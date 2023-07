Unterwegs mit dem E-Bike: Dieses Werkzeug hilft dir wirklich

Auf dem E-Bike, dem S-Pedelec oder dem herkömmlichen Fahrrad gibt es zumeist keinen Platz für ausladendes Werkzeug. Dazu kommt, dass du auf das Gewicht achten solltest. Denn trotz E-Antrieb und einer breiten Übersetzung, müssen dein Akku und du jedes Gramm stemmen. Und das kann vor allem auf längeren Touren oder beim vorwiegend muskelbetriebenen Pedalieren schnell anstrengend werden.

E-Bike- und Fahrrad-Werkzeug: Das brauchst du Zuhause

E-Bike-Werkzeug für unterwegs: Wenig Gewicht und kleines Packmaß

Bevor es aber an die Auswahl der richtigen Werkzeuge geht, solltest du dir dein Bike genau ansehen. Welche Ventile und Größe haben deine Schläuche? Welche Schraubenköpfe sind verbaut? Gibt es eine Kette oder fährst du mit einem Riemenantrieb? Und was kannst du überhaupt ohne großen Aufwand selbst reparieren?

Die gängigsten Reparaturen sind lose gewackelte Schrauben, ein Plattfuß und eine gerissene Kette. Dafür gibt es jeweils einfache Lösungen auch bei wenig Platz und unter Beachtung des Gewichts.

Multitool – Der Alleskönner fürs E-Bike

Wenn du weißt, welche Schrauben an deinem Fahrrad, E-Bike oder S-Pedelec verbaut sind, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Ein Multitool ist die Seele deines Werkzeugs für unterwegs. Denn hier bieten viele Hersteller schon für wenig Geld viele Funktionen. So sind in den handlichen Klappwerkzeugen in der Regel alle Schlitz-, Kreuzschlitz-, Inbus- und Torx-Bits enthalten. Dazu findest du ab und an auch Maulschlüssel in der richtigen Größe. Ein weiteres Extra gibt es beispielsweise beim Crankbrothers Multitool 17, das auch noch einen Kettennieter und Speichenschlüssel mitbringt. Alternativen zu solchen Multitools sind kleine Werkzeug-Taschen wie das Bicycle Set 1 von Wera.

Topeak Multitool

Kette gerissen: Kein Problem

Falls du mit Kette unterwegs bist, solltest du auch darauf achten, dass diese reißen kann. Gerade auf längeren Touren drosselt ein solcher Defekt den Spaß gewaltig. Doch auch hier gibt es eine einfache Lösung. Hat dein Multitool nicht schon einen Kettennietendrücker integriert, kannst du dir einen solchen auch bereits für rund 10 Euro ins Gepäck stecken. Der nützt selbstverständlich nichts ohne entsprechende Kettenschlösser, die aber einerseits nichts wiegen und andererseits auch recht wenig kosten.

Plattfuß am E-Bike: Diese drei Möglichkeiten hast du

Beim klassischen Platten hast du drei Möglichkeiten, dich zu wappnen. Wer es sich leicht machen will und sich sicher ist, dass er oder sie auch auf Tour nicht tagelang in der Wildnis verbringt, kann auf ein Pannenspray zurückgreifen. Solche Sprays, wie beispielsweise Reifen-Dicht von Nigrin, kosten nicht die Welt und du kannst deinen Platten sehr simpel über das Ventil wieder fit machen. Den Schlauch solltest du aber danach dennoch baldmöglichst tauschen.

Am nachhaltigsten ist der klassische Flicken. Er bedarf jedoch eines hohen Aufwands beim Reparieren unterwegs. Denn du brauchst am besten ein paar Reifenheber und ein Flickset, das du unter Umständen auch unter widrigen Bedingungen wie Regen oder Hitze erst einmal vernünftig aufbringen musst. Dazu benötigst du eine Luftpumpe im Gepäck.

SKS Germany Supershort – Luftpumpe

Die benötigst du bei der dritten Lösung bei einem Plattfuß am E-Bike auch. Denn hier nimmst du kein Flickzeug, sondern direkt einen neuen Schlauch mit. Das ist schwerer als die anderen Möglichkeiten; du bist aber direkt und ohne Umschweife oder Umwege wieder für eine sehr lange Zeit fahrbereit. Hier ist aber noch einmal Vorsicht geboten, wenn du unterschiedlich große Reifen fährst. Denn dann brauchst du mehrere Schläuche, um nicht liegenzubleiben. Reifenheber sind auch hier hilfreiche Werkzeuge.