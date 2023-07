Günstigere Alternative zu Philips Hue: Diese smarte Außenbeleuchtung ist praktisch & vielseitig

Der Hersteller Govee ist Experte für smart steuerbare und bunte Beleuchtung. Für Gamer hat das Unternehmen eine stylische und synchron anpassbare Hintergrundbeleuchtung im Ambilight-Stil entwickelt (hier den Testbericht lesen). Nun gibt es auch zahlreiche Leuchten, Spots und Lösungen für eine farbenfrohe und smarte Außenbeleuchtung. Was im Sommer für den letzten Schliff bei der Gartenparty sorgt, wird im Winter zur hellen Weihnachtsfreude. Oder? Wir haben uns die Außenbeleuchtung angeschaut, ausprobiert und zeigen, was es gibt.

Outdoor-Leuchten für alle Gelegenheiten

Genauer getestet haben wir folgende Leuchtmittel, die allesamt smart steuerbar sind und innerhalb des RGB-Spektrums alle möglichen Farben annehmen können:

Govee Permanent Outdoor Lights: Insgesamt drei mehrere Meter lange Kabelstränge mit in 40-cm-Abständen angebrachten Leuchten und Klebepads zur besseren Installation ohne Bohren – Preis: 199,99 Euro (UVP, aktuell 139,99 Euro mit Coupon)

Govee Outdoor Spot Lights: Set aus zwei Spot-Leuchten mit schwenkbarem Stativ und im Boden fixierbarer Stütze – Preis: 119,99 Euro (UVP, aktuell 89,99 Euro mit Coupon)

Smarte Außenbeleuchtung von Govee an einem Haus.

Komplettiert werden die Outdoor-Produkte von Govee noch durch ein Partylampen-Set „S14 Bulb String Lights“, das aus 14 sichtbar aufzuhängenden Lampen besteht, die in Reihe geschaltet eine bunt leuchtende Atmosphäre erstellen (69,99 Euro UVP). Weitere Leuchten des Herstellers findest du etwa im Amazon-Store von Govee.

Alle Outdoor-Leuchten von Govee sind gemäß IP65 wasserdicht und somit sicher vor Regen und Spritzwasser. Für die dauerhafte Unterwasserbeleuchtung im Teich oder Pool eignen sie sich jedoch nicht.

Gute Verarbeitung und sicherer Schutz der Govee-Kabel

Ein Bündel Licht: So sieht der Kabel-Strang der „Permanent Outdoor Lights“ von Govee aus.

Im ersten Eindruck zeigt sich vor allem, dass alle Bestandteile sehr gut verarbeitet sind. Insbesondere bei den sensiblen Stecker-Verbindungen wurde hier mit stabilen und sicheren Schutz-Ummantelungen zum Eindrehen für ein sicheres Gefühl gesorgt. Ebenfalls gut ist die Länge der Kabel, an denen die Leuchtmittel hängen. Hier berücksichtigt der Hersteller, dass nicht jeder überall im Garten Zugang zu einer Steckdose hat.

Plug & Play: Schnelle Einrichtung

Die App von Govee ist zwar einigermaßen bunt und bietet viel zu entdecken. Im Kern ist sie aber logisch und zur intuitiven Nutzung aufgebaut. Wenn du die Lampen einsteckst, legen sie sofort im klassischen Plug&Play-Prinzip los. Die App findet neue Geräte bei eingeschaltetem Bluetooth automatisch und du kannst sie einfach deiner Steuerzentrale hinzufügen sowie bei Bedarf mit dem heimischen WLAN verbinden.

Die Einrichtung des Lampen-Setups könnte in dieser Hinsicht nicht besser sein. Um die App mit all ihren Facetten bedienen zu können, benötigst du jedoch ein Nutzerkonto bei Govee.

App-Steuerung für smarte Leuchten von Govee

Erfreulich, da nicht üblich bei aus China stammenden Anbietern: Die App ist komplett auf Deutsch nutzbar, es gibt keine Übersetzungs-Hürden oder missverständliche Einstellungen.

So kannst du die Lampen steuern

Über die App und eingeschränkt über die an jedem Kabelstrang befindlichen Schalter kannst du die Lampen steuern. Du kannst sie ganz trivial ein- oder ausschalten, aber auch dimmen und in ihrer Farbdarstellung verändern. Hier steht dir das komplette RGB-Spektrum stufenlos zur Verfügung.

Für die richtige Stimmung gibt es vorgefertigte Modi, die deine Terrasse, Gartenanlage oder deinen Balkon in die richtige Atmosphäre tauchen. Du kannst die Lampen auch per Zeitsteuerung automatisch steuern lassen – etwa, wenn du im Urlaub bist und Abwesenheiten simulieren möchtest – oder du im Winter einfach mehr Licht ins Dunkel um dein Haus bringen willst. Auch eine einfache Fernsteuerung von unterwegs klappt – wenn die Lampen per WLAN mit dem Internet verbunden sind.

Smarte Außenbeleuchtung von Govee an einem Haus.

Zusätzlich unterstützten die Govee-Lampen auch Sprachsteuerungen via Alexa oder den Google Assistant. Damit kannst du sie bequem in dein restliches Smart Home einbinden und an Routinen teilnehmen lassen.

Fazit zur smarten Govee Außenbeleuchtung

Die Spots und Lichtstränge von Govee tauchen deinen Außenbereich in stimmungsvolles Licht. Insbesondere die einfache Einrichtung und Steuerung ist dabei erstklassig. Die App ist sehr verspielt, bietet zahlreiche Möglichkeiten, fokussiert sich in Sachen Bedienung der eigentlichen Lampen dann aber aufs Wesentliche. Die Steuerung per Bluetooth und WLAN funktioniert verlässlich, allerdings gibt es immer eine kleine Verzögerung, wenn du ein Lampensystem ansteuerst oder wechselst.

Govee Permanent Outdoor Lights als Balkonbeleuchtung

Govee bringt hier ein richtig gutes System, das vor allem jenen eine Freude bereitet, die minutiös alle Einstellungen bis ins kleinste Detail selbst vornehmen wollen. Alle anderen – also die, die einfach nur Plug & Play suchen, finden hier jedoch ebenfalls ein gutes System vor.

Besonders gut ist aber der Preis. Die Spots und Lichtstränge sind deutlich günstiger als etwa die Produkte von Philips Hue, dem Marktführer in Deutschland. Zur Einordnung: Ein einzelner Spot kostet dort schon 110 Euro – hinzu kommt dabei noch die Pflicht zur Bridge-Steuereinheit. Die benötigst du bei Govee nicht und bist auch ohne schon deutlich günstiger unterwegs. Insgesamt bietet Govee also eine echte Alternative auf dem nicht gerade üppig aufgestellten Markt.

→ Zum Outdoor Lightstrip von Govee

→ Zu den Outdoor Spot Lights von Govee