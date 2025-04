Marken-Saugwischer jetzt 120 Euro günstiger: Darum lohnt sich dieses Modell!

Wenn du schon länger mit einem smarten Haushaltshelfer liebäugelst, ist jetzt genau der richtige Moment gekommen: Der brandneue Dreame H15 Pro Saugwischer ist aktuell bei Amazon satte 120 Euro günstiger zu haben! Statt der regulären 699 Euro bezahlst du nur 579 Euro – und das sogar inklusive Gratisversand. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis zum 20. April!

Damit überzeugt der Dreame H15 Pro

Saugen und Wischen in einem Durchgang? Kein Problem für den H15 Pro. Der smarte Bodenreiniger kombiniert kraftvolle Saugkraft mit cleverer Wischfunktion – und das mit 21.000 Pa und 480 Bürsten-Umdrehungen pro Minute. Dank Doppelbürsten-Technologie und intelligenter Wasserdosierung verschwindet selbst eingetrockneter Schmutz spurlos.

Besonders cool: Der integrierte KI-Roboterarm mit GapFree-Technologie kommt auch in enge Ecken – da, wo andere Sauger passen müssen. Der Roboterarm greift quasi im Bruchteil einer Sekunde nach Schmutz und zieht ihn zum Sauger, sodass dieser ihn einsaugen kann. Und wenn du keine Lust hast, ständig die Einstellungen über die App zu ändern, übernimmt der Smart-Modus das Denken für dich. Dieser passt Leistung sowie Wasserdurchfluss automatisch an den Untergrund und den Grad der Verschmutzung an.

Lästige Haarverhedderungen gehören mit dem TangleCut-System der Vergangenheit an. Ob Tierhaare oder lange Haare von Menschen – der H15 Pro zerschneidet sie direkt beim Saugen und verhindert so nerviges Reinigen der Bürste. Nach getaner Arbeit kümmert sich der H15 Pro anschließend um sich selbst: Dank ThermoTub-Selbstreinigung mit 100 Grad heißem Wasser bleibt die Bürste hygienisch sauber. Anschließend wählst du zwischen Turbo- und Intensivtrocknung – ganz nach Bedarf.

Technische Highlights des Saugwischers auf einen Blick

Saugleistung: 21.000 Pa

Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten, vier Stunden Ladezeit

Flach: nur 14 cm hoch, perfekt für Möbelunterkanten

Reinigungsfläche: bis zu 400 m² mit einer Akkuladung

Bedienung: über App oder vollautomatisch im Smart-Modus

Gewicht: 5,8 kg, mit GlideWheel-System für easy Handling

Der Dreame H15 Pro ist ein echtes Rundum-sorglos-Paket für deinen Haushalt – vor allem zu diesem Preis. Für dein Geld bekommst du nicht nur den Sauger, sondern auch die Ladestation, eine Reinigungsbürste, eine Ersatz-Rollenbürste, einen Ersatzfilter und sogar eine Reinigungslösung. 120 Euro Rabatt auf ein Modell mit so vielen Features, einem Roboterarm und sogar Ersatzteilen? Das kann sich wirklich lohnen. Aber Achtung, nicht zu lange überlegen, denn der Deal läuft bei Amazon nur noch bis zum 20. April.