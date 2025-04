Denn die Reinigung von Polstern, Möbeln, Teppichen und Co. kann scheinbar so viel simpler sein – und zwar mit einem Fleckenreiniger. Davon gibt’s mit dem „Clean It“ von Rowenta gerade ein Gerät bei MediaMarkt im Angebot, welches offensichtlich durch die Decke geht. MediaMarkt gibt nämlich an, dass der Reiniger „oft angesehen“ wird. Obendrein hat er eine durchschnittliche Bewertung von 4,9/5 Sternen und überzeugt somit auch im Anschluss alle Käufer. Und jetzt gibt’s den Fleckenreiniger im Angebot fast 100 Euro günstiger.

Darum ist der Fleckenreiniger so beliebt

Der „Clean It“-Fleckenreiniger von Rowenta soll dir die Reinigung von Polstern, Möbeln und Teppichen extrem erleichtern. Dafür kombiniert das Gerät Wasser samt Reinigungsmittel mit einer Bürste und einer Saugfunktion (400 W / 12,5 kPa). Heißt: Der Fleck wird in einem Rutsch aufgeweicht, gebürstet und gleich weggesaugt. Du musst also nur gemütlich über den Fleck fahren – lästiges Schrubben gehört der Vergangenheit an.

Richtig praktisch wird das Ganze durch das mitgelieferte Zubehör. Neben einem großen Reinigungskopf bekommst du auch eine schmalere Variante – ideal für Sessel oder besonders hartnäckige Stellen – sowie eine Fugendüse für enge Zwischenräume oder dein Auto. Außerdem sind eine Reinigungslösung und ein spezielles Zubehör zur Säuberung des Schlauchs mit dabei. Hiermit kannst du den Schlauch nach jeder Anwendung ganz unkompliziert reinigen.

Wichtig zu wissen: Der Fleckenreiniger läuft nicht mit Akku, du brauchst also immer eine Steckdose in der Nähe. Das muss aber kein Nachteil sein – vor allem, weil du solche Reiniger meist nur gelegentlich nutzt und ihre Akkus genau dann, wenn man sie braucht, gerne leer sind. Obendrein sind vergleichbare Akkugeräte wie der Tineco Carpet One Spot (zu unserem Test) im Vergleich teurer. Und mit 5 Metern Kabel plus einem 1,75 Meter langen Schlauch bist du mit dem Rowenta-Reiniger trotzdem flexibel unterwegs. Auch die beiden Wassertanks sind großzügig bemessen: Du bekommst einen abnehmbaren 1,8-Liter-Tank für sauberes Wasser und einen 1,5-Liter-Tank fürs Schmutzwasser.

Jetzt bei MediaMarkt fast 100 Euro sparen

Alles in allem liefert dir der Rowenta Fleckenreiniger ein rundum gutes Gesamtpaket. Und bei dem aktuellen Preis ist es kein Wunder, dass so viele gerade zuschlagen: MediaMarkt hat über 90 Euro vom UVP abgezogen – übrig bleiben gerade mal 149 Euro. Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf zeigt: So günstig war der Reiniger noch nie. Versandkosten? Gibt’s auch keine. Wenn du also überlegst, zuzuschlagen – jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.