Lichtern zu einem funkelnden Spektakel, ein Abendessen in ein romantisches Dinner bei Kerzenschein und die Familienfeier in ein wahres Fest der Lichter. Auch eine entspannte und stimmungsvolle Beleuchtung in deinem Zuhause kann man ganz einfach mit den Govee Curtain Lights herstellen.

Die Lichtperlen sind, wie auch bei den Govee Christmas String Lights, tropfenförmig und gleichmäßig angeordnet. Mit insgesamt 520 dieser tropfenförmigen Lichtperlen erzielen sie eine höhere Pixeldichte. Das Resultat: beeindruckend klare und lebendige Lichteffekte.

Govee Curtain Lights: Malen, Texten, und noch viel mehr

Natürlich kannst du sie über die Govee Home App, Bluetooth und WLAN steuern und mit deinen Smart-Home-Geräten verbinden. Stöberst du durch die Govee Home App, siehst du, dass sich dort so einige nette Spielereien für deine Lichter verstecken. Schreib Texte, male Bilder, lad einfach ein GIF hoch oder nutze die dynamische Doodle-DIY-Funktion für mehrdimensionale Effekte – all das präsentierst du auf den Vorhang-Lichtern.

Die Vorhanglichter und die Steuerbox haben eine IP65-Bewertung, während der Adapter mit IP44 bewertet ist. Damit können sie sowohl drinnen (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Spielzimmer usw.) als auch draußen (Terrassen, Hinterhöfe usw.) verwendet werden.

Die Installation ist einfach und flexibel. Du kannst Haken, Klebeband oder Nägel verwenden, um die Vorhang-Lichter nach deinen Wünschen zu befestigen.

16 Millionen Farben vor deiner Tür: Govee Outdoor LED Spotlights und Neon Rope Lights

Die Outdoor LED Spotlights (hier im Test) und Neon Rope Lights sind extra als Außenbeleuchtung konzipiert worden. Sie sind vielseitig einsetzbar und können in jede gewünschte Richtung ausgerichtet werden. Damit sind sie prima als Gesamtbeleuchtung als auch für gezielte Beleuchtung geeignet. Vergiss langweilige einfarbige Lichter! Mit ihrer RGBIC-Farbumwandlungstechnologie bieten sie einstellbare Helligkeit und können gleichzeitig mehrere Farben anzeigen. Du hast die Wahl aus über 16 Millionen Farbvariationen. Ja, du hast richtig gelesen, 16 Millionen!

Über die Govee Home App steuerst du beide Arten von Außenleuchten bequem von deinem Smartphone aus. Und den Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant sagst du einfach, wie du deine Beleuchtung haben möchtest, und sie werden es für dich erledigen.

Spot an: mit den Govee Outdoor LED Spotlights

Diese Scheinwerfer gehören zur Kategorie der Flutlichter. Vergiss nicht den Musikmodus – er bringt die Lichter im Takt der Musik zum Pulsieren und sorgt für eine eindrucksvolle Kombination von visuellen und akustischen Erlebnissen. Diese Spotlights sind aus Gussaluminium gefertigt und verfügen über eine wasserdichte Bewertung von IP65 – selbst starken Regen halten sie stand. Die nächste Grillfete oder Outdoor-Party kann kommen!

Govee Outdoor LED Spotlights

Dein eigener Regenbogen: Govee’s Outdoor Neon Rope Lights

Knapp 40 vorprogrammierte Modi und die Option, eigene Fotos hochzuladen, damit die Farben automatisch zum Tanzen gebracht werden – das macht diese Outdoor String Lights zum ultimativen Terrassen-Upgrade. Mit dem Musikmodus und einer ganzen Ladung weiterer Lichtszenarien bringst du im Handumdrehen Party-Feeling auf deine Terrasse. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Regenbogeneffekt, der deinen Außenbereich in ein Farbenmeer taucht? Und was das Wetter angeht – Regen, Schnee oder Feuchtigkeit – dank des dicken Silikongehäuses sind diese Lichter perfekt für den Außeneinsatz geeignet; und nach IP67-Standard wasserdicht.

Die Neon Rope Lights kannst du bei Amazon für 229,99 Euro (UVP) zulegen (per Coupon kannst du 70 Euro Rabatt einlösen).

Govee’s Outdoor Neon Rope Lights

Auch eine Lichterkette für Außen gibt’s

Eine Lichterkette für Außen, die nicht aus einem Lichtschlauch besteht, sondern aus einer Kabelkette mit eingehängten Einzelleuchten gibt es von Govee. Das Gebilde ist per IP65-Zertifizierung wasserdicht und trotzt so Wind und Wetter in der kalten Jahreszeit.

Zur Beleuchtung von Terasse oder Unterständen eignet sich die Lichterkette, die sämtliche Farben des RGB-Spektrums annehmen kann, individuell einstellbar ist und nur 69,99 Euro (UVP, häufig sogar noch günstiger) kostet. Steuern kannst du sie per App oder Sprachsteuerung. Für den Preis bekommst du insgesamt 15 Meter Lichterkette mit 15 eingearbeiteten Lampen.