Auto per Handy orten: Mit diesen Gadgets weißt du immer, wo dein Fahrzeug ist

Du möchtest dein Auto orten, etwa weil du in einer unbekannten Stadt geparkt hast und nicht den besten Orientierungssinn hast? Dann kann dir ein Bluetooth– oder GPS-Tracker bei der Suche helfen. Mit einem im Auto platzierten Tracker kannst du dein Fahrzeug darüber hinaus etwa auch im Falle eines Diebstahls wiederfinden. Je nach Bedarf lohnen sich unterschiedliche Modelle und Technologien für die Fahrzeug-Ortung. In dieser Kaufberatung helfen wir dir bei der Entscheidung und zeigen, wann sich welches Modell am meisten eignet.

Unterschied zwischen Bluetooth- und GPS-Trackern

Zur Ortung von Gegenständen, Haustieren, Autos, Fahrrädern und Co. eignen sich verschiedene Technologien besser. Daher klären wir zunächst die Unterschiede. Generell lassen sich Ortungs-Sender in Bluetooth- und GPS-Tracker unterteilen – manche Modelle kombinieren jedoch auch mehrere Technologien miteinander. Wir verschaffen dir einen Überblick.

Starten wir mit Bluetooth-Trackern. Die funktionieren grundsätzlich so: Sie lassen sich via App mit einem Smartphone theoretisch bis zu einer Reichweite von bis zu über 100 Metern aufspüren. In der Realität – und je nach Modell – kann die Reichweite aber auch deutlich geringer sein. Etwa, weil Mauern, die Karosserie deines Autos oder sonstige Hindernisse die Verbindung stören. Weißt du also noch grob, wo dein Wagen steht und möchtest nur den exakten Standort bestimmen, eignen sich Bluetooth-Tracker also sehr gut. Ist der Tracker weiter entfernt, kann er dir je nachdem trotzdem bei der Suche helfen. Wie das geht, erklären wir dir im Folgenden.

Auto aus der Ferne orten: Diese Möglichkeiten gibt es

Möchtest du dein Auto etwa in einer großen Stadt wiederfinden und weißt überhaupt nicht mehr, in welcher Ecke es steht, muss der Bluetooth-Tracker über eine weitere Funktion verfügen. So kombinieren manche Tracker – wie Apples AirTag – den Bluetooth-Sender mit folgendem Feature. Der kleine Sender von Apple greift etwa auf Millionen von iPhones, iPads und Co. zu und schickt ein Signal an das Netzwerk aus Apple-Geräten. Mit deinem iPhone oder iPad kannst du dann auf einer Karte den genauen Standort sehen. Dadurch musst du dich nicht im direkten Bluetooth-Umfeld des AirTags befinden, kannst dein Fahrzeug aber trotzdem wiederfinden – selbst wenn es hunderte Kilometer entfernt steht.

Hast du ein AirTag in einem Auto platziert, das gestohlen wurde, kann dir der Bluetooth-Tracker also ebenfalls bei der Suche helfen. Da viele Menschen ein Apple-Gerät nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit entsprechend hoch, den Standort des AirTags aufzuspüren. Einziges Manko: AirTags funktionieren nur in Verbindung mit Apple-Geräten. Hast du ein Android-Smartphone, musst du auf einen anderen Sender – zum Beispiel von Tile – ausweichen.

Der Bluetooth-Tracker Tile Pro bedient sich einem ähnlichen Netzwerk aus Nutzern der Tile App. Dadurch lässt sich auch hiermit auf größere Distanz dein Auto wiederfinden. Um dein geparktes Auto aufzuspüren, kannst du hiermit außerdem auch von der Funktion „Letzter Standort“ Gebrauch machen. Hierdurch zeigt die App den letzten Aufenthaltsort des Senders auf einer Karte an, an dem sich dein Handy zuletzt mit dem Tracker verbunden hat. In dem Moment, wo du dein Auto abstellst und es verlässt, bleibt die Position also automatisch gespeichert und du kannst sie in der Tile App abrufen. Etwas preiswerter ist der Bluetooth-Tracker Chipolo One. Der kann ebenfalls den letzten Standort abrufen, wodurch du ihn auch etwa für die Autosuche in der Stadt verwenden kannst. Auf ein Nutzer-Netzwerk musst du hierbei jedoch verzichten.

GPS-Tracker für mehr Unabhängigkeit – auch aus weiter Entfernung

Möchtest du dich hingegen nicht abhängig machen von anderen Nutzern und deren Netzwerk, kommen nur noch GPS-Tracker infrage. Die sind allerdings meist deutlich teurer, haben eine kürzere Laufzeit und benötigen in aller Regel eine SIM-Karte. Dadurch entstehen auch laufende Kosten, da du zusätzlich einen Mobilfunk-Vertrag abschließen musst.

Es gibt jedoch auch einen GPS-Tracker, bei dem du keine externe SIM-Karte inklusive Vertrag benötigst. Im Cobblestone GPS-Tracker ist eine SIM-Karte bereits integriert – inklusive Daten für die gesamte Lebensdauer des Trackers. Es entstehen also hiermit keine laufenden Kosten. Dafür lässt sich der Tracker in allen EU-Ländern, Norwegen und Großbritannien per iOS- oder Android-App auffinden. Somit ist er auch problemlos dafür geeignet, um ein gestohlenes Fahrzeug aus der Ferne aufzuspüren.

Handlich und leicht: der Cobblestone GPS-Tracker.

Übrigens: Da die meisten Bluetooth- und GPS-Tracker nicht im Fahrzeug befestigt werden müssen, lassen sie sich auch für andere Einsatzzwecke verwenden. So kannst du sie bei Bedarf etwa an deinem Schlüsselbund oder an einem Halsband deines Haustiers befestigen. Wenn du gleich mehrere Gegenstände oder Fahrzeuge mit Trackern ausrüsten möchtest, kannst du dir AirTag, Tile Pro oder Chipolo One auch im Set mit mehreren Sendern zulegen. Weiteres Zubehör für dein Auto findest du ebenfalls bei eBay.