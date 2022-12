Die besten Geschenkideen zur Winterzeit – schon ab 10 Euro

Die Winterzeit ist etwas ganz Besonderes. Wenn die Straßen nachts zugeschneit werden und man die Welt am Morgen in Weiß gehüllt wiederfindet – das hat seinen ganz eigenen Charme. Und ebendiese Winteratmosphäre kann sogar noch gesteigert werden. Denn es existiert eine ganze Reihe an praktischen und größtenteils günstigen Produkten, durch die die Winterzeit für deine Liebsten oder dich selbst noch angenehmer gestaltet wird. Darum haben wir die besten Geschenkideen zur Winterzeit zusammengefasst.

Wiederaufladbarer Handwärmer

Wer erinnert sich noch daran? Früher gab es sogenannte Wärmekissen, die mithilfe einer chemischen Reaktion aktiviert wurden und erst nach einem Bad im kochenden Wasser wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehrten. Nun gehören sie der Vergangenheit an, denn elektrische Handwärmer haben ihren Platz eingenommen. Diese ähneln optisch einer größeren Powerbank und lassen sich auch genau so per USB-Typ-C-Anschluss aufladen. Im Einsatz spenden sie Wärme mit ungefähr 50 bis 60 Grad Celsius und sorgen so trotz der Winterkälte für ein warmes Gefühl – insbesondere, wenn man die Hand samt Handwärmer in der Jackentasche behält.

Zusätzlich bieten einige Modelle auch eine integrierte Taschenlampe und – wer hätte das gedacht – eine Powerbank-Funktion. Das macht den wiederaufladbaren Handwärmer zum idealen Wegbegleiter. Kostenpunkt: meist zwischen 15 und 30 Euro.

Elektrischer Handwärmer

Tageslichtwecker

So schön die kalte Jahreszeit tagsüber auch sein mag, die Vorherrschaft der Nacht kann dennoch für eine schlechte Stimmung sorgen – insbesondere dann, wenn man morgens aufwacht und die Dunkelheit einen umarmt. Glücklicherweise gibt es eine äußerst simple und dennoch überaus effektive Lösung: ein Lichtwecker.

Dabei handelt es sich grundsätzlich um einen Wecker, der neben akustischen auch optisch Signale verwendet. Konkret lässt sich der Lichtwecker beispielsweise so einstellen, dass er noch vor dem eigentlichen Weckton damit beginnt, die Lichtintensität stufenweise zu steigern. Auf diese Weise wird der Sonnenaufgang simuliert. Überdies kann ein Lichtwecker je nach Modell auch über weitere Funktionen verfügen, wie etwa eine Uhrzeit-Anzeige, ein integriertes FM-Radio oder ein Nachtlicht-Feature. Kostenpunkt: zwischen 25 und 130 Euro.

Lichtwecker

Fondue-Set (Käse und Schokolade)

Wer das Gericht Fondue noch nicht kennt, hat nun die Möglichkeit, diese Bildungslücke zu schließen. Das Besondere an der Speise ist, dass sie mitten auf dem Esstisch zubereitet werden kann. Man nehme einen Behälter, lege Käse oder Schokolade hinein, erhitze ihn, und schon hat man ein Fondue. Nun muss man nur noch Brotstückchen (bei Schokolade alternativ auch Bananenstückchen) in die flüssige Masse tupfen und schon kann das Schlemmen beginnen.

Natürlich kann man ein Fondue zu jeder Jahreszeit zubereiten. Doch genauso wie bei etwa Waffeln oder Glühwein genießt sich das warme Gericht am besten, wenn das Wetter kalt und die Nächte lang sind. Der Kaufpreis erstreckt sich dabei von etwa 25 bis 250 Euro.

Fondue-Set

Mütze mit integrierten Bluetooth-Kopfhörern

Wer schon einmal In-Ear-Kopfhörer unter einer Mütze getragen hat, wird wissen, dass das alles andere als angenehm ist. Und bei Over-Ear-Kopfhörern ist man in den meisten Fällen ebenfalls gezwungen, auf die Mütze zu verzichten. Glücklicherweise kann man beides auch zusammenführen – in Form einer Bluetooth-Mütze. Diese verfügt über integrierte Kopfhörer, die in puncto Klang zwar keine Weltrekorde aufstellen, dafür jedoch überaus angenehm zu tragen sind.

Mit einem Kaufpreis von meist 10 bis 30 Euro sind die Bluetooth-Mützen überaus erschwinglich. Leider entspricht die Qualität oftmals dem Kaufpreis oder die Mützen passen ganz einfach nicht. Doch in solchen Fällen gibt es eine einfache Lösung, welche zugegebenermaßen nicht ganz im Sinne des Erfinders ist: Du kannst die Kopfhörer auch problemlos aus der Bluetooth-Mütze ausbauen und in die eigene Mütze integrieren. Dann passt alles zusammen: Komfort, Optik und Qualität. Ein perfektes Wintergeschenk für Musik-Liebhaber.

Bluetooth-Mütze

Beheizbare Einlegesohlen / Westen / Handschuhe / Socken

So schön die kalte Jahreszeit auch sein mag, wenn der gesamte Körper vor Kälte nicht mehr aufhören will zu zittern, ist an eine Weihnachtsstimmung auch ohne Coronavirus nicht mehr zu denken. Natürlich empfiehlt es sich in diesem Fall, sich wärmer anzuziehen. Doch dann kommt die gesamte Wärme weiterhin vom eigenen Körper und ein wohliges Gefühl – wie beim Trinken von Tee – tritt nicht auf. Es sieht jedoch ganz anders aus, wenn deine Kleidung dich aktiv wärmt. Und das können bereits zahlreiche unterschiedliche Kleidungsstücke. Wir haben einige dieser beheizbaren Technik-Highlights für deine Geschenkideen-Sammlung zusammengetragen. Allerdings erstreckt sich die Preisspanne hier je nach Produkt von unter 10 bis weit über 100 Euro.

Heizweste

Selbstrührende Tasse

Kommen wir mal zu einem nicht ganz so nützlichen, aber dafür umso interessanteren Produkt: der selbstrührenden Tasse. Hier ist der Name Programm. Man fülle beispielsweise Kaffee und Zucker hinein, drücke auf einen Knopf und die Tasse erledigt den Rest – gerührt, nicht geschüttelt.

Dieses Winterzeit-Geschenk ist sicherlich nicht unverzichtbar, doch in einigen Situationen kann es auch durchaus praktisch sein; zumal es auch eine Version samt Deckel gibt. Und für einige ungläubige Lacher bei deinen Freunden dürfte die selbstrührende Tasse ebenfalls sorgen. Kostenpunkt: circa 10 bis 20 Euro.

Selbstrührende Tasse

Touchscreen-Handschuhe

Die sogenannten Touchscreen-Handschuhe stellen das Gegenteil der selbstrührenden Tasse dar. Sie sind nicht sonderlich beeindruckend oder interessant, dafür umso praktischer. Denn während handelsübliche Handschuhe nicht zur Bedienung eines Smartphone- oder Tablet-Displays taugen, ist genau diese Fähigkeit die einzige Existenzberechtigung der Touchscreen-Handschuhe. Dafür stehen sie mit ihrem Namen.

Unterm Strich erlauben dir die Touchscreen-Handschuhe, dein Smartphone im Winter zu bedienen, ohne deine Hände der Kälte aussetzen zu müssen. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk also. Doch es gibt gewisse Einschränkungen. So kann der Bildschirm bei einigen Handschuhen nur mit dem Daumen und dem Zeigefinger bedient werden. Folglich solltest du beim Kauf der meist 10 bis 20 Euro teuren Touchscreen-Handschuhe stets auf ihre genaue Funktionalität achten.

Touchscreen-Handschuhe

Beheizte Computermaus

Ob geschäftlich oder privat – dass wir viel Zeit vor dem Computer verbringen, ist kein allzu großes Geheimnis. Wenn du dir oder deinen Liebsten den Aufenthalt vor dem PC im Winter versüßen möchtest, empfiehlt sich ein Blick auf die wärmende Computermaus. In puncto Funktionsprinzip ähnelt diese dem bereits erwähnten Powerbank-Handwärmer, benötigt allerdings keinen verbauten Akku. Einige Modelle unterstützen darüber hinaus mehrere Heizstufen, sodass für jeden etwas dabei ist. Dafür ist die Auswahl nicht sonderlich groß. Kostenpunkt: etwa 15 bis 30 Euro.

Beheizte Computermaus

Wärmeunterbett

Sich nach einem harten Arbeitstag unter die warme Decke zurückzuziehen, ist immer wieder ein Erlebnis. Dumm nur, wenn die Decke nicht so warm ist, wie man es gern hätte. Doch auch für dieses Problem gibt es eine einfache, technische Lösung. Und zwar eine, bei der man nicht gezwungen ist, die Heizung die gesamte Nacht über mit 110 Prozent durchlaufen zu lassen.

Ein sogenanntes Wärmeunterbett kostet in der Regel zwischen 25 und 80 Euro und wird genauso wie ein gewöhnliches Unterbett zwischen die Matratze und das Betttuch gelegt. Doch anders als das „ältere Modell“ wandelt das Wärmeunterbett elektrischen Strom in Wärme um und sorgt so für angenehme Träume. Wenn du das Wärmeunterbett zu Weihnachten verschenken möchtest, solltest du darauf achten, dass es über einen Überhitzungsschutz und idealerweise auch über eine Abschaltautomatik verfügt – damit die Stromkosten nicht unnötig in die Höhe schnellen.

Wärmeunterbett

