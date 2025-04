Während viele direkt an Dyson oder Vorwerk denken, zeigt jetzt ein anderer Hersteller, dass starke Leistung nicht teuer sein muss. Denn auch abseits der großen Namen gibt’s echte Geheimtipps. Ein Akkusauger, der aktuell mit einem kräftigen 50 Prozent Rabatt zu haben ist, beweist: Komfort, Power und Preisfreundlichkeit lassen sich vereinen. Dich erwarten solide Features, flexible Handhabung und ein Preis, der sich gewaschen hat. Ideal, wenn du dir das Leben leichter machen willst – ohne dein Konto zu plündern.

Um diesen Akkusauger für unter 150 Euro geht’s

Ins Auge gesprungen ist uns der „X-Trem Compact“ von Rowenta zugegebenermaßen aufgrund des aktuellen Preises. Bei MediaMarkt wird der UVP nämlich kurzerhand halbiert, wodurch du dir den Akkusauger schon für lediglich 149 Euro (inklusive Versand) sichern kannst. Günstiger geht’s im Netz bei keinem anderen Händler.

Doch was bietet dir der Sauger für diesen Preis? Ausgestattet mit 145 Watt Leitung soll das Gerät natürlich Staub und Schmutz effektiv entfernen. Wirklich besonders ist dabei aber vor allem die hohe Flexibilität. Mit einem Gewicht von nur 1,76 kg ist der Akkusauger etwa recht leicht, und durch die spezielle Flex-Technologie am Saugrohr wird der lästige Hausputz deutlich angenehmer. Das Saugrohr kann hierdurch nämlich geknickt werden, wodurch du ohne zu bücken auch unter Tischen, Sofas und Co. saugen kannst.

Das Flex-Gelenk macht das Saugen so viel flexibler

Zusätzlich eignet sich der Akkusauger dank des mitgelieferten Zubehör-Sets ebenso ideal für Polster sowie Fugen. Und selbst deinen Pkw kannst du hiermit im Nu reinigen, wenn du ihn zum kompakten Handstaubsauger umfunktionierst. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller übrigens mit maximal 40 Minuten an, was für das tägliche Saugen einer normalgroßen Wohnung sicherlich gut ausreichen sollte. Anschließend stellst du das Gerät ganz einfach in die ebenfalls enthaltende Bodenladestation. Das Bohren für eine Wandhalterung bleibt dir hier also erspart. Genauso wie das Kaufen von Staubbeuteln, denn der 0,4 Liter große Staubbehälter ist beutellos nutzbar.

Rabatte von über 50 Prozent bei MediaMarkt

Der 149-Euro-Sauger ist dabei übrigens nicht das einzige Modell der Marke Rowenta, das es bei MediaMarkt aktuell deutlich günstiger gibt. Dieses Model hier ist beispielsweise um ganze 60 Prozent Rabatt im Preis gesenkt und bietet dir neben der hohen Flexibilität noch mehr Power beim Saugen. Ebenfalls spannend: dieser Fleckenreiniger für 149 Euro. Und selbst Old-School Kabelsauger werden mit Riesen-Rabatten verkauft. Einen Überblick über alle Rowenta-Angebote bei MediaMarkt findest du hier.

