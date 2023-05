Explosion in RGB: Heftige Gaming-Beleuchtung von Govee im Test

Der alte Bunker, durch den du schleichst, ist nur spärlich mit grünem Licht beleuchtet. Lediglich die Notfallschilder glimmen in der Dunkelheit. Schweißgebadet vor Anspannung und Erschöpfung tastest du dich vorsichtig vor und spannst den Finger am Abzug deiner rot leuchtenden Plasmakanone. Du trittst durch die braune Holztür in einen gelb wabernden Phosphornebel. Ein blauer Lichtblitz durchbricht die Dunkelheit und dein Trupp rennt wild durcheinander. Feuerstöße durchzucken das Dunkel, Blut spritzt dir ins Gesicht. Der Raum explodiert in Farben und Helligkeit. Doch nicht nur im Game hat sich die Szenerie verändert. Auch deine PC-Ecke, dein Gaming-Setup oder dein Homeoffice sind mittendrin im Spektakel. Mein zuvor dunkler Raum versinkt in Farbe, Lichtblitze zucken hinter dem Monitor hervor und unter ihm breitet sich ein Farbnebel aus. Beeindruckend, was die kleine Box von Govee leistet – auch für mich als Gelegenheits-Gamer und eher ruhiger Spieler.

Govee AI Gaming Sync Box Kit: Gaming-Beleuchtung im Test

Kommen wir zurück in die Realität. Denn nicht nur für Gamer ist das Govee AI Gaming Sync Box Kit eine echte Bereicherung für dein Setup zu Hause. Denn es illuminiert deinen Monitor von Hinten und synchronisiert die Farben deines Monitors mit der Umgebung. Dafür brauchst du lediglich eine Govee AI Gaming Sync-Box, eine Handvoll Lightstrips an der Rückseite und zwei Leuchttürme neben deinem Monitor. Das Ganze verkauft Govee in einem Set, das du derzeit für rund 225 Euro statt 300 Euro kaufen kannst (dank 70-Euro-Coupon bei Amazon).

Doch wie schlägt sich das Ganze im Test beim Gaming, dem Arbeiten und auch einfach nebenbei? Die Installation ist schon einmal kinderleicht: Das Set ist für Monitore zwischen 27 und 34 Zoll gedacht. Es funktioniert mit ein paar Abstrichen bei der Präzision jedoch grundsätzlich an allen Bildschirmen. Nachdem du die Sync-Box selbst aus dem Karton befreit und mit den beiliegenden und hochwertigen Kabeln zwischen deinem PC oder Laptop und dem Monitor angebracht hast, geht es mit der Montage der beiden Lichttürme weiter.

Hier musst du lediglich mit dem beiliegendem Schraubendreher die Füße anschrauben und beide ebenfalls mit der Sync-Box verbinden. Danach stellst du sie neben dem Monitor auf, sodass sie auf die Wand dahinter ausgerichtet sind. Als letzten Schritt klebst du die Lightstrips an die Rückwand deines Bildschirms und ziehst die Kabel ebenfalls zur Sync-Box.

Govee AI Gaming SyncBox Kit

Die Einrichtung gelingt über die Govee-App danach auch einfach. Du durchläufst eine Synchronisationsphase, damit die Box weiß, welcher Lightstrip und welcher Lichtturm wo ist und schon kann es losgehen. Die Box kann dabei nicht nur die beigelegten Lichter bespielen. Kabellos kannst du weitere fünf Lichtleisten wie beispielsweise die Govee RGBIC LED Neon Rope Lights for Desks anflanschen.

Doch auch im getesteten Setup ist die Leistung beeindruckend. Besonders bei den Spielen League of Legends, Apex Legends, Valorant und Overwatch 2. Dort greifen die CogniGlow-AI-Algorithmen, die der Synchronisation den letzten Schliff verleihen. Präzise und praktisch ohne Verzögerung taucht das Govee-Bundle deinen Gaming-Platz in die richtigen Farben und zieht dich völlig ins Spiel hinein. Bist du Fan von anderen Games, kannst du beruhigt sein. Govee hat schon angekündigt, die Software auch auf andere Spiele zu adaptieren. Aber auch ohne sie ist der Eindruck beim Gaming beeindruckend. Auch hier gelingt die Lichtanpassung quasi ohne bemerkbare Verzögerung vom Monitor in deine Umgebung.

Govee AI Lightnng Gaming-Beleuchtung in Action

Gaming ist nicht alles

Die Leistung bei Games ist wie schon beschrieben beeindruckend. Die Lichteffekte werden praktisch zeitgleich und ohne Verzögerung umgesetzt. Das gelingt synchron mit folgenden Monitor-Specs: 4k 60Hz, 2k 144Hz und 1080P 240Hz. Damit dürften viele Gamer locker auskommen. Dazu kommt aber eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten.

Govee AI Gaming SyncBox Kit

Denn die Govee-App bietet neben dem Gaming-Modus noch viel mehr an Illumination. Klar steht das Gaming im Mittelpunkt und in dem Bereich ist die Wirkung am heftigsten. Jedoch bietet sich das Set auch für den herkömmlichen PC-Arbeitsplatz an. Denn du kannst so deine Beleuchtung nicht nur an deinen Monitor, sondern auch an deine Stimmung, deine Musik oder der Tageszeit anpassen. Entsprechende Modi sind in der App ebenfalls auswählbar. Dann kannst du unter anderem jeden Bereich um deinen Monitor herum individuell erstrahlen lassen oder du überlässt es der Automatik, dass sich die Farben und die Geschwindigkeit der Beleuchtung auf die Musik einstellt.

Du kannst in jedem Modi die Intensität, die Geschwindigkeit und die Grundfarben einstellen. Dazu kannst du Zeitpläne erstellen und ich quasi von einem Sonnenaufgang wecken oder abends mit ruhigen Farben den Tag ausklingen lassen. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Klebst du dir noch weitere Lichtleisten an, um oder hinter deinen Arbeits- oder Gaming-Platz brauchst du im Grunde gar kein normales Licht mehr im Büro.

Fazit und Preis-Leistung

Das Govee AI Gaming Sync Box Kit ist nicht nur ein hervorragender Start in die RGB-Welt rund um PC und Monitor, sondern bietet nicht nur Gamern ein tolles Lichterlebnis. Mit aktuell 225 Euro (75-Europ-Coupon bei Amazon anwenden) bekommst du es mit sattem Rabatt und bekommst praktisch die erste Erweiterung zur UVP kostenlos dazu. Schaut man sich die Konkurrenz an, rückt der Preis noch einmal in besseres Licht, denn dort gibt es ab gut 200 Euro noch nicht einmal eine Syncbox solo, geschweige denn ein komplettes Set mit allem Drum und Dran.