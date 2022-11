Mehr als nur Schokolade: 11 Last-Minute Adventskalender-Tipps für Weihnachten 2022

Lebkuchenherzen, Stollenkonfekt und Zimtsterne – geschmacklich ist die Weihnachtsstimmung schon seit einigen Wochen voll da. Dem Früheifer der Supermärkte sei Dank. Je näher das Fest rückt, umso mehr rücken Adventskalender ins Rampenlicht. Klassisch-schokoladig ist dabei das eine. Es geht aber auch originell, witzig und edel. Adventskalender gibt es für Fitness-Begeisterte, Beauty-, Gaming-Fans oder Freunde eines guten Tropfens – wir haben uns durchgeklickt und stellen 11 Adventskalender-Tipps für alle Geschmäcker vor.

Tipp: Bei vielen der Adventskalender gibt es gerade Amazon-Coupons. Die kannst du per Klick aktivieren und so noch ein paar Euro bei jedem der Adventskalender sparen.

Rätselspaß im Dezember: 4 Exit-Game- und Story-Adventskalender

Exit-Games und kooperative Spiele mit zusammenhängender Story sind auch bei Adventskalendern stark nachgefragt. Diese gibt in groß, klein, aufwendig, mit Bastel-Rätseln oder einfach als Story, die sich in 24 Teile gliedert. Eine Auswahl:

Gewürze und Kaffee: Jeden Tag spannende Zutaten und kulinarische Reisen

Auch für Küche und Gaumen gibt es mehr als klassische Schokolade hinter jedem Türchen. Spannend und inspirierend sind Gewürz-Adventskalender, die in den vergangenen Jahren immer stärker nachgefragt wurden. Klassisch für Einsteiger ist der Ostmann-Adventskalender für 14,99 Euro. Etwas exotischer wird es mit den Mischungen von Just Spices. Den Adventskalender gibt es in zwei Ausführungen. Einmal in der Basis-Version für 29,99 Euro und einmal in der großen Rezepte-Variante, die dann samt Buch und größerer Packungen 104,99 Euro kostet.

Aber auch dem täglich anderen Kaffeegenuss kann im Advent gefrönt werden. Die Berliner Kaffeerösterei 19grams packt in ihren rund 50 Euro teuren Espresso-Adventskalender 24 kleine Kaffee-Weltreisen in kleine Döschen. Etwas günstiger ist der Barista Royal Adventskalender mit karitativem Ansatz und ebenfalls 24 Portionen à 30 Gramm. Bei beiden sind jeweils ganze Bohnen in den Päckchen. Ideal also für Selbst-Mahler und Vollautomaten-Besitzer.

Für Bier- und Spirituosen-Liebhaber

Für Gin-Kenner und Cocktail-Fans: Flüssige Meisterwerke und Newcomer-Sorten für eine besinnliche Adventszeit. Dieser Kalender umfasst 24 Miniaturflaschen à 50ml – mit einem Cocktail-Rezeptbuch und einer Tasting-Anleitung inklusive. Hier bekommst du den Gin-Kalender für 84,99 Euro.

Dieser Bier-Adventskalender wurde als „Deutschlands beliebtester Bierkalender“ ausgezeichnet und feiert eine zehnjährige Tradition. 24 Biere aus Deutschlands Kult- und Privatbrauereien sind in diesem Kalender für Kenner und Liebhaber bedacht zusammengestellt worden. Mit dabei: ein Booklet mit Informationen und Tipps rund um die Bierverkostung und einem Bewertungsbogen. Diesen Dauerbrenner kannst du hier für 44,99 Euro kaufen.