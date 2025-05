Tagtäglich müssen Katzenbesitzer deutschlandweit zur Schaufel greifen und die Toilette ihrer Samtpfote reinigen. Ein lästiges Ärgernis, um das man aber einfach nicht herumkommt – oder etwa doch? Mit smarten und selbstreinigenden Katzenklos wie dem Cura 3 von Amicura wird dir diese Aufgabe quasi komplett abgenommen. Was das Gerät dabei im Detail auszeichnet und wie viel es kostet, liest du hier.

Sicher für die Katze – mühelos für dich

Die Vorteile eines selbstreinigenden Katzenklos liegen auf der Hand: Statt dich selbst mit dem Entleeren beschäftigen zu müssen, erledigt das smarte Gerät dies für dich – und ist dabei auch noch geruchsarm. Doch wie geht das beim Amicura Cura 3 überhaupt? Die Katzentoilette befindet sich in einer Art Trommel, welche sich, nachdem dein Vierbeiner sein Geschäft erledigt hat, automatisch dreht und dabei das dreckige Katzenstreu in einen darunter befindlichen Müllbeutel weitergibt. Du musst diesen nur regelmäßig entleeren – das war’s!

Für dich ist das Ganze dabei wirklich so einfach, wie es klingt. Die Reinigung kann automatisch nach dem erledigten Geschäft, zeitversetzt oder auch per Klick in der App gereinigt werden. Über die App wirst du dabei ebenfalls informiert, sobald du den Müllbeutel tauschen solltest. Dieser wird daraufhin direkt per App-Funktion verschlossen, sodass du selbst gar nicht mit dem dreckigen Katzenstreu in Berührung kommst. Generell soll dir die App zahlreiche Daten rund um das Geschäft deiner Katze bieten. Sogar eine Waage wurde verbaut, sodass du das Gewicht des Vierbeiners im Blick behältst. Übrigens lassen sich dabei selbst Daten zu mehreren Katzen sammeln – ideal, wenn du nicht nur eine Samtpfote besitzt.

Ein ganz wichtiger Faktor bei all dem ist natürlich die Sicherheit deiner Katze. Daher hat Amicura seine selbstreinigende Katzentoilette vom TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Dabei wurden insbesondere die sieben Sensoren überprüft, die dafür sorgen, dass sich die Trommel auf keinen Fall drehen kann, wenn deine Katze drinsitzt. So entsteht keinerlei Gefahr für deine Vierbeiner.

Selbstreinigendes Katzenklo im Angebot bei Amazon

Du hast Interesse? Dann klick dich sofort durch zu Amazon und nutz den Code

4DECURA3. Dadurch zahlst du für das Cura 3 Katzenklo nur noch 401,65 statt 649 Euro.

Tipp: Futterautomat kostet nur 120 Euro

Neben der Katzentoilette gibt’s momentan auch noch ein weiteres smartes Gadget des Herstellers im Angebot. Der F1 Pro Futterautomat eignet sich ideal, wenn du beispielsweise tagsüber viel unterwegs bist, du deiner Katze aber trotzdem etwas Trockenfutter geben möchtest. So kannst du über die App feste Futterzeiten festlegen oder per Knopfdruck eine Ladung Leckerlis freigeben. Zusätzlich bekommst du praktische Infos über die Essgewohnheiten deiner Katze und – besonders cool – über die verbaute 160° Nachtsicht-Kamera hast du deinen Vierbeiner immer im Blick. Bei Amazon kostet der F1 Pro Futterautomat derzeit nur noch 119,99 Euro, wenn du auf der Produktseite den 20-Euro-Coupon aktivierst.