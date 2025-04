Fast 250 Euro Rabatt: MediaMarkt verschleudert original Dyson-Akkusauger zum Hammerpreis

Flexibel einsetzbar, saugstark und ausdauernd – der Dyson V12 Detect Slim Absolute ist eine große Haushaltshilfe in kleinen und großen Wohnungen. Dank Premium-Features, wie einer automatischen Stauberkennung, einer hohen Saugleistung und einer effizienten Filtration, ist der Akkusauger eine gute Wahl für Nutzer mit hohen Ansprüchen. Außerdem packt der Hersteller in dieser Ausführung eine Menge Zubehör mit in den Karton, das dir beim Reinemachen hilft.

Das bietet der Dyson-Akkusauger im Detail

Der Dyson V12 wiegt gerade einmal 2,4 Kilogramm und gehört damit laut Hersteller zu den leichtesten Staubsaugern, die Dyson je hergestellt hat. Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt er mit einer starken Saugleistung von 150 Airwatt, die sich automatisch an verschiedene Bodenarten anpasst. Ob Hartboden oder Teppich – der V12 sorgt für eine gründliche Reinigung in jedem Raum. Ein integrierter Lichtstrahl macht zudem selbst kleinste Staubpartikel sichtbar und hilft dir dabei, wirklich jede Ecke deines Zuhauses sauber zu bekommen. Der Schmutz landet in einem 0,35-Liter-Behälter, der sich schnell und hygienisch entleeren lässt.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten reinigst du problemlos auch größere Flächen, ohne zwischendurch aufladen zu müssen. Besonders hilfreich ist die mitgelieferte Haardüse, die Tierhaare und langes Kopfhaar effizient entfernt, ohne dass sich diese in der Bürste verfangen. Im Lieferumfang enthalten sind darüber hinaus eine praktische Wandhalterung, eine Fugendüse und ein Kombi-Aufsatz – damit bist du für jede Reinigungsaufgabe bestens gerüstet und kommst auch in schmalere Ritzen.

Der Preis im Check

Bei MediaMarkt ist der Dyson V12 Detect Slim Absolute Akkusauger gerade 34 Prozent reduziert. Statt 699 Euro (UVP) ist er daher jetzt für nur noch 457 Euro erhältlich. Du sparst also fast 250 Euro. Und der Versand ist hierbei kostenfrei. Im Preisvergleich ist der Deal ebenfalls top. Denn in keinem anderen Shop ist der Akkusauger gerade günstiger zu haben. Du machst hier also ein gutes Schnäppchen.

