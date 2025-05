Dyson beginnt eigenen Ausverkauf – warum die Preise nicht mal das Beste an der Aktion sind!

Der Kauf im Dyson Onlineshop hat einige Vorteile: Der Marken-Hersteller verspricht unter anderem eine schnelle und kostenfreie Lieferung in ein bis zwei Werktagen, eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie eine Bestpreis-Garantie – zumindest diese brauchst du bei dem aktuellen Angebot aber nicht. Denn den Dyson Cyclone V10 Absolute gibt’s dank 100 Euro Rabatt derzeit nirgendwo günstiger.

Darum lohnt sich dieses Angebot besonders

Im Rahmen der sogenannten „Staubsaugerwochen“ von Dyson gibt’s aktuell gleich mehrere Akkusauger plus weitere Produkte wie etwa Luftreiniger zu guten Preisen. Jedoch besitzt nur ein Sauger auch einen ausgewiesenen Rabatt: der Dyson Cyclone V10 Absolute. Dieser kostet statt fast 500 jetzt nur noch 399 Euro und ist damit satte 100 Euro günstiger zu haben.

100 Euro Rabatt klingen ja schon mal nicht schlecht, wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich. Im Netz ist derzeit nämlich kein anderer Händler günstiger – die Bestpreis-Garantie von Dyson brauchst du hier also wirklich nicht. Doch was bietet dir der Akkusauger überhaupt und wird er dem 399-Euro-Preisschild gerecht?

Hohe Saugkraft, großer Lieferumfang: Das kann der Dyson Cyclone V10 Absolute

Schauen wir uns den Dyson Cyclone V10 Absolute mal genauer an. Das Modell ist aus dem Jahr 2023, muss sich mit Blick auf die technischen Daten aber keinesfalls vor neueren Geräten (insbesondere anderer Hersteller) verstecken. So stechen vor allem die hohe Saugkraft von 150 Airwatt sowie die lange Akkulaufzeit hervor. Dyson gibt diese mit satten 60 Minuten an (auf der niedrigsten der drei Saugstufen), wodurch du deine Wohnung – je nach Größe – durchaus in einem Rutsch reinigen können solltest.

Wie das „Absolute“ im Namen schon andeutet, bekommst du hier obendrein die komplette Bandbreite an Aufsätzen direkt mitgeliefert, wodurch du sowohl für Teppich- als auch für Hartböden ideal ausgestattet bist. Zusätzlich zur Wandhalterung, in der du den Akkusauger nach getaner Arbeit platzsparend verstauen und laden kannst, ist im Lieferumfang folgendes Zubehör enthalten:

Elektrobürste mit Soft-Walze

Elektrobürste mit Direktantrieb

Kombi-Zubehördüse

Fugendüse

Mini-Elektrobürste

Extra-soft Bürste

Neben Klassikern wie der Fugendüse, mit der du schmale Stellen besser erreichst, sind hier auch echte Dyson-Spezialitäten enthalten. So ist beispielsweise die Elektrobürste mit Soft-Walze ideal, um hartnäckigen Schmutz von Hartböden zu entfernen, ohne diese zu verkratzen oder anderweitig zu beschädigen. Mit der Mini-Elektrobürste sagst du hingegen Schmutz auf Matratzen, Polstermöbeln und Co. den Kampf an. Und natürlich ebenfalls enthalten: die Dyson Motorbar Bodendüse samt Haarentwirrungstechnologie. Hiermit reinigst du problemlos deine Teppiche und entfernst Haare, ohne dass sich diese verheddern.

Der Lieferumfang ist beachtlich

Da du das Dyson-Gerät wie gewohnt problemlos auch in einen Handstaubsauger umwandeln kannst, lassen sich selbst Gartenmöbel, der Pkw und vieles mehr komfortabel reinigen. Weitere Vorteile wie die simple wie hygienische Behälterentleerung mit nur einem Handgriff runden das exzellente Gesamtpaket ab.

Jetzt im Angebot – aber wie lange noch?

Wie du siehst: Du bekommst mit dem Dyson Cyclone V10 Absolute tatsächlich ein tolles Haushaltsgerät fürs tägliche Saugen – und das jetzt schon für nur 399 Euro. Vorherige Käufer scheinen darüber hinaus ebenfalls zufrieden: Dyson zeigt eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 / 5 Sternen bei über 9.000 Rezensionen an.

Eine Sache ist nur nicht ganz klar: Wie lange das Angebot gültig sein wird. Der Name „Staubsaugerwochen“ deutet zwar auf eine mehrwöchige Aktion hin, ob der Angebotspreis für den Dyson Cyclone V10 Absolute aber dauerhaft gehalten wird, wissen wir nicht. Solltest du Interesse haben, solltest du also vielleicht nicht zu lange mit dem Kauf warten.

Auch wenn die Preise – im Fall des V10 natürlich vor allem – überzeugen, so sind es auch die Begleitumstände, die die Dyson-Angebote besonders machen. Die Bestpreis-Garantie (manchmal „ausgehebelt“ durch Produkte, die es so nur im eigenen Online-Shop gibt) ist, clever eingesetzt, ein mächtiges Feature. Aber vor allem die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie macht den Kauf direkt bei Dyson relativ attraktiv. Hiermit kannst du dir die teuren Dinger nach Hause holen und bequem einen Monat testen, um dann zu schauen, ob der Sauger überhaupt bleiben soll und darf.

