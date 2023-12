Bald ist Weihnachten! 3 süße Geschenkideen für unter 10 Euro

Weihnachten ist das Fest der Liebe – und was gibt es Schöneres, als seinen Liebsten mit einem ausgefallenen Geschenk eine Freude zu bereiten. Doch ein nettes Weihnachtsgeschenk muss keinesfalls teuer sein: Daher haben wir hier drei süße Geschenkideen für unter 10 Euro rausgesucht. Egal, ob für die Eltern, den Freund oder die Freundin oder vielleicht auch für Kinder, Neffen oder Enkel – hier ist für jeden etwas dabei!

Was hat es mit diesen Pinguinen auf sich?

Beim Blick auf das Titelbild zu diesem Artikel hast du dich vielleicht gefragt, was es mit den Pinguinen auf sich hat. Auf den ersten Blick erkennt man es vielleicht nicht, doch hierbei handelt es sich um einen ausgefallenen Eierkocher! Mit Platz für bis zu sechs Eier kannst du die süße Pinguin-Familie komfortabel in den Kochtopf stellen und dank des isolierten Griffs ebenso problemlos herausnehmen. Gleichzeitig eignen sich die Pinguine auch ideal als dekorativer Aufbewahrungsort für deine Eier in der Küche.

Nicht nur ein Hingucker, sondern auch praktisch

Bei Otto gibt’s diese witzige Geschenkidee aktuell satte 63 Prozent günstiger. Dadurch kostet dich der ausgefallene Eierkocher im Pinguin-Design nur noch 9,99 Euro. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten von 4,99 Euro, womit wir leider leicht über die 10-Euro-Grenze hinausgehen. Dieses wirklich einzigartige Geschenk wollten wir dir aber dennoch nicht vorenthalten.

→ Pinguin Eierkocher für 9,99 Euro

„Du bist toll“ – Eine wortwörtlich süße Geschenkidee

Weiter geht’s mit einer wortwörtlich süßen Geschenkidee für alle Schokoladenliebhaber: Bei Amazon bekommst du nämlich eine dekorative Geschenkbox für Duplo-Schokoriegel. Wieso ausgerechnet Duplo? Das erklärt sich mit einem Blick auf das Produktbild:

Eine tolle Aufmerksamkeit für deine Liebsten

Die Kombination aus der netten Botschaft und dem süßen Inhalt macht diese Geschenkidee zu einem tollen Präsent. Großeltern, die ihren Enkeln ohnehin gerne etwas Schokolade schenken, sorgen hiermit beispielsweise für einen besonderen Hingucker an Weihnachten. Doch auch sonst kannst du deinen Liebsten mit diesem Geschenk mitteilen, wie toll du sie findet. Bei Amazon kostet die Geschenkbox 9,99 Euro. Ein Duplo-Riegel ist dabei übrigens direkt inklusive. Wer gleich mehrere Boxen kauft, kann sogar bis zu 20 Prozent sparen. Wenn du also ein paar Personen eine Freude machen möchtest, lohnt es sich, mehrfach zuzuschlagen.

→ Schokoriegel-Geschenkbox für 9,99 Euro

DIY Weihnachtsbaum: Eine nachhaltige Geschenkidee

Suchst du eher ein Präsent für eine Person mit grünem Daumen? Dann haben wir hier abschließend noch den perfekten Tipp für dich. Ebenfalls für 9,99 Euro kannst du nämlich ein cooles Tannenbaum-Geschenk-Set verschenken. Hier ist alles inklusive, um sich eine eigene Nordmanntanne zu züchten: 8 bis 10 Samenkörner, ein Anzuchttopf aus Zellulose, zwei Kokussubstrat-Tabletten sowie eine Anleitung. Mit etwas Geschick entsteht daraus ein eigener Tannenbaum.

Dieses Weihnachtsbaum-Set ist eine tolle Geschenkidee

Das Coole: Mit diesem Geschenk haben deine Liebsten länger zu tun – denn selbstverständlich benötigt der Tannenbaum etwas Zeit zum Gedeihen. Somit schenkst du nicht nur für dieses Jahr etwas, sonst auch direkt für die Folgejahre.

→ Tannenbaum-Geschenk-Set für 9,99 Euro