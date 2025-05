Weit unter 500 €: Rabattcode macht Saugroboter mit großer All-in-One-Station jetzt richtig günstig

Staubflusen unter dem Sofa, Flecken auf dem Boden – und null Motivation, selbst Hand anzulegen? Kein Problem: Saugroboter mit Wischfunktion nehmen dir den lästigen Putzstress einfach ab. Und die automatische Entleer-Station, die bei vielen dabei ist, lässt dich wirklich nur ganz selten noch selbst zum Zuge kommen. Beim Hersteller Shark kannst du mit unserem Rabattcode derzeit zusätzlich sparen.

Saugroboter + Station deutlich unter 500 Euro – so klappt’s

Shark setzt den Rotstift an und reduziert derzeit den Preis von gleich mehreren ausgewählten Modellen. Dazu zählt unter anderem der hier vorgestellte PowerDetect NeverTouch Pro (auch in Schwarz erhältlich), aber auch noch zwei weitere Geräte sind bis zu 200 Euro rabattiert. Doch nicht nur das: Mit unserem Rabattcode INSIDE15 sparst du weitere 15 Prozent – und zwar auf alle Shark Saugroboter. Der Code ist bis einschließlich 30. Juni gültig.

Bezogen auf den PowerDetect NeverTouch Pro heißt das. Der ohnehin schon gute Rabatt von 750 auf 550 Euro wird nochmal deutlich verbessert. Durch den Code im Warenkorb landest du bei nur noch 467,49 Euro (keine Versandkosten). Dafür gibt’s den fortschrittlichen Roboter, der saugt und wischt (hier geht’s zum Test) und der auch noch eine starke Entleer- und Aufladestation hat zum echten Sparpreis. Zum Vergleich: Bei anderen Herstellern zahlst du für einen Robo ohne Station schon locker 500 Euro. Hier geht’s direkt zum Angebot-Tipp.

Shark-Saugroboter: Mit unserem Rabattcode gibt’s exklusiven Sonder-Rabatt

Das kann der PowerDetect NeverTouch Pro

Doch was bietet dir der Shark PowerDetect NeverTouch Pro überhaupt? Mit an Bord und ein echtes Highlight ist auf jeden Fall eine umfangreiche Basisstation, die den Saug-Wisch-roboter nahezu komplett autonom arbeiten lässt. Shark verspricht, dass du den Staubbehälter bis zu 60 Tage lang nicht selbst leeren musst. Der Frischwassertank fasst 1,7 Liter und reicht laut Hersteller für eine Wischfläche von bis zu 372 Quadratmetern. Abhängig von deiner Wohnungsgröße und wie oft du den Wischmodus nutzt, genügt es also, den Tank nur etwa einmal im Monat neu zu befüllen.

Selbst Ecken, Kanten und Teppiche sollen effektiv gereingt werden können

Der Saugroboter kommt zudem mit allen Bodenarten klar. Sobald er auf Textilien trifft, hebt er den Wischmopp automatisch an, um nasse Teppiche zu vermeiden. Auch Türschwellen sind kein Hindernis: Der Roboter erklimmt sie, um mehrere Räume gründlich zu reinigen. Für noch bessere Ergebnisse sorgen integrierte Sensoren, die das Gerät auf die jeweilige Umgebung abstimmen und Hindernisse umfahren lassen. Besonders verschmutzte Stellen erkennt der NeverTouch Pro dank seiner DirtDetect-Technologie, die ihn automatisch zu einer gründlicheren Reinigung in Achterformen veranlassen soll.

Auch spannend: Shark PowerDetect 2in1 im Test

Wenn du langhaarige Mitbewohner hast – ob Mensch oder Tier – kennst du das Problem mit verhedderten Haaren in der Bürste des Staubsaugers. Hier hilft die Anti-Hair-Wrap-Technologie: Haare sollen sich weniger um die Hauptbürste wickeln, was die Wartung im Anschluss erleichtert. Für die Reinigung von Ecken greift der Roboter außerdem zur EdgeDetect-Technologie – kleine Luftstöße pusten hierdurch Staub aus schwer erreichbaren Winkeln. Bei hartnäckigem Schmutz kannst du den Fleckenmodus aktivieren: Der Roboter erhöht dann die Durchgänge gezielt in bestimmten Bereichen und sorgt laut Shark für eine bis zu 50 Prozent bessere Kanten- sowie 25 Prozent effektivere Fleckenreinigung im Vergleich zum Vorgänger.

Der Roboter navigiert per 360-Grad-LiDAR-Scanner, der innerhalb kürzester Zeit eine präzise Karte deiner Wohnung erstellt. Der Roboter fährt seine Route systematisch ab und kehrt bei niedrigem Akkustand (Laufzeit bis zu 110 Minuten) selbstständig zur Ladestation zurück. Praktisch: Nach dem Aufladen macht er genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Die Basisstation fasst nicht nur Staub und Schmutzwasser, sondern wäscht auch das Wischpad gründlich und trocknet es im Anschluss. Gesteuert wird der Saugroboter über die SharkClean-App, mit der du Zeitpläne anlegst oder Räume gezielt reinigen lassen kannst. Wie du siehst: Der Shark PowerDetect NeverTouch Pro bietet echt einiges, weshalb das ETM Testmagazin ihn auch mit der Note „sehr gut“ bewertet hat.

Durch die Station wird dir einiges an Arbeit abgenommen

Wenn du bei diesem Rundum-Sorglos-Gerät zuschlagen möchtest (auch in Schwarz erhältlich), vergiss unseren INSIDE15 Rabattcode nicht. Damit sicherst du dir bis zum 30. Juni satte 15 Prozent Extra-Rabatt auf diesen sowie auf alle weiteren Saugroboter von Shark – welche ja ohnehin teilweise schon bis zu 200 Euro rabattiert sind.

Zu den Shark Saugrobotern (15 Prozent Extra-Rabatt mit Code INSIDE15)